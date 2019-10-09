USA Today: украинский скандал 2019 года — это лишь продолжение российского дела 2016-го

«Украина, Сирия, Трамп, Россия: в 2019 году мы всё ещё разбираемся с путинской бомбой хаоса 2016 года», — пишет в своей статье для USA Today генеральный директор Rothkopf Group Дэвид Роткопф.

В раскалённой атмосфере сегодняшнего Вашингтона отдельная история за ночь легко превращается в десятки сюжетов, каждый со своими поворотами, причём всего несколько лет назад нельзя было себе представить, что нечто подобное может произойти в Америке. Ничто не иллюстрирует текущую ситуацию лучше, чем украинское дело.

«Это сложный скандал со множеством подскандалов вокруг него, и это лишь один из многих скандалов, кипящих в столице», — пишет автор.

Однако, как подчёркивает Роткопф, не следует позволять себе отвлекаться от одной основной истины: украинский скандал нераздельно связан с российским скандалом, с которого началось правление нынешней администрации и который, возможно, действительно помог Трампу завоевать занимаемую им должность.

У некоторых демократов в конгрессе есть соблазн сузить фокус расследования по импичменту до украинского дела, потому что тут, как кажется, всё предельно ясно. Ведь уже имеющиеся доказательства свидетельствуют о том, что президент Дональд Трамп попросил Украину «накопать грязь» на его потенциального соперника по президентской гонке 2020 года Джо Байдена и его сына Хантера, а также расследовать теорию заговора, согласно которой именно Украина, а не Россия, вмешалась в выборы 2016 года в США.

Более того, похоже, Трамп и его команда сделали это предварительным условием для предоставления Киеву одобренной конгрессом военной помощи, а также для проведения встречи президента Украины с американским лидером в Белом доме.

Однако сводить дело об импичменте Трампа лишь к украинского скандалу — это ошибка на многих уровнях.

Во-первых, ничто не может быть очевидно, если члены партии большинства в сенате — республиканцы — готовы пренебречь фактами или же выдумывать свою собственную версию событий.

Во-вторых, дело приобретёт куда более серьёзный оборот, если удастся продемонстрировать, что оно — лишь часть модели поведения Трампа, который ищет помощи иностранных держав для победы на выборах, использует президентскую власть, чтобы обещать выгоды своим потенциальным партнёрам и ставит свои личные амбиции выше национальных интересов США.

В-третьих, российское и украинское дела на самом деле являются одним делом.

Как стало известно из стенограммы телефонного разговора Трампа с украинским президентом Владимиром Зеленским, Белый дом предпринимал шаги в попытке развенчать выводы американского разведсообщества о том, что Россия вмешивалась в выборы 2016 года.

А в прошлом месяце во время встречи в ООН Трамп оказал давление на Зеленского, чтобы тот заключил соглашение с Россией и положил конец конфликту на востоке Украины.

В конечном итоге Зеленский согласился не только на отвод войск в Донбассе при условии, что дружественные России повстанцы поступят таким же образом, но и на проведение в этом регионе выборов — также при соблюдении определённых условий.

Эти действия могли бы создать возможность для нормализации отношений между США и Россией и для «отмены санкций против россиян, связанных со вторжением на Украину в 2014 году».

Снятие этих санкций долгое время было главной задачей России, и Трамп, похоже, был готов заняться этим вопросом сразу после вступления на свой пост, который он получил отчасти благодаря российскому содействию, уверен автор.

Кроме того, в 2016 году команда Трампа изменила программу конвенции Республиканской партии и убрала пункт о предоставлении украинским военным «летального оборонительного оружия» для защиты от российского вторжения.

Всеми этими усилиями руководил человек, лоббировавший на Украине интересы тех, кто симпатизирует России, — глава предвыборного штаба Трампа Пол Манафорт. Последний сейчас находится в тюрьме за мошенничество и за другие противоправные действия. О них стало известно в результате расследования спецпрокурора Роберта Мюллера, который изучал российское вмешательство в выборы 2016 года.

Украинское дело — это не просто сговор с иностранной державой с целью выиграть выборы; это продолжение российского дела 2016 года, причём Россия, Трамп и прочие игроки преследуют те же самые цели, считает обозреватель USA Today. Более того, если принять во внимание нынешний скандал и его последствия для Трампа, единственным очевидным победителем из сложившейся ситуации вышел президент России Владимир Путин, вдохновитель усилий Москвы 2016 года.

Отвод украинских войск и возможность дальнейших уступок — это ещё не все, что получил российский лидер, утверждается в статье. Украинское дело навредило отношениям между Вашингтоном и Киевом и вскрыло информацию, которая испортит отношения США с союзниками по НАТО.

Кроме того, теперь Трамп бросает курдских союзников Америки по борьбе против «Исламского государства»* и пытается дать Путину то, чего российский президент добивается в Сирии.

Соединённые Штаты продолжают испытывать на себе последствия от взрыва бомбы хаоса, сброшенной Путиным в 2016 году, когда он помог Трампу избраться в президенты, говорится в статье.

«С точки зрения внешней политики и национальной безопасности Америка ослаблена, а Россия, условно говоря, окрепла. Как следствие, если отбросить в сторону импичмент и правовые вопросы в Америке, то историки определённо будут рассматривать и то, что произошло в 2016 году, и то, что произошло в этом году, как часть одной истории — истории хитрого, беспринципного российского лидера, воспользовавшегося необузданными амбициями американского лидера, который не питает особого уважения ни к закону, ни к интересам своей страны», — подытоживает Дэвид Роткопф свою статью для USA Today.

* «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

