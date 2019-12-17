CNBC: Россия и Китай предложили снять часть санкций с КНДР

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Корреспондент: за индейцев ответите — Эрдоган отреагировал на признание в США геноцида армян Корреспондент
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Восемь партий ликвидировано Минюстом России за неучастие в выборах
Министерство юстиции России ликвидировало в 2019 году восемь партий за неучастие в выборах на протяжении семи лет. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу ведомства.
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Федерация фигурного катания Франции отреагировала на скандал вокруг Сипре
Федерация фигурного катания Франции (ФФКФ) выступила с официальным заявлением по ситуации с обвинениями в домогательстве к несовершеннолетней в адрес бронзового призёра чемпионата мира в парном катании Моргана Сипре.
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Нарколог оценил мнение учёных об опасных алкогольных напитках
Нарколог, директор Института наркологического здоровья нации Олег Зыков в беседе с RT прокомментировал мнение британских учёных об алкогольных напитках, вызывающих самое сильное похмелье.
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В Китае запретили упоминать «Арсенал» в государственных СМИ из-за Озила
В Китае запретили упоминать лондонский футбольный клуб «Арсенал» в государственных СМИ из-за публикации полузащитника Месута Озила.
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Time: «Нафтогаз» оспорил передачу месторождения компании из США
Компания «Нафтогаз» подала в суд на власти Украины в связи с выдачей разрешения американской фирме Ukrainian Energy на разработку Варвинского нефтегазового месторождения. Об этом пишет журнал Time, ознакомившийся с документом.
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Шарапова рассказала о худшем совете в её жизни
Пятикратная чемпионка турниров Большого шлема Мария Шарапова рассказала о худшем совете, который ей когда-либо давали.
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Центр «Европейские ценности» призвал не считать RT и Sputnik «свободными» СМИ
Аналитический центр «Европейские ценности» (European Values Center for Security Policy) в своём докладе призвал европейское сообщество перестать считать RT и Sputnik представителями «свободной прессы» и рекомендовал отказывать им в доступе к пресс-конференциям.
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В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
По факту ингаляционного отравления восьми человек в Нижнем Новгороде проводится доследственная проверка, сообщает РИА Новости.
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Татаев: в «Краснодаре-2» получал больше, чем в «Младе»
Защитник чешского футбольного клуба «Млада-Болеслав» Алексей Татаев сравнил свою нынешнюю зарплату с окладом в российском «Краснодаре».
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Татаев рассказал, почему перешёл в «Млада-Болеслав» из «Краснодара»
Защитник «Млада-Болеслава» Алексей Татаев рассказал о причинах своего перехода в чешский клуб из российского «Краснодара».
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Число погибших при землетрясении на Филиппинах возросло до восьми
По меньшей мере восемь человек погибли при землетрясении магнитудой 6,8, которое произошло 15 декабря на Филиппинах.
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Бутина стала ведущей стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу»
Освобождённая из американской тюрьмы россиянка Мария Бутина присоединяется к команде RT и становится ведущей стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу».
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Рубль снижается к доллару и евро
На открытии торгов рубль снижается к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
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Уткин о Загитовой: это уход, а не приостановка карьеры
Известный журналист и блогер Василий Уткин высказал мнение о решении олимпийской чемпионки по фигурному катанию Алины Загитовой приостановить профессиональную карьеру.
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Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
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На Украине в ДТП с автобусом Херсон — Москва погибли три человека
Грузовик и пассажирский автобус, следовавший из Херсона в Москву, столкнулись в Черниговской области, погибли три человека. Об этом сообщила Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
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Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского об изменениях в Конституции
Глава самопровозглашённой Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал внесение президентом Украины Владимиром Зеленским в Верховную раду законопроекта об изменении пункта Конституции страны касательно децентрализации власти.
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Клуб НХЛ «Чикаго» продлил отстранение тренера из-за инцидента 12-летней давности
Клуб Национальной хоккейной лиги «Чикаго Блэкхоукс» продлил временное отстранение тренера Марка Кроуфорда от работы с командой.
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Не менее десяти человек погибли при взрыве в Афганистане
В результате взрыва в афганском Мазари-Шарифе по меньшей мере десять человек погибли.
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В ДНР вновь обвинили Киев в искажении коммюнике саммита в Париже
Офис президента Украины Владимира Зеленского за неделю так и не разместил на сайте корректную версию итогового коммюнике саммита «нормандской четвёрки», заявила министр иностранных дел самопровозглашённой Донецкой народной республики (ДНР) Наталья Никонорова.
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«Лос-Анджелес» выставил Ковальчука на драфт отказов
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Лос-Анджелес Кингз» выставил российского форварда Илью Ковальчука на драфт отказов.
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«Даллас» прервал 18-матчевую победную серию «Милуоки» в НБА
«Милуоки Бакс» потерпел поражение от «Даллас Маверикс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
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Не менее трёх человек погибли из-за ураганов в США
По меньшей мере три человека погибли, ещё несколько пострадали из-за ураганов на юге США. Среди пострадавших есть семилетний ребёнок.
