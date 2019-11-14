CNBC: в конгрессе США начались открытые слушания по импичменту Трампа

Начало открытых слушаний в рамках расследования по импичменту президента США Дональда Трампа станет первой серьёзной проверкой для Демократической партии, отмечает CNBC. Пытаясь убедить американцев в необходимости отстранения Трампа, демократы вызвали для дачи публичных показаний дипломатов, чьи слова свидетельствуют о наличии у Белого дома неформальной политики в отношении Украины.

В среду комитет по разведке палаты представителей конгресса США в среду открыл первые публичные слушания в рамках расследования о возможности импичмента президента Дональда Трампа, сообщает CNBC.

Ожидается, что в рамках открытых слушаний председатель комитета по разведке палаты представителей демократ Адам Шифф и старший представитель от республиканцев в комитете по разведке республиканец Девин Нуньес проведут допросы свидетелей.

Первыми будут заслушаны показания временного поверенного в делах США на Украине Уильяма Тейлора и заместителя помощника госсекретаря по делам Европы и Евразии Джорджа Кента. А в пятницу перед членами комитета предстанет бывший американский посол в Киеве Мари Йованович.

CNBC напоминает, что ранее Тейлор уже выступал с показаниями на закрытом слушании, где заявил, что с подачи Трампа и при поддержке его личного адвоката Руди Джулиани в вопросе военной помощи Украине действительно предполагалась услуга за услугу. При этом ожидается, что республиканцы будут продолжать настаивать, что слова дипломата являются не фактами, а лишь дошедшими до него слухами.

Важной фигурой для проведения расследования, как ожидается, станет и Кент, который ранее обвинял Трампа в осуществлении в отношении Украины неформальной политики в обход официальных каналов.

При этом показания Йованович, отставка которой в мае стала отправной точкой в расследовании импичмента, вероятно, будут использованы в качестве примера того, как Белый дом отошёл от официальной политики в отношении Киева.

Как отмечает CNBC, в ходе проведения открытых слушаний Демократической партии предстоит пройти «первый реальный тест» и под прицелом телекамер убедить американцев в том, что Трамп заслуживает отстранения от власти.

В свою очередь, Республиканская партия получила шанс выставить расследование незаконным и предвзятым, обвинив демократов в попытке очернить президента накануне выборов 2020 года.

При этом сами американцы разошлись во мнениях относительно необходимости импичмента. Так, согласно недавнему опросу, за отстранение Трампа высказались 49% респондентов, тогда как 46% опрошенных признались, что не поддерживают расследование.