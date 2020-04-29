Times: все вздохнут с облегчением, если Ким ещё у руля

В настоящий момент наиболее удачным сценарием развития ситуации с внезапным исчезновением Ким Чен Ына является тот, в котором председатель Государственного совета КНДР оказывается жив и здоров, пишет журналист The Times Роджер Бойс. По мнению Бойса, смерть Ким Чен Ына не только дестабилизирует ситуацию в Северной Корее, но и столкнёт между собой лидеров США, Китая и России.

Пандемия коронавируса, геополитические трения между Китаем и США, глобальный экономический спад, обвал цен на нефть, рост напряжённости между северными и южными странами ЕС, односторонний подход США к международной политике — вот лишь часть проблем, беспокоящих мировое сообщество в 2020 году.

Теперь, в довершение всего, пишет журналист The Times Роджер Бойс, правительства множества стран по всему миру обеспокоены внезапным «исчезновением» главы Северной Кореи Ким Чен Ына. В частности, Бойс опасается, что режим в КНДР рухнет и ввергнет мир в состояние полномасштабной войны.

Журналист называет «парадоксом» тот факт, что, несмотря на то что лидеры по всему миру «возмущены тиранией» главы государства, если Ким Чен Ын окажется здоров, международное сообщество «вздохнёт с облегчением».

«Пока мы были бы счастливы, если бы он появился на телевидении с сегодняшним номером газеты в качестве доказательства жизни», — признался один из британских дипломатов.

Дело в том, что существуют все основания полагать, что северокорейцы после десятилетий пропаганды будут оплакивать уход лидера страны. Смерть Ким Чен Ына, по мнению Бойса, может привести к гражданским беспорядкам в стране.

Наиболее вероятными сценариями развития событий после смерти главы государства журналист называет сбой цепочки поставок продовольствия, рост напряжённости между жителями городов и деревень, борьбу за власть различных группировок, а также массовое бегство северокорейцев в Южную Корею, Китай и даже Россию.

По словам Бойса, внезапное исчезновение лидера в стране с культом личности и отсутствием плана преемственности «вызывает вопросы о долговечности самого государства».

Прежде в подобной ситуации заинтересованные стороны — Южная Корея, Япония, Россия, Китай и Соединённые Штаты — стремились бы договориться о координации действий. Однако в 2020 году шансов на подобное развитие событий мало. Так, Пекин стремится вытеснить Вашингтон из Азии. При этом Вашингтон, опасаясь ядерной программы Пхеньяна, покидать регион не намерен.

Кроме того, США могут выступить за объединение Южной Кореи и КНДР в одну страну, чему станут активно сопротивляться Китай и Россия, так как страна станет американским союзником.

Сможет ли мир преодолеть существующие кризисы, в том числе пандемию, зависит от возможности мировых лидеров действовать сообща. Сможет ли он избежать войны на востоке, зависит от ещё более непредсказуемого фактора — здоровья Ким Чен Ына, пишет Бойс в своей статье для The Times.