CNBC: Россия и Китай предложили снять часть санкций с КНДР

Китай и Россия предложили Совбезу ООН снять часть санкций с Северной Кореи, но США заявили, что пока не время, пишет CNBC со ссылкой на составленный Москвой и Пекином проект резолюции. Как заявила российская сторона, цель этого документа — поспособствовать переговорам между Вашингтоном и Пхеньяном.

В проекте резолюции, среди прочего, предлагается снять запрет на экспорт морепродуктов и текстиля из КНДР, а также на работу северокорейцев за рубежом. Кроме того, в нём также говорится о необходимости отменить введённое в 2017 году требование на репатриацию северокорейских рабочих.

Документ также предлагает освободить от санкций ООН межкорейские проекты по сотрудничеству в сфере строительства автомобильных и железных дорог.

Чтобы проект резолюции был принят, за него, как отмечается в статье, должны проголосовать девять стран, при этом США, Франция, Британия, Россия и Китай не должны воспользоваться имеющимся у них правом вето.

«Мы не торопим события», — заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он пояснил, что санкции, которые предлагается снять, напрямую не связаны с ядерной программой Северной Кореи.

«Это гуманитарный вопрос», — подчеркнул дипломат.

Между тем в Госдепе США заявили, что пока не время для рассмотрения Совбезом ООН вопроса о снятии санкций с Северной Кореи, поскольку Пхеньян «угрожает провести масштабную провокацию, отказывается провести встречу для обсуждения денуклеаризации, а также продолжает содержать и развивать свои запрещённые программы по разработке оружия массового поражения и баллистических ракет».

Как напоминает CNBC, санкции, которые Россия и Китай предлагают теперь снять, были введены в 2016-м и 2017 году в попытке оставить ядерную и ракетную программы Пхеньяна без финансирования.