CNN: «возможно, это будет красивая ваза» — Трамп с оптимизмом ждёт рождественский подарок от Кима

Дональд Трамп шутливо и оптимистично отнёсся к «угрозе» Пхеньяна преподнести Вашингтону рождественский подарок. Американский президент выразил надежду, что северокорейские власти не станут проводить очередные испытания баллистической ракеты, а сделают ему «приятный подарок» в виде «красивой вазы», сообщает CNN.

Американские военные ожидают, что во время рождественских каникул КНДР проведёт испытание баллистической ракеты дальнего действия. Но во время конференции с войсками президент Дональд Трамп сообщил, что ждёт от северокорейского лидера Ким Чен Ына «чего-то более декоративного», передаёт CNN.

«Возможно, это будет приятный подарок», — заявил Трамп, сидя под золотым сводом своей резиденции Мар-а-Лаго и отвечая на вопрос, как он отреагирует, если Пхеньян запустит ракету в праздничные дни.

«Возможно, этот подарок в том смысле, что он (Ким. — ИноТВ) пришлёт мне красивую вазу, а не станет проводить ракетные испытания, — предположил глава Белого дома. — Возможно, я получу вазу. Возможно, я получу от него приятный подарок. Неизвестно. Никогда не знаешь».

Так оптимистично и шутливо президент отнёсся к «зловещему невесёлому обещанию» Северной Кореи преподнести США «рождественский подарок», если до конца года не будет достигнут какой-либо прогресс по снятию санкций с азиатской страны. Эта проблема занимает внимание американских представителей национальной безопасности уже несколько недель, обращает внимание телеканал.

По мнению CNN, серия испытаний, которые северокорейские власти назвали решающими для своей ядерной программы, предвещает более масштабное событие к 31 декабря. Командующий ВВС США в зоне Тихого океана заявил, что КНДР может запустить ракету большой дальности. Трамп обсудил этот вопрос со своими коллегами в Китае и Японии.

Возврат к прямой конфронтации с Пхеньяном серьёзно подорвёт дипломатические усилия Трампа. Он обменивался «любовными посланиями» с Кимом и недолго прогуливался с ним вдоль северокорейской территории в июне, напоминает телеканал.

Как бы то ни было, Трампа, судя по его ответу, особо не волнует, что именно готовит Ким в качестве подарка. «О, всё в порядке, мы выясним, что это за сюрприз, и успешно с ним справимся, — заверил президент. — У всех есть для меня сюрпризы, но посмотрим, что произойдёт. Я справляюсь с ними по мере поступления».

Надвигающаяся северокорейская угроза вызвала обеспокоенность в Белом доме, что период относительного спокойствия в отношениях двух стран заканчивается на фоне подготовки Трампа к предвыборной кампании. Раньше на встречах со сторонниками президент любил рассказывать о своих тёплых отношениях с Кимом, но на последних митингах он избегал этой темы, отмечает CNN.

И тем не менее этот вопрос, похоже, не вызвал больших переживаний у главы Белого дома, который планирует провести двухнедельный отпуск во Флориде. Вместо этого в канун Рождества Трамп жёстко прошёлся по демократам, обвинив их в стремлении его уничтожить:

«Они должны оглянуться на прошлый год, чтобы осознать, какой ущерб они нанесли нашей стране. К счастью, у нас есть президент, который смог всё это разгрести».

Во время беседы с военнослужащими, дислоцированными за рубежом и на Аляске, Трамп также признался, что до сих пор не определился с подарком для жены, откладывая всё до последнего момента. Но, по его словам, он купил ей «самую милую» открытку, подчёркивает CNN.