Times: американские разведывательные самолёты пролетели над территорией КНДР

На фоне растущего беспокойства о том, что Северная Корея откажется от участия в переговорах с Вашингтоном, США отправили к Корейскому полуострову свои разведывательные самолёты, сообщает The Times. Издание напоминает, что раннее Пхеньян, в свою очередь, призвал США вернуться за стол переговоров до конца нынешнего года, отметив, что в противном случае Вашингтон ожидает некий «рождественский сюрприз».

В свете всё более очевидных признаков того, что Ким Чен Ын собирается отойти от дипломатии и вновь начать испытания межконтинентальных баллистических ракет, США отправляют свои разведывательные самолёты в воздушное пространство КНДР, пишет The Times.

Согласно Twitter-аккаунту Aircraft Spots, два американских разведывательных самолёта 12 декабря пролетели над Корейским полуостровом. Вслед за этим над водами близ Японии пролетел американский бомбардировщик B-52, способный нести на борту ядерные вооружения.

Издание напоминает, что раннее Пхеньян предупреждал о том, что конец 2019 года является последним сроком для достижения прогресса в переговорах между Ким Чен Ыном и Дональдом Трампом, начавшимся ещё 18 месяцев назад. В противном случае КНДР пообещала сделать США некий «рождественский подарок»: кроме того, на прошлой неделе Пхеньян провёл испытания некоего агрегата, который, судя по всему, является мощным двигателем для межконтинентальных ракет. The Times отмечает, что до сей поры Ким Чен Ын сдерживал своё обещание, данное на саммите в Сингапуре и не проводил испытаний ядерных и межконтинентальных ракет.

Постпред США в ООН Келли Крафт заявила о наличии «крайне беспокоящих признаков» того, что Пхеньян возобновит испытания межконтинентальных ракет, а также отметила, что такой шаг подорвёт улучшившиеся отношения с США и пошатнёт безопасность и стабильность в регионе. Кроме того, Крафт призвала Пхеньян вернуться за стол переговоров, пообещав, что США проявят «гибкость».

Согласно информации из американских и южнокорейских медиа, спецпредставитель США по КНДР Стивен Биган на этих выходных отправляется в Сеул: есть вероятность его встречи с северокорейскими представителями на границе между Южной Кореей и КНДР.