«Тайный кукловод» — Nikkei Asian Review о влиянии Китая на европейскую политику

Китай всё активнее развивает в Европе свой проект «Один пояс — один путь» и успешно находит себе последователей, один из последних — Италия. По мнению эксперта Nikkei Asian Review Бруно Масаеша, Пекин использует внутренние разногласия членов блока, к примеру, между Римом и Берлином, чтобы продвигать собственные интересы в регионе.

«Китай становится тайным кукловодом европейской политики», — утверждает старший научный сотрудник Института Хадсона и бывший министр Португалии по делам Европы Бруно Масаеш в своей статье для Nikkei Asian Review.

В Европу возвращаются старые склоки, которые касаются множества проблем — от экономики до иммиграции. Китай всё чаще становится частью новой борьбы и, по словам автора статьи, всё больше входит во вкус.

Если затрагивать тему деятельности Поднебесной в Европе, главным образом речь будет идти о масштабном экономическом проекте «Один пояс — один путь». Многие европейские столицы активно пользуются своим участием в этой инициативе, чтобы привлечь в свои страны китайские инвестиции, а также чтобы достигнуть большей независимости от Евросоюза и господствующих в нём государств, в частности Германии.

Недавно к десятку европейских государств, активно задействованных в китайской программе, присоединилась и Италия. 23 марта, во время визита председателя КНР Си Цзиньпина в Рим заместитель премьер-министра Италии Луиджи Ди Майо подписал протокол о взаимопонимании с председателем Госкомитета КНР по развитию и реформам Хэ Лифэном.

По мнению Бруно Масаеша, присоединение Италии к «Одному поясу» шаг не только символичный. Конечно, договоры о намерениях никакой юридической силы пока не несут, но при этом они имеют политическую ценность. В данном случае соглашение свидетельствует о желании помочь Китаю реализовать «его планы по созданию нового глобального экономического порядка».

Аналитик предупреждает, если страны вроде Италии, Португалии или Польши хотят в будущем игнорировать свои обязательства, под которыми они подписываются в соглашениях с китайцами, Поднебесная может потребовать своё. Кроме того, некоторые из подписанных договорённостей — к примеру, в области электроснабжения — имеют юридически обязательный характер.

Всё это не смутило итальянское правительство, и оно решило работать вместе с Китаем. С позиции Пекина выгода очевидна: Италия — первая крупная европейская экономика и первая страна G7, решившая присоединиться к «Одному поясу — одному пути». Уже немалая победа для Поднебесной.

Среди же европейцев мнения относительно близкого сотрудничества с Пекином всё больше разнятся. Греция и Венгрия горят энтузиазмом, а Франция и Германия всё больше укрепляются во мнении, что Китай представляет растущую экономическую угрозу. В таких условиях сближение с Пекином может стать рычагом для Италии, правительство которой не прочь обсудить с Берлином чувствительные вопросы вроде миграции и бюджетных вопросов. А вот борцы за единство ЕС не очень любят касаться подобных тем, ведь они могут попросту развалить блок на части.

По мнению автора статьи, основная проблема заключается в том, что в Евросоюзе не существует отлаженного механизма решения внутренних межгосударственных противоречий, поэтому, чтобы добиться своего, участницы блока нередко склонны привлекать внешних игроков. А среди таких сил фигурирует не только Китай, но и Россия и США. Но если у Москвы и Вашингтона сейчас это выходит не слишком виртуозно, то Китай, похоже, знает, как себя вести.

Цель, по словам Масаеша, очевидна. Ослабив единство внутри ЕС, Пекин сможет строить крепкие двусторонние отношения с членами блока по отдельности, тем самым обеспечив себе доступ к местным рынкам и технологиям. Это особенно важно в период, когда Вашингтон пытается вытеснить Поднебесную из своей экономики. А с новой логистической системой «Одного пояса» Европа, которая и так представляет для Китая второй по важности рынок сбыта, может сильно измениться.

Веками промышленное развитие Европы главным образом касалось её северной части с её крупными торговыми портами. Но с китайскими инвестициями преимущественно в более удобные для него южные портовые центры (в тех же Италии и Греции) сроки поставок могут существенно сократиться, а баланс сил в регионе — кардинально перемениться.

На глубинном уровне игра зависит не столько от Китая, сколько от внутренней обстановки в ЕС, объясняет эксперт. Пока блок не начнёт что-то предпринимать, Китай так и будет настраивать одних европейцев против других. Страны Евросоюза уже начинают понимать, что без усиленной интеграции и отлаженных путей разрешения противоречий между участницами их блок находится под угрозой. Так что есть шанс, что усиление Китая даже поможет ЕС сплотиться.