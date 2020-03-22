CNN: в письме Ким Чен Ыну Трамп предложил вместе бороться с коронавирусом

03:00
Узбекистан с 23 марта закрывает границу из-за коронавируса
Власти Узбекистана приняли решение с 23 марта закрыть границу из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Футболист «Уфы» Тилль попал в больницу из-за подозрений на коронавирус
Люксембургский полузащитник «Уфы» Оливье Тилль был госпитализирован с подозрением на коронавирус.
03:00
Черышев показал, как тренируется в условиях карантина
Полузащитник испанской «Валенсии» и сборной России по футболу Денис Черышев показал, как проходят его тренировки во время карантина, введённого в Испании из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
В МВД Хорватии рассказали о ситуации с землетрясениями
Глава МВД Хорватии Давор Божинович заявил, что ситуация с недавними землетрясениями возле столицы страны осложняется пандемией коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СМИ: «Барселона» готова продать Гризманна за €100 млн
Испанский футбольный клуб «Барселона» готов продать французского нападающего Антуана Гризманна.
03:00
Канадские спортсмены считают, что МОК и оргкомитет ОИ иногда не видят в них живых людей
Комиссия спортсменов Канады считает, что представители Международного олимпийского комитета (МОК) и оргкомитета Олимпийских игр в Токио 2020 года не всегда видят в атлетах живых людей.
03:00
На Сахалине усилены карантинные меры из-за подозрений на коронавирус
Власти Сахалина усиливают карантинные меры из-за двух подозрений на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщили в правительстве региона.
03:00
Бжания проголосовал на выборах президента Абхазии
Кандидат в президенты Абхазии Аслан Бжания проголосовал на президентских выборах.
03:00
Дебют Гассиева в супертяжёлом весе отложен из-за коронавируса
Дебют бывшего чемпиона мира в первом тяжёлом весе по версиям IBF и WBA Мурата Гассиева в супертяжёлой весовой категории откладывается из-за пандемии коронавируса.
03:00
Хаменеи назвал странным предложение США помочь Ирану с коронавирусом
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал странными и отверг предложения США по поставке медикаментов в исламскую республику для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СМИ: Ибрагимович может завершить карьеру по окончании сезона
Шведский нападающий Златан Ибрагимович, выступающий за итальянский «Милан», может завершить карьеру по окончании сезона-2019/20.
03:00
Кабмин Украины продлил контракт с главой «Нафтогаза»
Кабинет министров Украины согласился на продление контракта с главой правления «Нафтогаза» Андреем Коболевым ещё на четыре года.
03:00
Колосков назвал ОИ-2020 последним, что осталось светлого в этом году
Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказал мнение об отмене по всему миру спортивных соревнований из-за пандемии коронавирусной инфекции.
03:00
Число заражённых коронавирусом в Австрии превысило 3000
Число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в Австрии превысило 3 тыс.
03:00
Из Ташкента в Россию эвакуировано ещё 576 россиян
Авиакомпании вывезли ещё 576 россиян из Ташкента после того, как Узбекистан прекратил транспортное сообщение со всеми странами в связи с распространением коронавирусной инфекции.
03:00
Вице-президент IIHF: теперь ждём отмены Олимпиады в Токио
Вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола прокомментировал решение организации отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.
03:00
Синоптик рассказала о погоде в Москве в последнюю неделю марта
Главный специалист Метеобюро Москвы Татьяна Позднякова рассказала в беседе с RT о том, какая погода ожидается в Московском регионе на предстоящей неделе.
03:00
В Башкирии ликвидировали готовившего теракт боевика
В информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) России заявили о нейтрализации боевика, который планировал совершить теракт. Об этом сообщает ТАСС.
03:00
СМИ: Оргкомитет разрабатывает альтернативный сценарий проведения ОИ-2020
Оргкомитет Олимпийских игр 2020 года в Токио приступил к разработке альтернативных сценариев проведения соревнований из-за пандемии коронавируса.
03:00
Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил о готовности России к запуску многоспутниковых орбитальных группировок.
03:00
Алисон тренируется на базе «Ливерпуля», несмотря на карантин из-за коронавируса
Голкипер «Ливерпуля» Алисон Бекер продолжает тренировки на базе клуба, несмотря на карантин, введённый в Великобритании в связи с пандемией коронавируса.
03:00
Сингапур запрещает краткосрочные поездки в страну
Министерство здравоохранения Сингапура заявило, что власти страны вводят запрет на въезд в страну всем, кто прибывает в государство на непродолжительный срок. Данное решение было принято из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
СК проводит проверку из-за ДТП в Тамбовской области
Следователи начали проверку по факту аварии с автобусами в Тамбовской области, в которой погибли и пострадали люди.
03:00
СМИ: Экс-футболист МЮ Феллайни заразился коронавирусом
Бывший полузащитник английского «Манчестер Юнайтед» Маруан Феллайни, выступающий за китайский «Шаньдун Лунэн», получил положительный результат теста на коронавирус.
03:00
Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло у столицы Хорватии
Новое землетрясение магнитудой 5,0 произошло в Хорватии, его эпицентр находился в 6 км от Загреба. Об этом сообщили в Европейско-Средиземноморском сейсмологическом центре.
