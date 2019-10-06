Кандидат в президенты США: процедура импичмента против Трампа — очень хороший сигнал для американской демократии

Процедура импичмента, инициированная в отношении американского лидера Дональда Трампа, — это очень хороший сигнал для демократии Соединённых Штатов, заявил в интервью El País член палаты представителей и кандидат в президенты США от демократов Бето О'Рурк.

«Думаю, это очень хороший сигнал, говорящий о том, что наша демократия и наши институты власти всё ещё функционируют», — подчеркнул политик.

По его словам, до сих пор глава Белого дома совершал преступления абсолютно безнаказанно.

«А теперь благодаря тому, что делает палата представителей, у него потребуют отчёта. Ведь, честно говоря, многие наши сограждане негодуют», — заявил Бето О'Рурк.

Он также отметил, что пока не знает, как процедура импичмента отразится на предвыборной кампании 2020 года.

«И меня это не особо беспокоит, поскольку самое важное заключается в том, что наша страна оказалась способна преодолеть самый сложный для нас период со времён Гражданской войны и выйти из него так, чтобы наша демократия осталась невредимой», — указал политик.