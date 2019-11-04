CNN: социологи говорят, что народ США хочет импичмента, но Трампа это не волнует — у него есть «настоящие» соцопросы

Дональд Трамп не поверил новости о том, что, согласно последним соцопросам, большинство американцев поддерживают импичмент президенту. По словам главы Белого дома, «настоящие» соцопросы свидетельствуют об обратном, сообщает CNN. По мнению политического эксперта CNN Джулиана Зелицера, Трамп или «живёт в своём собственном мире», или целенаправленно называет любые неугодные ему данные фальшивкой, используя это как пиар-стратегию.

ЖУРНАЛИСТ: Господин президент, по данным сразу нескольких последних соцопросов, американцев, которые хотели бы, чтобы вам объявили импичмент и лишили вас поста, стало больше, чем граждан, которые этого не хотят…

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: А у вас соцопросы не те. Не те соцопросы.

ЖУРНАЛИСТ: … об этом сообщают и NBC, и ABC, и The Washington Post.

ДОНАЛЬД ТРАМП: Я вам так скажу — вот у меня есть настоящие соцопросы. У CNN соцопросы фальшивые. Ну а у Fox опросы всегда были паршивые — я им советовал, что им надо центр исследования общественного мнения сменить. А вот настоящие опросы — если взглянете на те результаты, которые появились сегодня утром, то поймёте, что народ даже касаться темы импичмента не хочет. Это всё дутый развод и липа.

Профессор, как думаете, он что, на полном серьёзе в это верит — что даже у Fox соцопросы неправильные, а у него есть какие-то секретные «настоящие» данные?

ДЖУЛИАН ЗЕЛИЦЕР, политический эксперт CNN, историк, профессор Принстонского университета: Не исключено, что верит. Я думаю ,что Трамп действительно в каком-то смысле живёт в собственном мире и верит в то, что в этом мире истинно, а всё, что вне его границ, он воспринимает как неправду, фальшивку или поклёп. Но что бы он там ни думал, речь здесь идёт об очень планомерной и чёткой стратегии со стороны президента, об информационной войне — и когда появляется информация не в его пользу, когда данные исследований не подтверждают, что граждане одобряют его деятельность, или что его соперники слабы, он начинает бить по самой информации и просто заявляет, что она неверна.

Предположу, что сейчас ситуация дошла до той точки, когда верно и то, и другое: это и стратегия, и его искренние убеждения, и мы будем регулярно слышать подобное на протяжении следующих нескольких месяцев, когда расследование по импичменту станет публичным.

И ещё расскажите кратко — можно уже сказать, что генеральная линия республиканцев по вопросу импичмента сменилась с «никакой сделки президент не предлагал» (имеется в виду предложение Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского провести расследование в отношении потенциального кандидата в президенты Джо Байдена в обмен на предоставление Киеву помощи Вашингтона; именно эти слова, озвученные в ходе телефонных переговоров между лидерами, стали поводом для запуска процесса импичмента. — ИноТВ) на «это, может быть, и нехорошо, но для импичмента это не повод». Так может ли тот его звонок на Украину с точки зрения конституции США стать поводом для импичмента?

ДЖУЛИАН ЗЕЛИЦЕР: Разумеется. Он подходит сразу под два критерия, которые беспокоили Отцов-основателей: во-первых, использование президентом своей власти в собственных интересах, а во-вторых, возможность того, что президент попадёт под вредоносное влияние иностранной державы и её политики. Именно такие опасения и вызывает упомянутый телефонный звонок — всё ровно так, как прописано в законах.

С нами был Джулиан Зелицер. Как и всегда, благодарим вас, профессор, большое вам спасибо.

ДЖУЛИАН ЗЕЛИЦЕР: Спасибо, что пригласили.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 04 ноября 2019 года.