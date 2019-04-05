Экс-главком НАТО в Европе: в попытках развалить НАТО Путин потерпит крах

Стратегическая цель Владимира Путина состоит в том, чтобы добиться распада НАТО, заявил в интервью El Mundo бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Между тем адмирал выразил мнение, что российский президент «потерпит крах в этом предприятии».
Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе адмирал Джеймс Ставридис в интервью испанской газете El Mundo заявил, что Североатлантический альянс — самый мощный в истории военный блок, который, однако, «раздирают политические разногласия». По его словам, отсутствие политической сплочённости представляет собой ахиллесову пяту НАТО.
«НАТО, определённо, имеет жизненно важное значение. Но его ахиллесова пята — это политическая сплочённость, и это вызов, который всегда существовал. Я сам наблюдал это несколько лет назад в связи с нашими миссиями, например, в Афганистане и Ливии», — заявил Ставридис.
Также он предположил, что расширение НАТО прекратится после того, как к альянсу присоединится Северная Македония.
«Я считаю более вероятным то, что НАТО зафиксирует количество стран-членов и, вероятно, остановит своё расширение после присоединения Северной Македонии, которое должно произойти в краткосрочной перспективе. Таким образом в альянсе будет оставаться 30 членов. Также полагаю, что он сосредоточится на сдерживании России и на достижении большего баланса в распределении военных расходов между США и остальными членами. И это не только наилучший, но и наиболее вероятный вариант», — убеждён адмирал.
Между тем он не исключил и возможного распада НАТО, говорится в статье.
«Также возможно, но менее вероятно то, что трансатлантические разногласия между США и Европой наряду с упадком европейского единства могут привести к распаду Североатлантического альянса. Очевидно, что именно в этом и состоит стратегическая цель Владимира Путина и одна из причин, почему российский президент работает над тем, чтобы внести раскол между Соединёнными Штатами и Европой. Думаю, Путин потерпит крах в этом предприятии, но я также понимаю: чтобы этого не произошло, потребуется лидерство в различных столицах Европы и Северной Америки. В противном случае мы рискуем потерять НАТО, которое является жемчужиной мировой системы безопасности», — подчеркнул Ставридис.
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