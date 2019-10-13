Fox News о политической борьбе в США: не «ястребы» против «голубей», а СМИ против народа

Вместо того чтобы рассказывать о настоящих новостях, важных для простых американцев, медийный истеблишмент смакует скандал за скандалом, отмечает Fox News. По мнению телеведущего Грега Гатфелда, в США СМИ терпеть не могут народ, а народ отвечает им взаимностью.

СМИ обожают повторы. Тверди одно и то же снова и снова — и история появится, как привидение из фильма «Битлджус». Их нынешний рефрен — про Украину, причём мнения о телефонном разговоре начисто заглушают то, что в действительности было сказано.



MSNBC: Новый день — новое явное доказательство вины.



Это, определённо, доказательство вины.



Украина была явным доказательством вины.



NBC: Сенсационные текстовые сообщения. Что из них стало явно…



CNN: …оправдывался по поводу сенсационного сообщения, с которого всё началось.



Очевидно, это вот-вот обернётся очередной политической сенсацией…



Правонарушение, за которое можно объявить импичмент?



Каким должно быть правонарушение, чтобы можно было объявить импичмент?



Это правонарушение, за которое можно объявить импичмент.



Такое чувство, что у них один сценарий на всех! Печально, что те же самые СМИ, которые посмеивались над Бенгази, трясутся от ярости из-за телефонного звонка со стенограммой. А теперь ещё и Сирия…



CNN: Президент бросает курдов…



…и продаёт курдов.



МАЙКЛ МАКФОЛ, бывший посол США в РФ: Мы сейчас бросаем курдов.



MSNBC: …бросая курдов.



CNN: …бросая наших союзников.



Этот президент их просто бросает.



Это оставление наших курдских союзников.



MSNBC: Если мы отступаем от наших обязательств по отношению к курдам, к кому они обратятся?



Такое однообразие внушает тревогу! Итак, те, кто боялся, что этот президент втянет нас в войны, теперь огорчены тем, что он выводит от 50 до 100 военнослужащих. Точно так же люди, ненавидевшие ястреба Джона Болтона, негодовали, когда тот ушёл по причине недостаточной «ястребиности» Трампа.



Конечно, мы знаем, что Трамп — «голубь». Настоящим войнам он предпочитает торговые. И он рад устранить причины для паранойи Северной Кореи. Такое впечатление, будто у Трампа есть непротиворечивый, пусть и не всегда хитроумный подход.



ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы выходим из бесконечных войн… Это трясина, почти 8 триллионов долларов. И мы возвращаем наших людей домой… Мы сейчас ведём себя как полицейский, мы наводим порядок в некоторых местах и делаем работу, которую должны делать другие страны… Самое тяжёлое, что мне приходится делать, гораздо тяжелее всего остального, гораздо тяжелее, чем «охота на ведьм» — это подписывать письма родителям убитых солдат… Я отправился в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида и вручил пять «Пурпурных сердец» потрясающим молодым людям… Мне смотреть на это очень тяжело. Очень тяжело.



Сильные слова. Поэтому СМИ их проигнорировали. Может быть, вы ненавидите это решение Трампа, но оно не было импульсивным: на самом деле это предвыборное обещание, и оно отражает мнения, которым уже десятки лет. Он скряга, когда речь идёт о крови и ресурсах. Можете назвать это заблуждением, но хотя бы признайте, что оно существует. Но СМИ не признают. Круглые сутки, семь дней в неделю они повторяют одно и то же, чтобы не говорить правду о новой эпохе. А ведь в эту эпоху мы видим самый высокий за всю историю усреднённый доход домохозяйств, наказание Китая за репрессии в отношении мусульман, продолжающуюся тюремную реформу, рекордную занятость среди женщин и меньшинств, а теперь и попытки уменьшить масштабы войн за рубежом.



То, что такие вещи СМИ считают незначительными, исчерпывающе характеризует СМИ. Не «ястребы» борются с «голубями», а они с вами. Они вас терпеть не могут. Готов поспорить, что это взаимно.



Дата выхода в эфир 10 октября 2019 года.