AT: «под прикрытием коронавируса» — Ким провёл уже пятые ракетные испытания в этом году

В то время как США и западные страны заняты борьбой с коронавирусом, Пхеньян, уверенный, что может спокойнее «разминать мускулы», провёл уже пятый ракетный пуск в этом году, пишет Asia Times. Но, по мнению экспертов, вряд ли действия Северной Кореи имеют политический подтекст — она просто испытывает новые вооружения и, что примечательно, не выходит за допустимые для Дональда Трампа рамки.

Пока внимание всего мира приковано к пандемии коронавируса, ранним утром во вторник 14 апреля Северная Корея провела очередные ракетные испытания, пишет Asia Times.

По данным комитета начальников штабов вооружённых сил Южной Кореи, которая внимательно следит за деятельностью своей северной соседки, Пхеньян опробовал противокорабельные ракеты малой дальности. Снаряды были выпущены с восточного побережья и приземлились в Японском море, в 150 км к востоку от Корейского полуострова. Сеул утверждает, что всего по времени испытания продлились 40 минут.

Как напоминает издание, это уже пятые ракетные тесты Пхеньяна за текущий год. В прошлом месяце Северная Корея осуществила четыре запуска различных ракетных систем.

Asia Times подчёркивает, что проведённые во вторник испытания не были санкционированы Совбезом ООН. Однако, пожалуй, для лидера Северной Кореи Ким Чен Ына сложно найти более удачный момент, чтобы опробовать свои новые вооружения. В обычное время подобная активность вызвала бы большую волну негодования среди мирового сообщества, но сейчас все слишком заняты борьбой с пандемией и вряд ли будут заострять внимание на действиях Пхеньяна.

Конечно, можно рассматривать недавние испытания как некое политическое заявление со стороны Северной Кореи. Пуски проводились за день до всеобщих выборов в Национальное собрание в Южной Корее. Кроме того, 15 апреля — день рождения покойного деда Ким Чен Ына, «вечного президента КНДР» Ким Ир Сена.

Тем не менее, как и армиям всех других стран, северокорейским вооружённым силам необходимо периодически проводить испытания своих вооружений по тактическим и техническим причинам, никак не связанным с остальным миром. Военный эксперт из Сеула Дэн Пинкстон объясняет: «Необходимо проводить испытания новых комплексов, чтобы ввести их в эксплуатацию и обеспечить всю необходимую сертификацию. Это один из этапов разработки, через который все проходят. А когда системы поставлены на вооружение, войска должны научиться ими пользоваться».

По словам эксперта по Северной Корее из сеульского Института Асан (Asan Institute) Ко Мён Хёна, для Пхеньяна «существуют разные аспекты испытаний вооружений» и интерпретировать их тоже можно по-разному. По оценке аналитика, для недавних пусков мотивация Северной Кореи на 70% была обусловлена техническими предпосылками.

Пинкстон придерживается схожей точки зрения: «Конечно, есть и политический аспект, но многие только на нём и концентрируются: «Они это делают только потому, что что-то хотят нам сказать». Однако войска, которые используют новые комплексы вооружений, должны отрабатывать свои умения на них — наведение на цель, управление пуском, линии связи, манёвренность».

Поскольку сейчас президент США Дональд Трамп озабочен кризисом здравоохранения и самой большой вспышкой коронавируса в своей стране, Пхеньян может спокойнее разминать мускулы и быть уверен, что никакой согласованной дипломатической реакции ни от Вашингтона, ни от кого бы то ни было ещё ждать не стоит.

Но всё-таки, по мнению Asia Times, Ким предпочитает не выходить за определённые рамки. Так, во всех своих пусков в этом году Пхеньян задействовал лишь тактическое оружие, а не стратегическое, в котором США могли бы углядеть непосредственную угрозу. Примечательно, что Северная Корея продолжает воздерживаться от испытаний ядерного оружия, баллистических ракет большой дальности — всего того, что могло бы вызвать гнев Трампа, который любит упоминать о своих дружественных отношениях с Кимом.

«Разумеется, сейчас благоприятное время для испытаний. Но при этом мне кажется, что они не идут до конца и не переходят линию, обозначенную Трампом. Они делают, что хотят, в этих пределах и следуют принципу, что, если Северная Корея не будет слишком шуметь, США будут смотреть на их деятельность сквозь пальцы», — комментирует Ко Мён Хён.

Как подчёркивает Asia Times, «Северная Корея не единственный игрок, который предпринимает определённые шаги в регионе под прикрытием COVID-19». Пока западные страны отвлечены собственными битвами с коронавирусом, Пекин пользуется моментом и укрепляет свои позиции в Южно-Китайском море. А армия Мьянмы усиливает контроль над страной и давление на оппозицию.