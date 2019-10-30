Fox News: настоящая причина импичмента — несогласие Трампа с антироссийской политикой вашингтонских ястребов

Свидетели по делу об импичменте Дональда Трампа являются ярыми противниками России, чем и продиктовано их отношение к телефонному разговору президентов США и Украины, отмечает ведущий Fox News Такер Карлсон. По его словам, американские избиратели не раз поддерживали идею сближения с Россией, но бюрократы в Вашингтоне не могут этого допустить.

На самом деле это чистой воды политика. За процедурой импичмента не стоит никакого реального преступления. А главный проступок президента, судя по всему, в том, что он несогласен с политикой, заданной вашингтонским бюрократическим аппаратом. Откуда мы знаем? Да они сами, по сути, это признали.



За последние две недели палата представителей выслушала свидетельские показания дипломата по имени Билл Тейлор, а затем армейского подполковника Александра Виндмана. Нам говорят, что их заявления потопят президента Трампа. Возможно. Так что же они сказали?



Для начала, и Тейлор, и Виндман — ярые ястребы, когда речь идёт о России. Оба засвидетельствовали, что хотят огромной американской помощи Украине, потому что стремятся ослабить Россию. Оба подчеркнули, что не хотят каких-либо споров в США по поводу этой политики. Они произнесли это вслух!



Виндман в своём выступлении сказал, что был против телефонного разговора президента Трампа с украинским президентом — и вот по какой причине, цитирую: «Я сознавал, что, если Украина проводила бы расследование в отношении Байденов и «Бурисмы», это, вероятно, было бы истолковано как партийные игры, в результате чего Украина, несомненно, лишилась бы двухпартийной поддержки, которая была у неё до сих пор». Конец цитаты. Подразумевается, что это неприемлемо.



Тейлор сделал почти точь-в-точь такое же заявление. Вот оно, цитирую: «Для восстановления независимости Украины нужно, чтобы Россия ушла с Украины. Это до сих пор было — и должно оставаться — двухпартийной внешнеполитической целью США». Конец цитаты.



Другими словами, в Вашингтоне может быть две партии, но по Украине здесь позволительна лишь одна позиция. А Трамп её не разделяет. Его телефонный разговор был неприемлемым, потому что он мог помешать Америке автоматически — и бездумно — долгие годы тратить миллиарды долларов на поддержку страны, которую большинство американцев даже под дулом пистолета не смогут найти на глобусе.



Но с таким раскладом есть одна проблема: избиратели несогласны. Мы знаем это, потому что, баллотируясь три года назад, президент Трамп не скрывал своего отношения к внешней политике США. Он говорил избирателям, что Америка участвовала в слишком многих бессмысленных войнах. Он критиковал тогдашнего президента Обаму за плохие отношения с Россией. Администрация Трампа, обещал он, будет стремиться к улучшению отношений с Владимиром Путиным.



Может быть, это кого-то шокирует, но идея не была беспрецедентной. Что-то похожее обещал Обама, баллотируясь в 2012 году. Общественность и тогда это поддержала. Он победил. Но сейчас та же самая идея не просто непопулярна в Вашингтоне. Правящий класс считает это незаконным.



Бывший начальник ЦРУ Джон Бреннан так сформулировал это в Twitter: «Как и раньше, когда страна бывала в опасности, мы полагаемся на наших военных, дипломатов, сотрудников разведки и правоохранительных органов, а также на других отважных патриотов в деле защиты наших прав, свободы и демократии. Пусть сила и решимость не оставляют их, несмотря на препоны коррумпированной политики». Конец цитаты.



Улавливаете? Никем не избранные бюрократы защищают… демократию! А избранные официальные лица подрывают демократию. В мире Джона Бреннана, словно в антиутопии Оруэлла, самая близкая и страшная угроза этой республике — избиратели!



Дата выхода в эфир 29 октября 2019 года.