03:00
Сильвер заявил, что ещё рано оценивать убытки НБА из-за коронавируса
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер ответил на вопрос о финансовых потерях лиги из-за пандемии коронавируса.
03:00
Комиссар НБА не удивлён увеличением количества положительных тестов на коронавирус в лиге
Комиссар Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Адам Сильвер признался, что не удивился увеличению количества положительных тестов на коронавирус в лиге.
03:00
Четверо госпитализированы в тяжёлом состоянии после ДТП под Тамбовом
Четыре человека в тяжёлом состоянии доставлены в больницу после аварии с двумя автобусами в Тамбовской области, в результате которой погибли три человека.
03:00
В Сальвадоре ввели обязательный домашний карантин из-за коронавируса
Президент Сальвадора Найиб Букеле объявил о введении на 30 дней в стране обязательного домашнего карантина для борьбы с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Прокуратура начала проверку после ДТП с автобусами под Тамбовом
Прокуратура Жердевского района начала проверку после аварии с участием двух автобусов в Тамбовской области, в результате которой погибли три человека и ещё 15 пострадали.
03:00
Фазель высказался о проведении в России ЧМ-2023
Президент Международной федерации хоккея (IIHF) Рене Фазель высказал мнение о проведении в России чемпионата мира 2023 года.
03:00
Число заражённых коронавирусом в Канаде возросло до 1231
Минздрав Канады сообщил, что число заражённых коронавирусной инфекцией COVID-19 в стране возросло до 1231.
03:00
В МВД уточнили данные о ДТП в Тамбовской области
В МВД уточнили данные об аварии, которая произошла в Тамбовской области.
03:00
Хоккеист Бучневич не рассчитывал выступить на отменённом ЧМ-2020
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Павел Бучневич прокомментировал решение Международной федерации хоккея (IIHF) отменить чемпионат мира 2020 года в Швейцарии из-за пандемии коронавируса.
03:00
Фехтовальщик Хартунг готов отказаться от выступления на ОИ-2020, если они не будут перенесены
Чемпион мира по фехтованию немец Максимилиан Хартунг заявил, что откажется от выступления на летних Олимпийских играх в Токио в случае, если Международный олимпийский комитет (МОК) примет решение провести соревнования в запланированные даты, несмотря на пандемию коронавируса.
03:00
Первая смерть от коронавируса зафиксирована в Колумбии
Министерство здравоохранения Колумбии сообщило о первой смерти в стране из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Хорватии
Сейсмологи зафиксировали землетрясение магнитудой 5,3 в Хорватии.
03:00
Большинство испанских легкоатлетов выступают за перенос ОИ-2020
Королевская испанская федерация лёгкой атлетики (RFEA) выступила за перенос летних Олимпийских игр в Токио 2020 года из-за пандемии коронавируса.
03:00
В Москве заявили об отсутствии планов закрывать метро из-за COVID-19
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил в эфире телеканала «Россия 1», что столичные власти не собираются закрывать городской метрополитен на фоне ситуации с распространением коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
RFEF призвала перенести ОИ-2020
Президент Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес призвал Международный олимпийский комитет (МОК) перенести летние Игры в Токио 2020 года из-за пандемии коронавируса.
03:00
Коэ: я не думаю, что необходимо любой ценой провести ОИ-2020
Президент World Athletics Себастьян Коэ высказал мнение о ситуации вокруг решения по проведению Олимпийских игр в Токио 2020 года в свете пандемии коронавируса.
03:00
В Абхазии началось голосование на президентских выборах
В Абхазии открылись избирательные участки на выборах президента страны.
03:00
Два человека погибли в результате ДТП в Тамбовской области
Два человека погибли и ещё один пострадал в результате аварии с участием двух рейсовых автобусов в Жердевском районе Тамбовской области.
03:00
Nissan временно увольняет 3 тысячи человек на испанском заводе
Японский автоконцерн Nissan временно увольняет 3 тыс. сотрудников на своём испанском заводе из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19.
03:00
Работавшие на закрытом во Франции космодроме россияне вернулись домой
Более 200 сотрудников «Роскосмоса», работавших на французском космодроме Куру, который был закрыт из-за коронавирусной инфекции COVID-19, прилетели в Москву.
03:00
В Москве 22 марта ожидается до +1 °С
В Москве в воскресенье, 22 марта, ожидается до +1 °С. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.
03:00
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 300 тысяч
Число заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире составило 307 277, 13 048 человек скончались.
03:00
Глава эквадорского Минздрава ушла в отставку
Министры здравоохранения и труда Эквадора, где число заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19 превысило 500, подали в отставку.
03:00
В Германии оценили меры России по борьбе с COVID-19
Немецкий журналист Андре Баллин заявил, что Россия справляется с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 благодаря своевременным мерам.
03:00
В США назвали основной недостаток бомбардировщика Ту-160
Американский журнал The National Interest опубликовал статью, в которой назвал отсутствие стелс-технологий основным недостатком российского стратегического бомбардировщика Ту-160.