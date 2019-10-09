USA Today: украинский скандал 2019 года — это лишь продолжение российского дела 2016-го

Популярное
-
Экс-посол США в Москве: санкции не помогут — Америке необходимо развивать диалог с Россией Wall Street Journal
-
«Вести» рассказали, как Россия плакала, а Путин отмечал победу Украины 20 лет назад Вести
-
Джонсон: Маргарет Тэтчер боролась с глобальным потеплением задолго до Греты Тунберг Independent
-
Foreign Policy: три буквы и песня Маккартни стали на Украине причиной экзистенциального кризиса Foreign Policy
-
Guardian: создатели South Park «извинились» перед китайскими цензорами Guardian
-
Die Welt: новые пошлины США сильнее всего ударят по Германии Die Welt
-
NBC: США не собираются участвовать в военной операции Турции в Сирии NBC
-
Sky News: сотни британских трансгендеров жалеют о смене пола Sky News
INFOX.SG
-
Журова прокомментировала решение депутатов Госдумы приостановить поездки в США
Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова в беседе с НСН прокомментировала решение членов нижней палаты парламента приостановить поездки в США из-за инцидента с допросом депутата Инги Юмашевой в аэропорту Нью-Йорка.
-
Экс-вратарь «Челси» Чех подписал контракт с хоккейным клубом
Бывший чешский футболист Петр Чех стал хоккеистом британского клуба «Гилфорд Феникс».
-
В России планируют запустить сервис для контроля ремонта трасс в рамках нацпроекта
На портале госуслуг в России планируют запустить сервис для контроля ремонта трасс в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает газета «Известия» со ссылкой на протокол заседания проектного комитета нацпроекта.
-
Эксперт рассказала о мерах профилактики гриппа
Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева в беседе с ФАН рассказала о мерах профилактики гриппа.
-
Неймар заявил, что счастлив в ПСЖ
Форвард французского ПСЖ Неймар заявил, что счастлив в нынешней команде и намерен помочь парижанам достичь громких побед.
-
В Ленобласти проводят проверку по факту гибели семейной пары при пожаре
В Ленинградской области организовали доследственную проверку по факту гибели семейной пары при пожаре в частном жилом доме, сообщают «Невские новости» со ссылкой на региональное СУ СК России.
-
Президент Татарстана станет наставником конкурса «Лидеры России»
Президент Татарстана Рустам Минниханов станет одним из наставников Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на сайт проекта.
-
Минобороны Турции объявило о начале наземной операции в Сирии
Министерство национальной обороны Турции объявило о начале наземной части военной операции «Родник мира» на северо-востоке Сирии.
-
Вратарь сборной Шотландии назвал команду России фаворитом в отборочном матче ЧЕ-2020
Голкипер сборной Шотландии Дэвид Маршалл считает, что сборная России будет доминировать в матче с его командой в отборочном турнире к чемпионату Европы — 2020 по футболу.
-
Одобрен проект реставрации Ханской мечети в Бахчисарае
Члены научно-методического совета по культурному наследию при Минкультуры России одобрили проектную документацию по сохранению Ханской мечети в Бахчисарае, сообщает «Крыминформ».
-
Рааб заявил об опасности операции Турции в Сирии
Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил обеспокоенность военной операцией Турции на севере Сирии. По его словам, действия турецкой армии могут дестабилизировать регион.
-
Главный тренер сборной Шотландии прокомментировал слова Дзюбы о журналистах
Главный тренер сборной Шотландии по футболу Стив Кларк поддержал критику капитана российской команды Артёма Дзюбы в адрес шотландских журналистов, который удивился их отношению к родной команде.
-
Эксперт оценил прогноз Всемирного банка по росту экономики России
Финансовый эксперт Александр Дудчак в беседе с Inforeactor прокомментировал сообщение о том, что Всемирный банк прогнозирует замедление роста экономики России до 1% с 1,2% в 2019 году.
-
В Подмосковье рассказали о ходе осеннего призыва
Военный комиссар Московской области Алексей Астахов рассказал о ходе осеннего призыва, сообщает телеканал «360».
-
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Ржевская» БКЛ
В Москве рассказали о ходе строительства станции «Ржевская» Большой кольцевой линии, сообщает kp.ru.
-
В Ленобласти задержали организаторов подпольного казино
В Гатчине задержали организаторов подпольного казино, сообщают «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
-
«Витязь» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ
Нижегородское «Торпедо» в родных стенах победило «Витязь» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
-
Трамп высмеял слова «сонного Джо Байдена» об импичменте
Американский лидер Дональд Трамп высмеял бывшего вице-президента Джо Байдена, который выступил за импичмент главы государства. Трамп отметил, что «сонный Байден» ограбил «по меньшей мере две страны на миллионы долларов».
-
Меркель и Зеленский оценили возможность нормандской встречи
Канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским обсудила саммит в нормандском формате. Стороны договорились о том, что условия для организации этого саммита выполнены.
-
«Локомотив-Кубань» одержал победу над «Венецией» в матче Еврокубка
В матче второго круга баскетбольного Еврокубка краснодарский «Локомотив-Кубань» победил итальянскую «Венецию».
-
СМИ назвали причину, по которой Уно не остался в группе Тутберидзе
Причиной ухода японского фигуриста Шомы Уно из группы Этери Тутберидзе стала необходимость ставить программу у хореографа Даниила Глейхенгауза.
-
На форуме «Сообщество» в Белгороде обсудили обеспечение россиян доступным жильём
На форуме «Сообщество» в Белгороде одной из основных тем стало обеспечение россиян доступным жильём, сообщает «Взгляд» со ссылкой на сайт Общественной палаты.
