«Угроза для всего мира»: немецкие левые призвали одуматься и распустить НАТО

НАТО не просто устарело: сегодня альянс представляет серьёзную угрозу для мировой безопасности, предупреждает в статье для Die Freiheitsliebe депутат бундестага Александр Ной. «Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а сам блок распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России», — пишет немецкий политик.
НАТО не просто устарело: сегодня альянс представляет серьёзную угрозу для мировой безопасности, пишет в статье для немецкого портала Die Freiheitsliebe эксперт Левой партии по вопросам оборонной политики Александр Ной.
Свою военную мощь, по словам депутата бундестага, НАТО задействует исключительно для защиты своих «имперских интересов». При этом западный военный блок «систематически нарушает нормы действующего права, дискредитирует ООН и разжигает военные конфликты».
Поэтому 70-летие Североатлантического альянса — это «не повод для праздника, а скорее возможность наконец-то одуматься, пока ещё не стало слишком поздно», констатирует немецкий политик.
«Захватническая война» в Югославии, затяжная война в Афганистане и другие многочисленные операции за рубежом — в последние 20 лет НАТО «оставило после себя бесчисленные жертвы и тем самым показало своё истинное лицо», подчёркивает Александр Ной.
Североатлантический альянс, убеждён эксперт Левой партии, боится утратить своё «господствующее идеологическое и экономическое положение»: именно по этой причине НАТО активно наращивает вооружение и раз за разом идёт на новое противостояние.
«Этому необходимо положить конец. Левая партия поэтому требует, чтобы Германия вышла из Североатлантического альянса, а само НАТО распустили и вместо него создали коллективную систему безопасности при участии России, которая (система. — ИноТВ) провозгласила бы разоружение своей главной целью. Прочного мира в Европе и мире мы добьёмся только в том случае, если нам удастся остановить гонку вооружений», — призывает депутат бундестага Александр Ной.
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