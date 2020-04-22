«Реакция на клаустрофобию»: Foreign Policy призвал не спешить с похоронами Ким Чен Ына

В интернете обсуждают здоровье северокорейского лидера Ким Чен Ына, которое, по некоторым данным, находилось в «серьёзной опасности», никакой конкретики на этот счёт пока нет, пишет Foreign Policy. Как отмечают эксперты, опрошенные журналом, такая живая реакция на никак не подтверждённую информацию вызвана коронавирусной изоляцией и связанной с ней «реакцией на клаустрофобию», а также в целом небольшим количеством новостей о Северной Корее на фоне пандемии.

Обычный поток пропаганды, славящий гений северокорейского лидера, в демилитаризованной зоне между Северной и Южной Кореей прекратился после полудня. Вместо неё заиграла грустная музыка, а диктор зачитал отрывки из биографии лидера. Затем последовал выпуск новостей: лидера Северной Кореи Ким Ир Сена застрелили. На дворе стояло 16 ноября 1986 года, пишет Foreign Policy.

По данным сайта NK News, после этого сообщения был приспущен северокорейский флаг около ДМЗ. Днём спустя, 17 ноября, Южная Корея по-прежнему пребывала в замешательстве: конкретные данные отсутствовали, и никто знал, что же стряслось на самом деле.

Эксперты строили догадки разной степени вероятности. Замешательство продолжалось до 18 ноября, когда Ким — очень даже живой — появился на встрече с монгольской делегацией в Пхеньяне. Как оказалось, слухи о его смерти были сильно преувеличены.

Похожий случай произошёл в понедельник вечером, когда портал Daily NK упомянул о том, что нынешний лидер Северной Кореи Ким Чен Ын восстанавливается после операции. Затем CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщил, что здоровье Кима, по некоторым данным, находится в «серьёзной опасности» после хирургического вмешательства. Внезапно по социальным сетям распространились слухи о том, что у Кима умер мозг; что он находится в коме и что он болен коронавирусом.

Однако на то, чтобы успокоиться, ушло не несколько дней, как это было в 86-м, а всего несколько часов. «Это реакция на клаустрофобию. Мы застряли в коронавирусном новостном цикле», — считает научный работник Азиатского института политических исследований Го Мён Хён.

«Большинство из нас — причём не только СМИ, но и внешнеполитические эксперты — следят за Северной Кореей, а оттуда в последние несколько месяцев приходит мало новостей, так что как только мы получаем информацию, что в Пхеньяне что-то происходит, мы на неё тотчас же набрасываемся», — объяснил он.

Мёртв ли северокорейский лидер, тяжело ли он болен, выздоравливает или прекрасно себя чувствует, пока никто не знает и знать не будет до тех пор, пока Пхеньян не выступит с каким-нибудь официальным заявлением, подчёркивает Foreign Policy.

Единственное, что сейчас можно сказать наверняка, так это то, что Ким не появился на «Дне солнца» — дне рождения Ким Ир Сена. Это привлекло внимание, так как в Северной Корее это самый важный праздник.

«Северную Корею тяжело понять, и они действуют, исходя из определённых шаблонов, которые создают у нас некие ожидания, — отметил профессор Джон Делари. — Мы ждём, что Ким Чен Ын появится на годовщине рождения своего деда, поэтому, когда этого не происходит, это создаёт почву для большого количества спекуляций».

Делари не горит желанием гадать, что произошло или что произойдёт, предпочитая ждать чего-то более определённого со стороны Северной Кореи, прежде чем делать какие-то выводы. При этом чиновники как в Южной Корее, так и в Китае всёрьёз усомнились в правдивости сообщений о болезни Кима.

Тем не менее наблюдающие за Северной Кореей эксперты утверждают, что история не лишена оснований и её не следует сбрасывать со счетов. Дело в том, что Ким Чен Ын известен своей плохой физической формой, притом что он заядлый курильщик, а индекс его массы достигает 45 — что характеризует его как человека, страдающего от «крайней степени ожирения». Более того, в целом многое указывает на то, что он и правда ложился на операцию.

«Учитывая информацию, поступающую не только из Пхеньяна, но и из Китая и Сеула, возможно, что Ким Чен Ын и в самом деле прошёл через некую медицинскую процедуру, но не думаю, что он вот-вот умрёт или что-то вроде того», — полагает Го.

Эксперт также отметил, что в последнее время не наблюдалось никаких необычных перемещений войск или всплеска радиоактивности, что могло бы говорить о том, что происходит нечто необычное. Но если принять во внимание, что большинство аналитиков не хотят полностью сбрасывать со счетов такую возможность, то что произойдёт, если Ким и в самом деле умрёт?

«Если он и вправду умрёт, то для системы это будет большой шок, и Северная Корея пройдёт через переходный период. Но он будет стабильным», — подчёркивает Го.

В Северной Корее существует распространённое мнение, что бразды правления может принять только Ким из той же династии. К счастью, возможных кандидатов, подходящих под этот критерий, немало. В частности, это касается сестры северокорейского лидера Ким Ё Чжон.

При этом Ким Ё Чжон в последнее время ведёт себя весьма активно, публично осуждая Южную Корею, продемонстрировав таким образом, что она может быть лидером. К сожалению, по мнению аналитиков, Северная Корея пока не готова к женщине во главе страны.

«Идеальным лидером должен быть мужчина, потому что Северная Корея — это очень шовинистическая страна... Так что я бы сказал, что она будет реальной властью, стоящей за спиной режима или страны в переходный период до тех пор, пока они не найдут более подходящего человека, которым с большой долей вероятности станет Ким Чен Чхоль, скрытый брат Ким Чен Ына», — полагает Го.

Тем не менее делать выводы пока рано. Молчание Северной Кореи может что-то значить, но может и не значить ровным счётом ничего. Более того, по словам Делари, тот факт, что Запад пытается читать между строк, имея на руках подобный скудный материал, многое говорит о нём самом.

«Знаете, это во многом отражает наши взгляды. Мы считаем Северную Корею крайне нестабильным образованием на неправильной стороне истории, которого не должно существовать. И вот опять, исходя из очень незначительных улик, мы начинаем задаваться вопросом: «Неужели это конец Северной Кореи»? — подытожил Делари.