Washington Post: Пхеньян не видит смысла в новом саммите ради того, чтобы Трамп мог похвастаться

Северная Корея не хочет встречи с президентом США Дональдом Трампом, если та состоится лишь для того, чтобы глава Белого дома смог ею похвастаться, пишет The Washington Post со ссылкой на заявление Пхеньяна.

Как напоминает издание, Трамп в воскресенье намекнул на возможную встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном.

«Господин председатель, до скорой встречи!», — написал он в своём аккаунте в Twitter.

Между тем через несколько часов в государственных СМИ КНДР появился короткий ответ: «Мы не хотим встречи, если мы от неё ничего не получаем».

В частности, на сайте Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) было опубликовано заявление советника МИД КНДР Ким Ке Гвана. Дипломат, который ранее возглавлял северокорейскую делегацию на шестисторонних переговорах по денуклеаризации полуострова, подчеркнул, что Пхеньян не заинтересован в ещё одной бесплодной встрече.

Несмотря на то что Дональд Трамп и Ким Чен Ын встречались уже три раза, в отношениях между КНДР и Соединёнными Штатами, как подчеркнул Ким Ке Гван, «не произошло никаких серьёзных улучшений».

«Мы более не заинтересованы в таких переговорах, которые нас ни к чему не приводят. Поскольку мы ничего взамен не получаем, мы больше не станем дарить президенту США то, чем он может похвастаться», — указал дипломат.