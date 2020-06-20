Обозреватель Bloomberg: современная ядерная гонка опаснее той, что была во времена холодной войны

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Не входит ли Финляндия в состав России? — уволенный Трампом Болтон рассказал о парадоксальных высказываниях шефа New York Times
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В МИД России сообщили детали переговоров Лаврова и Чавушоглу
Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу в ходе телефонных переговоров обсудили важность политического урегулирования ливийского кризиса.
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Жириновский призвал отменить результат матча РПЛ «Сочи» — «Ростов»
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский призвал отменить результат матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) «Сочи» — «Ростов».
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Южнокорейские активисты забросят в КНДР миллион листовок
Южнокорейские активисты планируют на следующей неделе забросить на территорию Северной Кореи миллион листовок с критикой властей КНДР.
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Стало известно, когда может пройти перенесённый бой между Усиком и Чисорой
Промоутер Эдди Хирн сообщил, когда может пройти поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Дереком Чисорой, перенесённый на неопределённый срок из-за пандемии коронавируса.
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Путин выразил надежду на скорое появление вакцины от коронавируса
Президент России Владимир Путин выразил надежду, что вакцина от коронавирусной инфекции COVID-19 появится в ближайшее время.
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Число жертв коронавируса в Иране превысило 9,5 тысячи
Официальный представитель Минздрава Ирана Сима Садат Лари заявил, что число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в стране превысило 9,5 тыс.
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Ягудин: диву даюсь, как наш футбол, ещё не вернувшись, вляпался в очередной скандал
Олимпийский чемпион 2002 года по фигурному катанию Алексей Ягудин высказал мнение о ситуации вокруг матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
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Песков оценил отношения между Россией и Польшей
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире программы «Большая игра» на Первом канале заявил, что российско-польские отношения в настоящее время находятся на самом низком уровне и это противоречит интересам двух стран.
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СМИ: У Ирвинга нет плана действий по бойкоту рестарта сезона НБА
Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Кайри Ирвинг не имеет чёткого плана действий для игроков, которые согласны с его предложением бойкотировать возобновление сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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В Кремле объяснили решение о проведении парада 24 июня
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что решение о проведении парада Победы 24 июня было принято главой государства Владимиром Путиным в связи с устойчивой динамикой ежедневного сокращения числа инфицированных коронавирусом.
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Путин поручил сохранить все допвыплаты медикам ещё на два месяца
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости сохранить дополнительные выплаты медработникам, борющимся с коронавирусной инфекцией COVID-19, на июль и август.
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МВД начало проверку после убийства в Воркуте
Специальная комиссия МВД начала проверку в Воркуте, где, как предполагается, водитель дежурной части убил сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД.
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Фанаты «Локомотива» будут уходить с трибун после 20-й минуты матчей РПЛ
Объединение болельщиков московского футбольного клуба «Локомотив» United South объявило о предстоящей акции протеста, связанной с уходом из команды главного тренера Юрия Сёмина.
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Путин пообещал отметить медиков госнаградами за борьбу с коронавирусом
Президент России Владимир Путин заявил, что медицинские работники и учёные, отличившиеся в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19, будут отмечены государственными наградами в ближайшее время.
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Кокорин о матче с «Ростовом»: я тоже дебютировал в 17 лет
Нападающий «Сочи» Александр Кокорин в перерыве после первого тайма матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Ростовом» поделился впечатлениями от игры.
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Минобороны рассказало о состоянии тестирующих вакцину от коронавируса
В Минобороны России рассказали о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19.
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Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии
Президент России Владимир Путин поблагодарил медиков за работу в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
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Агент Рами отреагировал на слова владельца «Сочи» об обмане
Рубен Хавьер Косо Руиз, агент французского защитника Адиля Рами, отреагировал на заявление президента российского клуба «Сочи» Бориса Ротенберга.
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Отец рассказал, как его сын попал под влияние «группы смерти»
Владимир Чусовлянов, отец покончившего с собой летом 2019 года 16-летнего школьника из Новосибирска, рассказал, как его сын попал под влияние «группы смерти». Об этом пишет РИА Новости.
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Федерация бокса России перенесла запланированный на 24 июня турнир
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлёв сообщил о переносе запланированного на 24 июня турнира.
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Судья Хахалева отказалась раскрыть свои доходы
Краснодарская судья Елена Хахалева отказалась представить сведения о своих доходах и имуществе за прошлый год.
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UFC закроет полулёгкий вес, если Нуньес завершит карьеру
UFC планирует прекратить проведение поединков в женском полулёгком дивизионе в случае завершения карьеры бразильянки Аманды Нуньес.
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Хоккеист «Тампы» Сергачёв сообщил, что не болен коронавирусом
Российский защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв сообщил, что не входит в число заболевших коронавирусом игроков команды.
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В России с начала года возникло более 6000 лесных пожаров
Генеральная прокуратура России заявила, что с начала нынешнего года в стране возникло более 6 тыс. лесных пожаров на общей площади почти 1 млн га.
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Умер экс-участник группы «Альянс» Олег Парастаев
Умер композитор, бывший участник группы «Альянс» Олег Парастаев. Ему был 61 год. Об этом проинформировал ТАСС со ссылкой на сообщения коллег музыканта на его странице в социальной сети «ВКонтакте».
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Новак оценил уровень завершённости «Северного потока — 2»
Министр энергетики России Александр Новак в интервью Handelsblatt оценил уровень завершённости «Северного потока — 2».
