Bild: цель Китая — военное доминирование, превышающее силу НАТО

Китай намерен активно продвигать свои интересы в Европе и задействует для этого любые способы, считает Bild. В частности, Пекин использует свой проект Новый шёлковый путь, покупает политическое влияние путём инвестиций, влияет на международный образ Китая, давит на иностранные фирмы и крадёт интеллектуальную собственность.

В минувший вторник китайский лидер Си Цзиньпин встретился в Париже с Ангелой Меркель, Эммануэлем Макроном и Жан-Клодом Юнкером, сообщает Bild. На повестке переговоров были такие темы, как торговля, климат, а также реформа ООН. Но что на самом деле задумывает Пекин? Насколько велико китайское влияние и насколько зависимой от КНР может стать Европа?

По мнению издания, китайский проект Новый шёлковый путь является инструментом продвижения интересов КНР: с его помощью Пекин намеревается гарантировать импорт сырья, стимулировать экспорт отечественных товаров и продвинуть свои интересы безопасности.

Кроме того, Китай пытается повлиять на собственное восприятие в Германии, пишет Bild. 20 институтов Конфуция, деятельность которых находится под контролем китайского Министерства образования, начали сотрудничество с немецкими вузами.

Ещё одним направлением деятельности Пекина является покупка политического влияния, сообщает издание: например, с 2008 года китайская госкорпорация Cosco постепенно приобретает пирейский порт в Греции: Bild проводит параллель между этим фактом и тем, что Афины постоянно блокируют общеевропейские декларации по правам человека или по наращиванию вооружений в Южно-Китайском море. Издание напоминает, что Китай также инвестирует в итальянские, бельгийские и испанские порты.

Bild также пишет, что КНР оказывает давление на иностранные фирмы на своей территории: они обязаны сотрудничать с китайскими спецслужбами, не могут засекречивать свои патенты и данные. Кроме того, доля государства в таких фирмах должна составлять 50%. При этом китайская сторона зачастую не придерживается взятых обязательств.

Также Bild обвиняет Китай в краже интеллектуальной собственности путём кибератак на экономические, правительственные и административные учреждения. Целью Пекина является достижение военного доминирования, многократно превышающего силу НАТО, считает издание.

Ещё один метод Китая, упоминаемый Bild, — давление и угрозы. В качестве примера издание приводит требование КНР, заключавшееся в том, чтобы международные авиакомпании отмечали Тайвань как часть Китая. Bild отмечает, что большинство авиалиний, включая немецкую Lufthansa, согласились.