-
Зеленский обсудил с главой МИД Нидерландов расследование дела MH17
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с нидерландским министром иностранных дел Стефом Блоком сотрудничество между двумя странами по расследованию авиакатастрофы MH17.
-
Александр Емельяненко назвал Исмаилова слабым бойцом
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился предположением об исходе гипотетического поединка между ним и Магомедом Исмаиловым.
-
Путин встретился с Памфиловой
Президент России Владимир Путин встретился с главой российского Центризбиркома Эллой Памфиловой.
-
Байден поддержал идею импичмента Трампа
Бывший вице-президент США Джо Байден выступил с поддержкой идеи импичмента главы государства Дональда Трампа.
-
Хоккеист «Вашингтона» Орлов получил травму на тренировке
Защитник клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов получил травму на тренировочном занятии команды.
-
Глава Татарстана встретился с новым генконсулом Турции в Казани
Глава Татарстана Рустам Минниханов провёл встречу с новым генеральным консулом Турции в Казани Исметом Эриканом, сообщает Inkazan.ru со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.
-
ЕС призвал Турцию прекратить операцию в Сирии
Евросоюз призвал Турцию прекратить «одностороннюю военную акцию» на северо-востоке Сирии, так как она подрывает стабильность в регионе.
-
УНИКС обыграл «Цедевиту Олимпию» в матче Еврокубка
В рамках второго тура группового этапа баскетбольного Еврокубка казанский УНИКС обыграл словенскую «Цедевиту Олимпию».
-
СМИ: Моуринью отказался от работы в «Лионе» из-за желания вернуться в АПЛ
Известный португальский тренер Жозе Моуринью отказался от работы в «Лионе» из-за своего желания вернуться в АПЛ.
-
Гутерреш обеспокоен операцией Турции на севере Сирии
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш чрезвычайно обеспокоен военной операцией Турции на севере Сирии, заявил представитель главы организации Фархан Хак.
-
Ушёл из жизни победитель «Ролан Гаррос — 1972» Химено
Бывший испанский теннисист Андрес Химено ушёл из жизни в возрасте 82 лет после продолжительной болезни.
-
Трамп назвал плохой идеей операцию Турции в Сирии
Президент США Дональд Трамп назвал плохой идеей решение Турции провести военную операцию на северо-востоке Сирии.
-
Погибшего бойца ММА Нурматова похоронили в Узбекистане
Бойца смешанных единоборств Бекзода Нурматова, скончавшегося после поединка на турнире Absolute Championship Akhmat 100, похоронили в Узбекистане.
-
RTД выпустил фильм о 21-летней девушке, взявшей под опеку шестерых братьев и сестру
RTД выпустил документальный фильм «Дети Кристины», который рассказывает о 21-летней Кристине Евтушенко, которая взяла под опеку шестерых братьев и сестру.
-
Сенатор Грэм призвал «молиться за курдов» в связи с операцией Турции
Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм призвал «молиться за курдских союзников США», которые находятся на севере Сирии и которых администрация президента Дональда Трампа «бесстыдно бросила».
-
Кирьяков поделился ожиданиями от матча между сборными России и Шотландии
Бывший форвард сборной России по футболу Сергей Кирьяков считает, что российские футболисты выше соперника по классу.
-
Арестован обвиняемый в гибели трёх велосипедистов под Белгородом
Суд арестовал жителя Белгородской области, которого обвиняют в гибели ехавших на велосипедах женщины и двоих её детей.
-
СМИ: Погибшую чемпионку России по кикбоксингу обокрала подруга
Пропали вещи бывшей чемпионки России Фатимы Жагуповой, которая погибла в августе в Крыму.
-
Полиция ФРГ рассказала подробности о стрельбе в Галле
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии опубликовало официальную информацию о стрельбе в немецком городе Галле (федеральная земля Саксония-Анхальт), в результате которой погибли два человека.
-
Александр Емельяненко рассказал об отношениях с братом
Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко заявил, что созванивался со старшим братом Фёдором.
-
Путин поделился с губернаторами секретом успеха в работе руководителя
Президент России Владимир Путин на встрече с избранными губернаторами посоветовал им чутко относиться к людям. По его словам, только так можно добиться успеха на руководящем посту.
-
Кардиган Кобейна с выступления MTV Unplugged продадут на аукционе
Кардиган лидера группы Nirvana Курта Кобейна, в котором он выступал на концерте MTV Unplugged, состоявшемся в ноябре 1993 года, продадут на аукционе.
-
«Трактор» обыграл московское «Динамо» в матче КХЛ
В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) челябинский «Трактор» победил московское «Динамо».
-
Анкара уведомила Дамаск о начале операции на севере Сирии
Анкара проинформировала Дамаск через генконсульство в Стамбуле о начале операции турецкой армии «Родник мира» на севере Сирии. Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
-
Павлюченкова обыграла Хаас и вышла во второй круг турнира WTA в Линце
Россиянка Анастасия Павлюченкова победила представительницу Австрии Барбару Хаас в матче первого круга турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Линце.
-
В Ставрополе вынесли приговор по делу о падении шкафа на ребёнка в мебельном магазине
В Ставрополе вынесли приговор в отношении директора мебельного магазина, в котором на ребёнка упал шкаф, сообщает Newstracker.ru со ссылкой на Промышленный районный суд.
-
Китайский фанат «Хьюстона» был арестован за попытку поджога флага Китая
В китайской провинции Гирин был арестован болельщик «Хьюстон Рокетс», который опубликовал фото с флагом Китая и поднесённой к нему зажигалкой.
-
ЕС запросит встречу Совбеза ООН по операции Турции в Сирии
Постпред Бельгии при ООН Марк Пекстен заявил, что Франция, Германия, Великобритания, Польша и Бельгия запросят проведение встречи Совбеза ООН в связи с военной операцией Турции на севере Сирии.