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Президент «Рейнджерс» считает Панарина фаворитом в борьбе за «Харт Трофи»
Президент клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Джон Дэвидсон считает российского форварда команды Артемия Панарина фаворитом в борьбе за приз самому ценному игроку сезона — «Харт Трофи».
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На Украине за сутки выявили 841 случай коронавируса
На Украине за сутки зафиксировали 841 случай коронавирусной инфекции COVID-19.
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На Ставрополье рассказали о подготовке к голосованию среди пожилых людей
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что в регионе развернули масштабную работу для того, чтобы находящиеся в группе риска по коронавирусу жители могли проголосовать по поправкам к Конституции в условиях 100%-ной безопасности и комфорта.
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Представители Ефремова не станут вновь предлагать компенсацию
Адвокат Эльман Пашаев, защищающий в суде актёра Михаила Ефремова, заявил, что представители артиста решили больше не предлагать денежную компенсацию членам семьи курьера Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием актёра.
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Гонщик Дзанарди был госпитализирован после ДТП
Двукратный чемпион гоночной серии CART и четырёхкратный чемпион Паралимпийских игр Алессандро Дзанарди попал в ДТП.
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Источник сообщил о результатах психиатрической экспертизы Ефремова
Актёр Михаил Ефремов, обвиняемый по делу о ДТП в центре Москвы, прошёл психолого-психиатрическую экспертизу, по результатам которой он был признан вменяемым. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
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Сеул призвал Пхеньян отказаться от отправки агитационных листовок
Министерство объединения Южной Кореи призвало КНДР отказаться от плана по отправке пропагандистских листовок на южнокорейскую территорию.
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Полиция возбудила уголовное дело против болельщиков «Спартака»
Полиция Москвы возбудила уголовное дело о хулиганстве после перекрытия проезжей части и фаер-шоу у стадиона «Открытие Арена», которое произошло 19 июня, когда болельщики «Спартака» устроили проводы команды на первый после паузы матч сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Штаб Бабарико подал документы для его регистрации на выборы
Штаб бывшего главы Белгазпромбанка Виктора Бабарико сообщил о подаче в белорусскую Центральную избирательную комиссию документов для его регистрации в качестве кандидата в президенты республики.
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У мэра Бишкека обнаружили коронавирус
Врачи выявили коронавирусную инфекцию COVID-19 у мэра столицы Киргизии Азиза Суракматова.
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УЕФА оштрафовал «Марсель» на €3 млн
Палата Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по финансовому контролю оштрафовала французский клуб «Марсель» на €3 млн за нарушение правил финансового фейр-плей.
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Кабмин одобрил выделение средств на строительство дорог в 46 регионах
Российское правительство приняло решение выделить Росавтодору из резервного фонда бюджетные ассигнования на дорожную деятельность в 46 субъектах.
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Крыховяк о матче «Сочи» — «Ростов»: вчера футбол проиграл коронавирусу
Полузащитник московского «Локомотива» Гжегож Крыховяк поделился впечатлениями от матча 23-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Сочи» и «Ростовом».
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Парковку в Москве 24 июня и 1 июля сделают бесплатной
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что парковка в столице в день парада Победы 24 июня, а также в день голосования по поправкам к Конституции 1 июля будет бесплатной.
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Экс-футболист «Интера» Марио Корсо скончался на 79-м году жизни
Бывший полузащитник миланского «Интера» и сборной Италии по футболу Марио Корсо умер в возрасте 78 лет.
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СМИ сообщили о небоеспособности новых украинских миномётов
Украинские вооружённые силы не приняли на вооружение переданную концерном «Укроборонпром» партию самоходных миномётов «Барс-8ММК». Об этом сообщил портал Defense Express.
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Теннисного судью отстранили за сокрытие попытки вовлечь его в коррупционную схему
Венесуэльский теннисный судья Армандо Альфонсо Беларди Гонсалес, работавший на матчах Открытого чемпионата США, отстранён на два года и шесть месяцев за то, что не сообщил о предложении стать участником коррупционной схемы.
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В Москве и Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности
В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности, сообщает Гидрометцентр России.
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Владелец «Сочи» назвал чемпиона мира Рами обманщиком
Владелец футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг рассказал о ситуации с переходом в команду французского защитника Адиля Рами.
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Работающим пенсионерам разрешат продлить электронные больничные
Премьер-министр России Михаил Мишустин утвердил изменения во временные правила оформления листков нетрудоспособности и назначения по ним выплат. Об этом информирует пресс-служба кабмина.
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Тренер «Барселоны» — о ничьей с «Севильей»: мы не знали, как создать опасность у ворот соперника
Главный тренер каталонской «Барселоны» Кике Сетьен прокомментировал ничейный исход матча 30-го тура испанской Примеры с «Севильей».
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Индия перебросила авиацию на восток Ладакха
Индия перебросила ударные вертолёты и истребители на восток Ладакха.
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Сульшер расстроен, что МЮ не сумел обыграть «Тоттенхэм» в 31-м туре АПЛ
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал ничейный исход матча 31-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) с лондонским «Тоттенхэм Хотспур».
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В Воркуте задержали водителя дежурной части по подозрению в убийстве
В Воркуте задержали водителя дежурной части полиции, подозреваемого в убийстве сотрудника и работника одного из подразделений городского отдела МВД. Об этом информирует пресс-служба МВД по Республике Коми.