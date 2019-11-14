CNN: в Москве от слушаний по импичменту в восторге — они ослабляют Украину

И Россия, и Украина пристально следят за слушаниями в рамках процедуры импичмента Дональда Трампа, так как их итог может иметь серьёзные последствия, как для самого американского лидера, так и для Москвы и Киева, передаёт CNN. Как отмечает корреспондент канала Фредерик Пляйтген, в то время как украинские власти пытаются как можно больше сгладить ситуацию и не поссорится с политическими кругами в Вашингтоне, Москва пребывает в восторге, так как слушания могут серьёзно ослабить позиции Украины на переговорах с Россией.

Центральное место в расследовании в рамках процедуры импичмента занимают отношения США с Украиной и Россией, и, разумеется, идущая прямо сейчас война между Россией и Украиной. Обе страны внимательно следят за этим процессом, чтобы понять, что ждёт президента Трампа и может ли это их ослабить или сказаться каким-то другим образом.

Наш старший международный корреспондент Фред Пляйтген выходит с нами на прямую связь из Москвы. Там сейчас около 10 утра. Итак, вы следили за обстановкой. Что вы слышали?

ФРЕДЕРИК ПЛЯЙТГЕН, старший международный корреспондент CNN: Да, мы этим и занимались. Весьма занятно наблюдать за тем, что сейчас происходит в этих двух странах. Сейчас на Украине 8:49. Надо сказать, что мы следим за тамошними утренними новостями по телевизору. Слушания по импичменту там определённо везде; это главная тема, которая с отрывом опережает остальные. В основном сейчас речь идёт чисто о новостном освещении.

Тем не менее мы, среди прочего, попросили прокомментировать этот процесс в офисе президента Владимира Зеленского. Там нам сообщили, что этот вопрос пока комментировать не хотят. И это важно. Дело в том, что Зеленский изо всех сил страрается залечь на дно, так как президент Трамп поставил его в необычайно сложное положение, попросив, по сути, выбрать сторону в битве против одного из политических соперников американского лидера — Байдена.

Так что украинцы, по большому счёту, пытаются нивелировать последствия и выпутаться из этой ситуации, не оскорбив ни одну из сторон — ни демократов, ни республиканцев. Однако они осознают, что эта тема — это ключ к их будущему.

Если быстро перенестись на российскую сторону, то здесь складывается абсолютно другая картина. Вчера мы связались с Кремлём, и там, по сути, попытались дискредитировать эти слушания ещё до их начала. Я хочу привести цитату официального представителя Кремля Дмитрия Пескова. Он заявил следующее: «Вы знаете различные скандальные истории, где упоминалась Россия, где было очень мало, ничтожно мало того, что имело бы отношение к правде и к реальности».

Так что русские, по большому счёту, говорят, что расследование Мюллера не имеет серьёзной ценности. Они считают, что и в этих слушаний по импичменту ценности также нет. Разумеется, русским очень нравится сложившаяся ситуация. По их мнению, позиции украинцев серьёзно ослабли, поэтому теперь из-за давления президента Трампа на Украину им придётся просить о переговорах с русскими.

Это здесь ключевой момент. Американская помощь Украине оказалась под вопросом — что вдохновляет Россию и ослабляет Киев. А они воюют. Фред Пляйтген, большое спасибо.

Материал представлен CNN International.

Дата выхода в эфир 14 ноября 2019 года.