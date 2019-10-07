Washington Times: Трамп обвинил лидеров демократов в госизмене

Американский президент считает, что спикер нижней палаты конгресса Нэнси Пелоси и председатель комитета по вопросам разведки Адам Шифф совершили «особо тяжкое преступление». По мнению Трампа, эти видные представители Демократической партии попытались ввести в заблуждение американский народ, исказив содержание его телефонного звонка с Зеленским, и незаконно встречались с «крайне предвзятым» разоблачителем, поэтому они заслуживают импичмента, передаёт The Washington Times.

Дональд Трамп обвинил демократов в «государственной измене». Президент США особенно выделил спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и председателя комитета по вопросам разведки Адама Шиффа, пишет The Washington Times.

По мнению Трампа, Шифф совершил «караемое смертной казнью преступление». Конгрессмен якобы вводил в заблуждение законодателей и рядовых американцев, а Пелоси была его «соучастницей», отмечает издание.

«Нэнси Пелоси знала обо всей многочисленной лжи изворотливого Адама Шиффа и масштабных махинациях в отношении конгресса и американского народа. Они приняли форму мошеннической речи, преднамеренно произнесённой в целях циничного обмана, и незаконных встреч с крайне пристрастным «разоблачителем» и его адвокатом», — написал президент в Twitter.

Он подразумевал выступление Шиффа на слушаниях в палате представителей, посвящённых «скандальному» телефонному разговору между украинским и американским президентами. Конгрессмен зачитал вслух выдуманный отрывок, приписав Трампу слова, которых он не произносил, а после заявил, что это была «пародия» на реальные переговоры, поясняет издание.

По словам президента, выходит, что «нервная Нэнси точно так же, как и малютка Адам Шифф, виновата в особо тяжких преступлениях и проступках, и даже в государственной измене». «Я полагаю, это означает, что они, а также те, кто с ними злодейски участвовал в «сговоре», должны немедленно быть подвергнуты импичменту!» — заключил Трамп.