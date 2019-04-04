Бывший генсек НАТО призвал Россию и Запад объединиться перед лицом общих угроз

Москва заблуждается относительно намерений США и их союзников по НАТО, полагая, что там стремятся дестабилизировать Россию, пишет бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Джордж Робертсон в своей статье для The Times. Робертсон отмечает, что для решения мировых угроз необходимо сотрудничество России и Запада.

НАТО, будучи «триумфом межгосударственного сотрудничества», тем не менее прошлыми успехами не обеспечило себе беспроблемного существования в будущем, пишет бывший генеральный секретарь альянса Джордж Робертсон в своей статье для The Times.

Так, в 70-ю годовщину создания блока всё также находятся те, кто призывает к его реформированию или даже расформированию. Однако если это трудно назвать чем-то до сих пор невиданным, то вот с подобными призывами со стороны главы одного из наиболее сильных членов альянса, США, Робертсону прежде не приходилось сталкиваться.

Несмотря на то что заявления президента Соединённых Штатов Дональда Трампа британский политик называет «спорными и непостоянными», он полагает, что Трамп оказал НАТО услугу. Он заставил Европу понять, что США не будут всегда приходить ей на выручку. По мнению Робертсона, отсутствие понимания этого слишком долго делало возможным и оправдывало скудное финансирование обороны в большинстве стран ЕС.

Однако в настоящий момент увеличение направляемых на оборону средств необходимо не только в связи с комментариями Трампа, но и пойдёт на пользу каждой из стран Европы.

Способность НАТО противостоять агрессии, по словам Робертсона, зависит от возможностей сдерживания, на чём он настаивал ещё в начале своей службы в качестве генерального секретаря в 1999 году, выделив три приоритета: «возможности, возможности и возможности». Нынешний генеральный секретарь Йенс Столтенберг приоритеты расставил иначе: «деньги, возможности и сотрудничество».

Кроме того, не обходит автор статьи вниманием и взаимоотношения блока с Россией. Робертсон с «большим уважением и симпатией по отношению к россиянам» замечает, что Москва ошибается в своём понимании действий США и их союзников. Так, на самом деле Запад не занимается разработкой стратегии «Троянский конь», для того чтобы дестабилизировать Россию, как утверждает начальник Генерального штаба Вооружённых сил Валерий Герасимов.

Робертсон подчёркивает, что НАТО — оборонный блок, не представляющий угрозы никому, кто не нападает на его членов и не угрожает им.

Бывший глава альянса отмечает, что ситуация сильно изменилась с начала 2000-х годов, когда президент России Владимир Путин заверил его, что хочет, чтоб его страна была частью Западной Европы, а также заявил на заседании Совета Россия — НАТО, что «холодная война» окончена и настало время сотрудничества.

Робертсон полагает, что Запад и Россия перестали слышать друг друга, несмотря на то что сталкиваются со схожими угрозами, и призывает объединиться в решении таких проблем, как терроризм, миграция, климатические изменения и замедление экономического роста на фоне старения населения.

При этом необходимо полное возобновление деятельности Совета Россия — НАТО, а не только формальное проведение заседаний. Это не будет уступкой России на фоне её «неприемлемого поведения на Украине, в Крыму и Солсбери», а скорее станет признанием того, что перед нынешним мировым порядком стоит целый ряд задач, требующих решения в кратчайшие сроки, пишет Джордж Робертсон в статье для The Times.