WP: сенаторов-демократов разочаровал предложенный Трампом кандидат на пост посла США в России

Демократы сената США выразили своё разочарование кандидатурой, предложенной американским лидером Дональдом Трампом на пост посла Соединённых Штатов в России, пишет The Washington Post.

Глава Белого дома, как напоминает издание, остановил свой выбор на заместителе госсекретаря Джоне Салливане. Его кандидатура, по всей видимости, будет одобрена даже несмотря на то, что сенаторы-демократы усомнились в сделанных им заявлениях о недостаточной осведомлённости по украинскому вопросу.

Также у представителей Демократической партии вызвало недовольство то, что Салливан недостаточно активно выступал против нынешней политики Белого дома по Украине.

На слушаниях в комитете сената по иностранным делам замгоссекретаря, который, по его собственным словам, на нынешней должности ведёт диалог с Москвой по вопросам борьбы с терроризмом и стратегической безопасности, ловко давал сдержанные ответы на вопросы о том, что он знал о беседах президента Трампа с российским лидером Владимиром Путиным.

В целом Салливан согласился с позицией обеих партий относительно угроз со стороны России, начиная с кибербезопасности и заканчивая её экспансией на Ближнем Востоке. Он подчеркнул важность контроля за вооружениями, раскритиковав Москву за нарушения договорённостей и пообещав добиваться заключения справедливых соглашений.

Когда сенаторы перешли к сути расследования по импичменту президента США, ему был задан вопрос, уместно ли для главы государства использовать свою должность для того, чтобы запрашивать расследования в отношении его оппонентов внутри страны.

«Не думаю, что это соответствовало бы нашим ценностям», — ответил Салливан.

В ответ на вопросы о деятельности адвоката Трампа Рудольфа Джулиани по Украине, замгоссекретаря напомнил о том, что уже было множество прецедентов, когда президенты для решения острых внешнеполитических вопросов использовали помощь экспертов и своих доверенных лиц, не входящих в состав правительства.

Когда же сенатор-демократ Эдвард Марки спросил о том, «слышал ли Салливан когда-нибудь о каком-то другом президенте, который просил бы иностранное правительство провести расследование в отношении американского гражданина».

Замгоссекретаря ответил: «Сразу ничего в голову не приходит. Я не считаю себя достаточно осведомлённым для ответа на этот вопрос. Я не знаю о подобных случаях, но это не означает, что ничего такого ранее не происходило».

Салливан также отметил, что не знаком с деталями полемики вокруг политики по Украине, в том числе и о приостановке поставок военной помощи Киеву и о телефонном разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским, пишет The Washington Post.