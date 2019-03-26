Das Erste: на «уникальной встрече» в Париже китайцам дали понять — против них ЕС выступит единым фронтом

В Париже прошли переговоры лидеров ЕС с председателем КНР Си Цзиньпином, сообщает Das Erste. В ходе этой «уникальной встречи» Ангела Меркель, Эммануэль Макрон и Жан-Клод Юнкер дали китайскому лидеру отчётливо понять, что Европу не расколоть и что против Китая она выступит единым фронтом, отмечает немецкий телеканал.

Президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель, глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о более тесном сотрудничестве. Европейцы также попытались дать понять, что расколоть их не удастся. В свою очередь, Си Цзиньпин заявил, что самым важным в международных отношениях он считает именно доверие. По его словам, необходимо быть честными и уважать друг друга.

Он справился. Премьера в Париже: три европейца и председатель КНР. Послание понятно — Европа выступает единым фронтом против Китая. Эта была уникальная встреча. Впрочем, Меркель и Макрон уже давно настаивают на единой стратегии в отношениях с Китаем, особенно в торговых вопросах.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Никого из нас нельзя назвать наивным. Мы уважаем Китай. Мы хотим вести диалог и сотрудничать. Мы также ожидаем, что наш большой партнёр примет во внимание сплочённость Европы.

И тем не менее Новый шёлковый путь Китая раздражает и раскалывает европейцев. КНР инвестирует миллиарды в торговые пути, ведущие в Италию и Германию. Для этого Пекин скупает порты и аэродромы по всей Европе.

СИ ЦЗИНЬПИН, председатель КНР: Протекционизм и политика односторонних действий всё больше поднимают голову. Мы хотим глобального международного сотрудничества и взаимовыгодного обмена.

В ходе двухсторонних переговоров с Си Цзиньпином Ангела Меркель, учитывая напряжённость в отношениях с США, подчеркнула, что необходимо уважать друг друга.

АНГЕЛА МЕРКЕЛЬ, канцлер Германии: Для этого необходимо проводить политику, построенную на принципе доверия. Это не означает, что все всегда должны быть одного мнения. Необходимо создать атмосферу, в которой бы каждый был уверен в том, что остальные учитывают его интересы.

Соответствующий же инвестиционный договор о будущем экономическом сотрудничестве обсудят на следующем саммите ЕС — Китай в начале апреля.

Дата выхода в эфир 26 марта 2019 года.