Times: отсутствие Ким Чен Ына в медиапространстве порождает слухи о его болезни

Отсутствие Ким Чен Ына на праздновании «Дня Солнца» в КНДР породило слухи о болезни северокорейского лидера, пишет The Times. Последний раз Ким Чен Ын появлялся на публике в минувшую субботу. Согласно одной из версий, лидер КНДР либо прибегает к самоизоляции для избегания коронавируса, либо заразился им. Впрочем, издание отмечает, что Ким Чен Ын и раньше временами пропадал из поля зрения телекамер.

Северокорейский лидер Ким Чен Ын отсутствовал на церемонии отмечания одного из самых важных праздников в КНДР — «Дня Солнца», породив тем самым слухи о своей болезни, сообщает The Times. Последний раз на телевидении он появлялся в субботу, в ходе заседания политбюро.

Издание информирует, что «День Солнца» является одним из ключевых северокорейских праздников, в ходе которого отмечается годовщина со дня рождения основателя КНДР Ким Ир Сена.

Впрочем, The Times отмечает, что Ким Чен Ын и раньше временами пропадал из поля зрения телекамер. В 2014 году даже появлялись слухи о его смерти, свержении в результате госпереворота и болезни, однако спустя шесть недель он вновь появился в медийном пространстве.

Одно из предположений состоит в том, что Ким Чен Ын либо прибегает к самоизоляции, чтобы избежать коронавируса, либо заразился им, пишет издание. Отмечается, что официально КНДР остаётся одной из немногих стран, где не было зафиксировано ни одного случая заражения, однако международные наблюдатели ставят данные Пхеньяна под сомнение, учитывая, что КНДР имеет обширную границу с Китаем. Согласно другой версии, северокорейский лидер стремится сместить акцент с героизма своих предшественников и перенаправить фокус на себя.

The Times также сообщает о том, что правительство США выпустило отчёт с предупреждением об опасности киберпреступлений, совершаемых КНДР. В частности, в отчёте говорится о том, что северокорейская киберактивность угрожает не только США, но и всему мировому сообществу, а также стабильности мировой финансовой системы.