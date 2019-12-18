Генерал: «рождественский подарок» Пхеньяна сведёт на нет все успехи переговоров Трампа и Кима

КНДР грозится послать Соединённым Штатам «рождественский подарок» — по мнению военного аналитика Fox News, отставного генерала Джека Кина, это может быть запуск баллистической ракеты дальнего радиуса действия или ядерные испытания. И тот и другой вариант приведёт к новому кризису в отношениях Вашингтона и Пхеньяна и заставит вновь задуматься о военном решении, полагает аналитик.
Наша следующая тема: Северная Корея угрожает послать Соединённым Штатам, цитирую, «рождественский подарок». Тем временем крайний срок для достижения сделки по ядерному разоружению вот-вот закончится. Вот президент Трамп угрожает… по сути, отвечает на эту угрозу. Посмотрите.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США:Мы следим за этим. Увидим. Я был бы разочарован, если бы что-то было в разработке. Если так, то мы примем меры. Но мы посмотрим. Мы очень пристально за этим следим. Мы следим за Северной Кореей… Мы, на самом деле, пристально следим за многими странами. Но за Северной Кореей мы следим очень пристально.
А вот и наш следующий гость — генерал в отставке, старший стратегический аналитик Fox News Джек Кин. Рада вас видеть, генерал!
ДЖЕК КИН, военный аналитик Fox News: Рад видеть вас, Лиз.
Поступают сообщения о том, что высокопоставленный американский дипломат отверг враждебные разговоры Северной Кореи о крайнем сроке. Как сообщается, он заявил: «Вашингтон не склонится перед Пхеньяном». Чем именно может быть этот «рождественский подарок» от Северной Кореи?
ДЖЕК КИН: Мы можем только строить догадки. Но то, что Северная Корея угрожает… Они делают так уже десятки лет. И они явно очень раздосадованы, потому что — вспомните, Лиз — на саммите в Ханое они хотели от Соединённых Штатов полного снятия санкций. Полного! А сами не собирались почти ничего давать нам взамен. Ни одна ракета, ни одна единица ядерного оружия не была бы уничтожена. И президент Трамп сделал именно то, что следовало сделать: покинул саммит.
Итак, за все эти месяцы эффект от санкций усилился. И они прибегают к такой уловке, чтобы добиться от нас облегчения санкций. Что они могут сделать, чтобы привлечь наше внимание? Не думаю, что это будут ракеты малой или средней дальности, какие они запускали последние полгода. Если они действительно хотят сделать что-то, чтобы создать кризис, это будут баллистические ракеты дальнего радиуса действия или ядерные испытания. Насчёт ядерных испытаний я сомневаюсь. Тем не менее любой из этих вариантов, по моему мнению, сведёт на нет успехи, достигнутые в ходе мирных переговоров президента Трампа и Ким Чен Ына на двух саммитах и одной импровизированной встрече в июне. Думаю, весьма вероятно, что это вернёт нас в ситуацию кризиса и у нас снова будет обсуждаться возможность военного решения.
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