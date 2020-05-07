Times: Северная Корея строит большую базу для ядерных ракет

Изучив недавние снимки со спутника, эксперты утверждают, что Пхеньян строит большую базу для своих МБР, «способных переносить ядерные боеголовки и нанести удар по США», пишет The Times. По мнению специалистов, на территории объекта есть подземные склады, здания для размещения ракет, а также скрытая разгрузочная площадка.

Северная Корея строит огромный склад для своего ядерного оружия. К такому выводу пришли специалисты, изучив новые снимки со спутника, сообщает The Times.

Новая база расположена неподалёку от главного аэропорта Пхеньяна. На её территории, по мнению экспертов, есть подземные склады, а также здания, «достаточно высокие, чтобы там можно было расположить межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Hwasong-15», способные осуществить ядерный удар по городам Северной Америки.

Как считает вашингтонский Центр стратегических и международных исследований, строительство новой базы будет закончено уже в конце этого — начале следующего года.

«Хотя точное назначение этих построек неясно, из их конфигурации и размеров, а также по наличию подземных помещений можно судить, что они могут использоваться для сборки баллистических ракет из составляющих, поставляемых с близлежащих заводов», — комментирует центр.

По мнению автора доклада Джозефа Бермудеса, на новой базе Северная Корея планирует хранить все свои баллистические ракеты, средства для их запуска, транспортировки и технического обслуживания. Кроме того, на территории есть скрытая от шпионских спутников разгрузочная площадка, к которой подходят железнодорожные пути. А в округе расположены базы ВВС, благодаря которым новый объект защищён от ударов с воздуха.

Как напоминает The Times, ракета Hwasong-15 впервые прошла пробные пуски в ноябре 2017 года. В государственных северокорейских СМИ её назвали «межконтинентальной баллистической ракетной системой нового типа, способной переносить сверхтяжёлые ядерные боеголовки и нанести удар по всей континентальной части США».

Хотя эксперты сомневаются, что ракета сможет преодолеть свою максимальную дальность в 13 тыс. км с реальной ядерной боеголовкой, а не муляжом, сама возможность уничтожения какого-нибудь американского города Пхеньяном оказывает немалое влияние на стратегию США в отношении Северной Кореи.

В 2018 году лидер страны Ким Чен Ын со своей новой системой устрашения вступил в переговоры с главой Белого дома Дональдом Трампом и даже согласился приостановить испытания ядерного оружия и МБР перед первой встречей с американским президентом в Сингапуре. До сих пор Ким не нарушил своего обещания.

Впрочем, как отмечает издание, несмотря на заверения Трампа о самых дружественных чувствах между двумя лидерами, переговоры не привели к значительным подвижкам. Ни одна сторона так и не согласилась пойти на уступки по главным требованиям другой: Пхеньян пока не собирается идти на ядерное разоружение, а Вашингтон — снимать экономические санкции.

Северная Корея неоднократно подчёркивала, что в 2019 году срок, отведённый на переговоры, истекает. Однако на данный момент Пхеньян не сделал ничего провокационного. Но новая база послужила напоминанием, что у Кима по-прежнему есть ядерное оружие и что он готовится его использовать, если понадобится, подчёркивает The Times.