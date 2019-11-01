Stern: популярность Трампа несокрушима — американцы не верят в успех импичмента

Преобладающее большинство американцев не верят, что Дональд Трамп может быть отстранён от должности в результате процедуры импичмента, сообщает немецкий журнал Stern. Более того, треть населения США решительно поддерживает президента и считает расследования против него политической травлей и пустой тратой времени и денег. Даже те, кто не ценит Трампа, в большинстве своём не считают необходимым смещать его с должности.

Демократы всерьёз взялись за Дональда Трампа и пытаются провести в отношении него процедуру импичмента, однако популярность американского президента среди его сторонников, очевидно, несокрушима, пишет немецкий журнал Stern. По замечанию издания, никто на самом деле не верит в успех его противников.

С момента вступления в должность примерно тысячу дней и две недели назад Дональд Трамп борется с плохими результатами опросов, отмечается в статье. Лишь несколько раз его рейтинги поднимались выше уровня «недовольства». На данный момент политику американского президента поддерживают 40% американцев, тогда как 54% выступают против неё.

Однако это не означает, что такая же большая часть населения приветствует процедуру импичмента, которую хотят начать американские демократы. В среднем за импичмент выступает лишь чуть больше половины опрошенных. Иными словами, большинство американцев, возможно, не ценят своего президента, но многие не хотят прогонять его за это с поста, резюмирует издание.

Для демократов это хорошая новость лишь отчасти. Благодаря большинству в палате представителей, формальности для процедуры отстранения от должности имеют под собой широкую правовую базу. Однако правящая Республиканская партия по-прежнему не проявляет никаких признаков готовности к любого рода сотрудничеству. Это касается, в частности, сената, в котором консерваторам Трампа принадлежит большинство, а без него попытки импичмента обречены на провал. Так что демократы могут даже не надеяться на поддержку широкого большинства, которая помогла бы им достичь цели.

Как отмечают американские СМИ, опирающиеся на результаты последних опросов, несмотря на растущее число сторонников импичмента, Дональд Трамп продолжает пользоваться несокрушимой поддержкой своих сторонников. Его избиратели просто отказываются признавать, что Трамп мог что-то сделать неправильно, и видят в нём мишень политического линчевания.

От 30 до 40% американцев твёрдо стоят за действующего президента США, показывают опросы. Таким образом, демократы противостоят не только половине палаты представителей и половине сената, но и примерно третьей части населения США, подчёркивает Stern.

По версии немецкого журнала, несмотря на свои «неуклюжие выступления, сомнительные телефонные разговоры и откровенную ложь», американский президент пользуется удивительно большой поддержкой. Основную причину этого автор статьи усматривает в высказывании одного из предшественников Трампа на посту президента США, Билла Клинтона: «Это экономика, дурачок». И действительно: американская экономика бурлит, как редко бывало до этого, — несмотря на торговую войну с Китаем и спад на глобальном уровне. Биржевые индексы достигли нового максимума, безработица опустилась до рекордного минимума. В общем, Трамп заботится о хорошем настроении в руководстве, и его сторонники ценят его за это, отмечает издание.

По мнению пенсионера из Калифорнии, достаточно посмотреть на состояние экономики, зарплаты, безработицу, внешнюю политику и таможенные пошлины. Возможно, Трамп немного перегибает палку в своих высказываниях, но он проводит «хорошую политику».

Другие сторонники американского президента ставят его в один ряд с Джорджем Вашингтоном и Рональдом Рейганом и отмечают, что демократы относятся к Трампу с предубеждением. Даже вызывающий столько споров телефонный разговор между Дональдом Трампом и его украинским коллегой Владимиром Зеленским не кажется его избирателям проблемой. «Расследования в отношении Трампа кажутся мне огромной тратой времени и денег. Я поражён тем, что это продолжается уже три года», — поделился с журналистами 55-летний американец.

Проблема для демократов в связи с процедурой импичмента вряд ли будет иметь правовой характер. Скорее, они столкнутся с трудностями в том, что касается настроений в обществе, — по крайней мере, в нынешних условиях, когда добрая треть граждан США считает расследования кампанией по травле «успешного президента», а не реальным прояснением обстоятельств, подчёркивает немецкий журнал.

Соответственно, преобладающее большинство американцев не верят и в то, что процедура импичмента в отношении Трампа может привести к его отстранению от должности. Такой точки зрения придерживаются 73% опрошенных американцев — как демократов, так и республиканцев, подчёркивает Stern.