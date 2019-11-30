Washington Post: новый корейский кризис застанет США врасплох

В конце года истекает «ядерный ультиматум», который северокорейский лидер Ким Чен Ын поставил перед США, и, судя по всему, Вашингтон не готов к новому кризису, пишет The Washington Post. Об этом свидетельствует то, как глава Белого дома Дональд Трамп обращается со своими союзниками в регионе. Вместо того чтобы укреплять альянсы, от которых зависит общая безопасность, он требует от партнёров денег.

Северная Корея объявила о том, что к концу года выйдет из ядерных переговоров с США и продолжит устраивать провокации, обостряя конфликт, пишет The Washington Post. На корейском полуострове грядёт новый кризис, и, судя по тому, как Вашингтон обращается со своими союзниками в регионе, он застанет американские власти врасплох, предостерегает автор статьи.

В этом месяце министр обороны США Марк Эспер провёл в Азии целую неделю, продолжает издание. Он прибыл туда для того, чтобы заверить партнёров в поддержке, а также укрепить отношения, от которых зависит общая безопасность. Но своими действиями глава Белого дома Дональд Трамп подверг эти отношения большим и неоправданным рискам, констатирует автор.

Президент США потребовал, чтобы Сеул платил в пять раз больше за базирующийся в его стране американский контингент. Для главы Южной Кореи Мун Чжэ Ина это оскорбление, которого он не потерпит, считает The Washington Post. К тому же Вашингтон отложил совместные с Сеулом военные учения, которые и так уже проводятся в меньшем масштабе, чем раньше. США пошли на такой шаг, чтобы побудить северокорейского лидера Ким Чен Ына к возвращению к ядерным переговорам, не оставив ему поводов для отговорок. Но вместо этого глава Пхеньяна провёл военные манёвры у себя в стране.

К тому же Трамп оказывает давление на Японию, наставая на том, что Токио должен увеличить расходы на содержание в своей стране американских солдат. Но он поднимает эту тему в самый неподходящий момент и таким образом играет на руку Китаю и Северной Кореи, пытающихся ослабить альянсы США с другими государствами в регионе.

«Будущий кризис с Северной Кореей произойдёт по вине Кима, но это будет слабым утешением, если мы к нему не подготовимся. Команда Трампа должна ему объяснить, что «неистовая страсть» — это плохая платформа для переизбрания. Нужно защищать США, укрепляя альянсы, от которых мы зависим, а не атакуя их, — это единственный разумный курс», — заключает The Washington Post.