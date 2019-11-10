WSJ: Трамп пообещал накануне слушаний по импичменту выпустить стенограмму апрельского разговора с Зеленским

Президент США Дональд Трамп заявил о своём намерении опубликовать во вторник — за день до слушаний по импичменту в палате представителей американского конгресса — полную стенограмму апрельского телефонного разговора с Владимиром Зеленским, сообщает The Wall Street Journal.

«Охота на ведьм продолжается, — заявил он. — Республиканцы никогда не были столь сплочены, и, по-моему, народ в нашей стране никогда не был столь сплочённым».

Как напоминает издание, Трамп звонил Зеленскому в апреле для того, чтобы поздравить его с победой на президентских выборах. Следующий телефонный разговор между ними состоялся в июле, когда Зеленский уже занимал пост президента Украины. Белый дом ранее опубликовал стенограмму июльской беседы.

Между тем республиканцы в палате представителей настаивают на том, чтобы на предстоящие слушания по импичменту были вызваны Хантер Байден, сын бывшего вице-президента США Джо Байдена, и информатор, жалоба которого спровоцировала расследование в отношении нынешнего главы Белого дома.

Так, высокопоставленный республиканец из комитета палаты представителей по разведке Девин Нуньес уже подал список из 8 человек, которых он бы хотел видеть в качестве свидетелей на будущих публичных слушаниях. В последних также примут участие трое американских дипломатов, которые работали по украинскому направлению.

Все они уже дали показания за закрытыми дверями и выразили свою обеспокоенность содержанием июльского разговора между Трампом и Зеленским, когда президент США, по всей видимости, выдвинул условие, согласно которому военная помощь Киеву будет предоставлена в том случае, если украинские власти начнут расследование в отношении Хантера Байдена и его деятельности в одной из энергетических компаний Украины.