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29 сейвов Бобровского помогли «Флориде» разгромить «Оттаву» в матче НХЛ
«Флорида Пантерз» одержал победу над «Оттава Сенаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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В ВПК рассказали о планах по испытанию боевых машин на платформе «Бумеранг»
В Военно-промышленной компании заявили, что государственные испытания бронетранспортёра и боевой машины пехоты (БМП) на межвидовой унифицированной колёсной платформе «Бумеранг» начнутся летом 2020 года.
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«Вашингтон» уступил «Коламбусу» в матче НХЛ
«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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«Даллас» проиграл «Эдмонтону» в НХЛ, Радулов набрал одно очко
«Даллас Старз» потерпел поражение от «Эдмонтон Ойлерз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Шайба Панарина не спасла «Рейнджерс» от поражения в матче НХЛ с «Нэшвиллом»
«Нью-Йорк Рейнджерс» потерпел поражение от «Нэшвилл Предаторз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
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Мировые цены на нефть вновь снижаются
Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов во вторник, 17 декабря.
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В Москве 17 декабря ожидается до 4 °С тепла
В Москве во вторник, 17 декабря, ожидается облачная погода с небольшим дождём, столбики термометров поднимутся до +4 °С, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего специалиста центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца.
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В России более 71 миллиона человек привились от гриппа
В Роспотребнадзоре сообщили, что в России против гриппа привились более 71,28 млн человек.
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На Чукотке возбудили дело о незаконном вылове 58 тонн лосося
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что полицейские на Чукотке возбудили уголовное дело о незаконном вылове 58 тонн тихоокеанского лосося.
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В частном доме в Кузбассе два человека отравились угарным газом
В частном доме посёлка Новостройка Прокопьевского района два человека погибли, в том числе ребёнок, отравившись угарным газом. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центра медицины катастроф по Кемеровской области.
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На юге Сахалина закрыли для транспорта перевал из-за гололёда
На Ловецком перевале на юге Сахалина 17 декабря закрыто движение для всех видов транспорта. Об этом сообщили в ГИБДД по региону.
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Летевший из Новосибирска в Бангкок самолёт вернулся в аэропорт вылета
Самолёт, выполнявший рейс из Новосибирска в Бангкок, через два часа вернулся в аэропорт вылета из-за обнаруженной технической неисправности. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на представителя Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.
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На Колыме объявили штормовое предупреждение
В Магадане и Ольском округе Колымы объявили экстренное предупреждение из-за усиления ветра и возможности возникновения чрезвычайных ситуаций.
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Эспер отреагировал на заявление Эрдогана о базе Инджирлик
Глава Пентагона Марк Эспер в ходе общения с журналистами отреагировал на заявление турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана о возможном закрытии для американских военнослужащих базы Инджирлик в случае введения США санкций против Турции.
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В МВД рассказали о профилактике правонарушений в семейно-бытовой сфере
В МВД России рассказали RT, что в настоящее время профилактическая работа с лицами, допускающими правонарушения в семейно-бытовой сфере, проводится в отношении 75 тыс. граждан.
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Россияне рассказали, где планируют отметить Новый год
Больше половины россиян планируют провести новогоднюю ночь 2020 года дома или у друзей и родственников, сообщает газета «Известия» со ссылкой на опрос Российского союза туриндустрии (РСТ).
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Россия и Сирия начали совместные учения в Средиземном море
Военно-морской флот России и Военно-морские силы Сирии начали проведение совместных учений в Средиземном море.
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Учёный назвал вызывающие самое сильное похмелье алкогольные напитки
Профессор Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, что употребление хереса и портвейна — это «оптимальный способ очень быстро напиться».
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В «Уралтрансмаше» рассказали о процессе модернизации пушки «Малка»
Генеральный директор компании «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров сообщил, что модернизация пушки «Малка», одной из самых мощных самоходных пушек в мире, завершится до конца декабря, передаёт РИА Новости.
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Российский мультфильм вошёл в шорт-лист претендентов на «Оскар»
Короткометражный анимационный фильм российского режиссёра Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» вошёл в шорт-лист претендентов на премию «Оскар» в номинации «Лучший анимационный короткометражный фильм».
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Военные России и Индии показали образцы вооружения на «Индре-2019»
Начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту Николай Воскресенский сообщил, что военные России и Индии показали зрителям образцы вооружения в ходе российско-индийских учений «Индра-2019».
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Россия увеличила вложения в гособлигации США на $622 млн
В октябре Россия увеличила вложения в государственные ценные бумаги США на $622 млн. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на данные американского Минфина.
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Глава МИД КНР: торговые связи с США должны следовать правилам ВТО
Глава китайского МИД Ван И заявил, что торговые отношения Китая и США должны следовать правилам Всемирной торговой организации.
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Роструд рассказал о коротких рабочих неделях в 2020 году
Заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец рассказал, что в 2020 году россиян ожидают восемь сокращённых рабочих недель в связи с праздниками и переносом нерабочих праздничных дней, которые выпадают на выходные.
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Boeing сообщила о приостановке выпуска самолётов 737 MAX
Компания Boeing сообщила, что планирует приостановить производство самолётов 737 MAX с января 2020 года.
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Space X запустила ракету со спутником JCSAT-18/Kacific1
Компания Space X осуществила запуск ракеты-носителя Falcon 9 со спутником JCSAT-18/Kacific1 с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида).
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Шойгу поздравил военных с Днём ракетных войск стратегического назначения
Глава Минобороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днём ракетных войск стратегического назначения.