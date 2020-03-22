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CNN: в письме Ким Чен Ыну Трамп предложил вместе бороться с коронавирусом

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В новом личном письме Дональда Трампа Ким Чен Ыну американский президент предложил план развития отношений между США и КНДР, сообщает CNN со ссылкой на данные северокорейских СМИ. Кроме того, Трамп заявил о готовности сотрудничать с Пхеньяном в борьбе с эпидемией коронавируса.
CNN: в письме Ким Чен Ыну Трамп предложил вместе бороться с коронавирусом
Reuters

Дональд Трамп отправил лидеру КНДР Ким Чен Ыну письмо, в котором выразил желание помочь Пхеньяну в мерах против эпидемии коронавируса, сообщает CNN, ссылаясь на сообщение северокорейских СМИ.

По словам директора отдела пропаганды и агитации ЦК Трудовой партии КНДР Ким Ё Чжон, письмо является проявлением «здравого смысла» и «верным шагом» со стороны Дональда Трампа на пути к установлению хороших отношений с Ким Чен Ыном. Ё Чжон также отметила, что в своём письме Трамп описал собственный план развития отношений между США и КНДР, а также предложил сотрудничество в борьбе против эпидемии.
 
Издание напоминает, что на данный момент более 300 тысяч человек по всему миру заразились коронавирусом. 11 570 из них погибло: в США количество смертей превысило 280 человек. 
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источник
CNN США Северная Америка
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Дональд Трамп Ким Чен Ын коронавирус Северная Корея сотрудничество США
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