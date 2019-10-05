Экс-главком НАТО: Трамп подрывает значение Украины — её потеря создаст опасный прецедент

«Украинский скандал» вокруг телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского стал не только внутриполитическим провалом американского лидера, но и ужасной геополитической ошибкой, пишет в своей статье для Bloomberg экс-главком Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. По его мнению, если Запад бросит Украину, то с учётом того, что Владимир Путин «твёрдо решил подорвать украинскую демократию», её потеря создаст опасный прецедент для бывших членов ОВД.

В буре, которая поднялась вокруг опрометчивого звонка президента США Дональда Трампа украинскому лидеру Владимиру Зеленскому, можно легко потеряться, особенно если речь идёт о её внутриполитическом аспекте. Расследование палаты представителей в рамках процедуры импичмента в ближайшем будущем будет доминировать в разделе «Главные новости». «Однако в этом дискурсе не хватает мыслей о геополитической важности Украины и о том, каким образом этот скандал повлияет на неопределённое будущее этой страны и региона», — пишет в своей статье для Bloomberg бывший командующий Объединёнными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.



Когда Ставридис стал главкомом НАТО весной 2009 года, Европа, по его словам, все ещё «находилась в состоянии шока посла короткого, жестокого и крайне эффективного вторжения России в Грузию». Эта операция войдёт в военную историю как первый случай комбинирования традиционных силовых ударов с крайне целеустремлённой наступательной киберкампанией. Кроме того, Москва сочетала «мощную пропаганду и стратегическую дезинформацию»; российский спецназ, действующий без знаков различия и удары по ключевым объектам. Эта нарождающаяся «гибридная война» против Грузии стала предвестником будущего: именно такой удар впоследствии обрушился на Украину, считает адмирал.



После того, как Украина получила независимость от России в 1991 году, эта страна, несмотря на свой беспокойный политический климат, склонялась скорее к Западу. Киев встал на путь евроинтеграции и стал «пусть и неумелым, но полным энтузиазма» партнёром НАТО. Украинские войска принимали участие во многих учениях и миротворческих миссиях. «Я несколько раз приезжал на Украину, и, по большому счёту, был впечатлён их армией, хотя и признавал, что коррупция в правительстве — это проблема», — рассказывает Ставридис.



После так называемой «революции майдана» на Украину «вторглась» Россия, причём используя ту технику гибридной войны, которую Москва опробовала на Грузии. Тогда Путин «захватил»* Крым и поддержал повстанцев в Донбассе. Учитывая, что Украина была лишь партнёром НАТО, она не попадала под действие статьи 5, согласно которой альянс должен вставать на защиту своих союзников. Тем не менее НАТО и США начали оказывать Киеву военную и экономическую помощь, которая продолжилась и при президенте Трампа.



Последнего обвиняют в заморозке именно этой помощи — в основном речь идёт о поставках противотанковых ракет Javelin. Предполагается, что американский лидер пошёл на этот шаг, чтобы оказать давление на Киев с тем, чтобы он расследовал деятельность бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера.



Развитие событий в таком неудачном ключе важно — потому что Украина важна сама по себе, подчёркивает экс-главком. Во-первых, по его мнению, Украина — это большая и гордая страна с долгой историей независимости. Несмотря на то, что она то оказывалась в составе «российской/советской империи», то выходила из неё, на Украине всегда был собственный язык, культура, а жители этой страны обладали особым мироощущением.



На данный момент эта страна является ведущим экспортёром продовольствия и железа. Географически она выходит к богатому углеводородами Чёрному морю, а также граничит с четырьмя членами НАТО, и, разумеется, Россией — что тоже важно. Всё это превращает Украину в страну с «самым большим потенциалом в, как правило, депрессивной части Европы».



Во-вторых, Украина находится на стыке между Востоком и Западом. «Украина не хочет быть ни прозападной, ни пророссийской; мы хотим быть проукраинской страной», — иногда говорил автору бывший министр обороны этой страны Григорий Педченко. «Цель Америки должна быть именно в этом: дать украинцам геополитическое пространство, чтобы они могли сами решить, на кого ориентироваться», — подчёркивает Ставридис.



Путин же, уверен адмирал, разумеется, считает иначе. В понимании Ставридиса, для России Украина всегда была ключевым элементом «ближнего зарубежья — кольца из вассальных государств, которые обеспечивали Москву стратегическим пространством и являлись элементом в её централизованной торговой системе». После «оранжевой революции» 2004-ого и «майдана» 2014 года Путин «твёрдо решил подорвать украинскую демократию — и без какой-либо жалости воплощает свой план в жизнь». Для Запада же насильное втягивание Украины в орбиту российского влияния создаст опасный прецедент, поэтому страны бывшего Варшавского договора за развитием событий следят с тревогой.



И, наконец, «российская агрессия» серьёзно поколебала нормы мировой дипломатии и права. «Вторжение в Крым и его аннексия» — это первый случай захвата территории с момента окончания Второй мировой войны. «Если Запад сейчас покинет Украину, то он пошлёт международному сообществу сигнал, что крупные государства могут просто «откусывать кусочки» от своих меньших соседей», — считает автор.



По мнению Ставридиса, если Запад покинет Украину из-за скандального процесса импичмента Трампа или усталости от необходимости вести дела с Путиным, то это будет серьёзная геополитическая ошибка. Поэтому Запад должен продолжать оказывать Украине военную и экономическую помощь, поставлять наступательные виды вооружений, готовить украинские кадры, работать над принятием Киева в ЕС и укреплять связи между этой страной и НАТО. Хотя принять Украину в альянс в ближайшем времени вряд ли удастся, подобные меры пойдут на пользу обеим сторонам.



«По всем этим причинам события на Украине будут иметь вес далеко за пределами Европы. Вне зависимости от мотивов Трампа его решение придержать военную помощь стало серьёзным промахом, потому что это подорвало веру в США и гарантии Запада, данные его союзникам, партнёрам и друзьям. Телефонный звонок Трампа Зеленскому был ужасным шагом не только с точки зрения внутренней политики, но и геополитики», — подытоживает Джеймс Ставридис.



* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).