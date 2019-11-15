Le Figaro: в КНДР Байдена назвали «бешеной собакой», которую надо «забить палкой»

Официальное агентство новостей Северной Кореи назвало кандидата в президенты США Джо Байдена «бешеной собакой» и призвало уничтожить его до того, как он навредит другим людям и своей стране, пишет Le Figaro. Как отмечает издание, такие беспрецедентно жёсткие оскорбления могут быть реакцией на то, что в предвыборном ролике Байдена лидера КНДР назвали «тираном».

Северная Корея подвергла беспрецедентно жёстким нападкам Джо Байдена, кандидата в президенты США от Демократической партии, назвав бывшего вице-президента «бешеной собакой», которую необходимо «забить палкой», сообщает Le Figaro. Как подчёркивает издание, руководство КНДР и раньше оскорбляло политиков других стран, однако на этот раз удивило слишком резкими высказываниями.

Джо Байден «посмел оскорбить достоинство высшего руководства КНДР», — говорится в депеше официального Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), опубликованной в четверг от имени чиновника из правительства. «Такие бешеные собаки, как Байден, могут причинить зло множеству людей, если оставить их на свободе, — продолжает агентство. — Необходимо забить их до смерти палкой... Соединённым Штатам это тоже пойдёт на пользу».

Как отмечает издание, на данный момент неизвестно, что послужило причиной оскорблений. Возможно, поводом стал выпущенный на этой неделе штабом Байдена видеоролик, согласно которому внешняя политика Трампа «восхваляет диктаторов и тиранов, отталкивая союзников» США. На слове «тиран» появляется изображение исторического рукопожатия между Дональдом Трампом и северокорейским лидером Ким Чен Ыном в Сингапуре в июне 2018 года.

Французское издание отмечает, что ЦТАК снова использовало одно из излюбленных прозвищ Джо Байдена — «спящий Джо», указав на то, что американцы его зовут «Байденом, который не проснулся». Согласно агентству, политик воплощает «последнюю стадию старческого слабоумия», а сейчас, похоже, «настало время для того, чтобы его жизнь прекратилась». До этого Центральное телеграфное агентство Кореи называло бывшего вице-президента «имбицилом» и «идиотом со слабым IQ».

Как напоминает Le Figaro, ранее Джо Байден раскритиковал подход Дональда Трампа к переговорам с Россией и Северной Кореей, обвинив его в братании с «такими тиранами, как Владимир Путин и Ким Чен Ын».