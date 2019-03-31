Spiegel об «экзистенциальном кризисе» НАТО: крупнейшая угроза альянсу исходит изнутри

Спустя 70 лет после основания и десятилетий успешной деятельности НАТО переживает «экзистенциальный кризис», пишет немецкий журнал Der Spiegel. По версии издания, у альянса есть две большие проблемы — это США при Дональде Трампе и Германия, упорно не желающая исполнять свои обещания и повышать расходы на оборону до согласованного уровня в 2% ВВП. Политика Берлина встречает непонимание среди союзников и вызывает у них негодование, отмечает издание.

НАТО празднует 70 лет своего существования, но Берлин в эти дни, похоже, настроен испортить вечеринку, пишет немецкий журнал Der Spiegel.

70 лет назад западный альянс обеспечил Европе мир и безопасность, в 1990 он вышел победителем из холодной войны. Расширение на восток способствовало стабилизации молодых демократий в Восточной Европе, на Балканах НАТО успешно сражалось вместе с союзниками — и всё же спустя 70 лет существования погрязло в «экзистенциальном кризисе», отмечает автор статьи.

На юго-востоке Турция шаг за шагом отдаляется от альянса в сторону России, итальянское правительство заигрывает с Москвой и другим геостратегическим противником Запада — Пекином, на востоке в качестве угрозы рассматривается Россия, на юге проблемы с миграцией и терроризмом.

Тем не менее, крупнейшая опасность для НАТО исходит с Запада и изнутри альянса. С тех пор как у власти в США оказался Дональд Трамп, у НАТО возникла «огромная американская проблема». В Белом доме всем заправляет человек, который считает международные организации, в лучшем случае, избыточными, и которого советники, по-видимому, с трудом уговаривают не ставить под сомнение существование и полезность НАТО, отмечает немецкий журнал.

А в центре альянса проблему представляет Германия, «легкомысленно ставящая на кон будущее альянса», утверждает издание. После 2014 года Берлин несколько раз вместе с союзниками соглашался увеличить оборонный бюджет до 2% ВВП, в начале февраля немецкое правительство обещало рост до 1,5% к 2024 году, но теперь и эта цель поставлена под вопрос.

Таким образом, американская проблема опасно сплетается с немецкой, подчёркивает Der Spiegel. По словам бывшего американского советника по безопасности, невыполнение данного обещания Германией «будет иметь долгосрочные последствия для дееспособности и солидарности в НАТО». Кроме того, не стоит слепо верить, будто выход США из НАТО при Трампе невозможен, предостерегает эксперт.

Как отмечается в статье, между европейскими союзниками альянса нет никакого взаимопонимания, и в худшем случае американцы выйдут из союза, а европейцы будут винить во всём Берлин, не желающий тратить средства на НАТО. Это абсурдная ситуация, пишет Der Spiegel: после войны НАТО создавалось как союз против немецкого милитаризма, однако сейчас безопасности Европы угрожает уже не он, а сдержанность в военной сфере.

Даже маленькая Эстония давно тратит на оборону больше 2% и призывает Берлин делать так же. Между тем, плачевное состояние бундесвера превратило Германию в посмешище. Более того, когда восточные европейцы после «вторжения» России в Крым потребовали постоянного размещения подразделений НАТО в их странах, Ангела Меркель высказалась против этого. Постоянное размещение военных сил было бы нарушением договора между Россией и НАТО от 1997 года, а Запад не нарушает соглашений, подчеркнула канцлер. Восточных европейцев это не убедило, отмечает издание.

Как пишет Der Spiegel, в 2017 году немецкое правительство полностью согласилось с условиями НАТО, в соответствии с которыми бундесвер обязуется к 2031 году выделить на нужды альянса три полностью экипированных армейских дивизии примерно по 20 тыс. военных в каждой. Кроме того, вооружённые силы страны к 2031 году должны насчитывать 8 полностью экипированных и оснащённых подразделений. По подсчётам военных, на каждую потребуется около €5 млрд, а, если бюджетное планирование Германии не изменится, это будет означать, что Берлин не сможет выполнить свои обязательства по НАТО.

По мнению заместителя главы фракции СДПГ в бундестаге Рольфа Мютцениха, следует уделять больше внимания политической функции альянса. «У союза, который оправдывает своё существование только российской угрозой, нет будущего», — подчеркнул политик. Если НАТО готово вносить вклад в укрепление ООН и ЕС через политику безопасности, оно сохранит за собой право на существование — однако если НАТО будет концентрироваться исключительно на устрашении России, ничего не получится.

Перед встречей министров иностранных дел в Вашингтоне на следующей неделе США дали понять Германии, что торжества по случаю 70-го юбилея альянса могут пройти для страны не самым приятным образом. США будут и дальше пристально следить за обсуждениями расходов на оборону на уровне 2% и не позднее большого саммита НАТО, который должен состояться в Лондоне в декабре, ожидают конкретных обещаний по соблюдению этого условия. В противном случае дело обернётся проблемой, отметил официальный представитель американской стороны.

Дипломаты в связи с этой ситуацией вспоминают твит сына президента США, Дональда Трампа-младшего. После объявления бюджета Германии он написал, что немцы делают вид, будто готовы тратить обещанные средства, чтобы Америка продолжала защищать их от России, которой они платят миллиарды за газ — а теперь хотят нарушить обещание, хотя США по-прежнему защищают их от России. «С такими друзьями не нужно врагов», — заключает Der Spiegel, цитируя слова Трампа-младшего.