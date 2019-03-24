NYTimes: Европа опасается, что Китай пришёл к ней не как экономический партнёр, а как завоеватель

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Wirtualna Polska: возможно, за отставкой Назарбаева стоит экс-президент Польши Wirtualna Polska
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Роналду оставил автограф на футболке «Реала»
Нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду расписался на футболке своей бывшей команды мадридского «Реала» перед матчем отборочного цикла Евро-2020 с Украиной.
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Трамп выразил надежду на продуктивное сотрудничество с новым главой Казахстана
Президент США Дональд Трамп поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента Казахстана. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
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Анри признан лучшим легионером в истории АПЛ
Бывший форвард лондонского «Арсенала» француз Тьерри Анри назван лучшим иностранным футболистом в истории Английской премьер-лиги (АПЛ).
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Женская сборная России выиграла бронзу в стрельбе из пневматического пистолета с 10 м на ЧЕ
Россиянки заняли третье место на командных соревнованиях в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров в рамках чемпионата Европы в хорватском Осиеке.
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В летевший в Сочи самолёт ударила молния
В самолёт авиакомпании «Победа», следовавший рейсом Казань — Сочи, ударила молния. Об этом информирует РБК со ссылкой на пресс-службу сочинского аэропорта.
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В столичной акции «Ночь театров» приняли участие более 13,5 тысячи человек
В Москве в ночь с 23 на 24 марта в рамках Московского культурного форума прошла ежегодная акция «Ночь театров». Отмечается, что в организованных в столице мероприятиях приняли участие около 13,5 тыс. человек.
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Два человека погибли при крушении лёгкого самолёта в Новой Зеландии
Два человека погибли в результате крушения лёгкого самолёта в Новой Зеландии, пишет газета The New Zealand Herald со ссылкой на полицию.
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Шпажист Бида выиграл золото на этапе КМ в Аргентине
Россиянин Сергей Бида занял первое место на индивидуальном турнире шпажистов в рамках этапа Кубка мира по фехтованию, который проходит в Буэнос-Айресе.
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Футболист «Спартака» Мельгарехо получил травму в расположении сборной Парагвая
Парагвайский полузащитник московского «Спартака» Лоренсо Мельгарехо получил повреждение на тренировке своей национальной команды в преддверии контрольного матча с Перу.
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Посол США в Киеве призвала жителей Украины прийти на выборы президента
США ожидают от Украины проведения свободных и справедливых президентских выборов. Об этом заявила посол Соединённых Штатов в Киеве Мари Йованович в видеообращении, которое опубликовано на странице дипмиссии в социальной сети Facebook.
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Боксёр Бивол готов встретиться с Ковалёвым в августе
Российский чемпион мира по версии WBA Дмитрий Бивол будет готов к проведению объединительного боя с обладателем пояса WBO Сергеем Ковалёвым в августе.
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Сборная России по фигурному катанию выступит на командном ЧМ в Фукуоке
Сборная России сумела квалифицироваться на командный чемпионат мира по фигурному катанию, который в апреле пройдёт в японской Фукуоке.
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Строители установили все пролёты железнодорожной части Крымского моста
Строители Крымского моста соединили берега Крыма и Тамани всеми железнодорожными пролётами, сообщил инфоцентр «Крымский мост».
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СММ ОБСЕ не подтверждает открытие КПП в Донбассе
Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не подтверждают открытие КПП «Золотое» в Донбассе, заявил министр иностранных дел самопровозглашённой Луганской народной республики Владислав Дейнего.
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Кузнецов ответил на оскорбление канадского хоккейного эксперта
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов не стал вступать в перепалку с 85-летним экспертом Доном Черри, заявив, что для него более важным является мнение семьи и партнёров по команде.
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Экс-полузащитник «Милана» Ба поделился мнением о фаворитах ЛЧ
Бывший футболист сборной Франции Ибраим Ба поделился своими представлениями относительно победителя Лиги чемпионов УЕФА в сезоне-2018/19.
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Лайнер Viking Sky начали буксировать к берегу
Лайнер Viking Sky, который терпел бедствие у берегов Норвегии, начали буксировать к берегу. Об этом информирует NRK.
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Бывший футболист «Милана» Ба рассказал о преображении сборной Франции
Экс-игрок «Милана» и сборной Франции Ибраим Ба считает, что на чемпионате мира в России его национальная команда ощутила дух единения, которого не хватало футболистам с момента предыдущей победы на первенстве планеты в 1998 году.
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НАТО назвало бомбардировки Югославии необходимыми и легитимными
НАТО спустя 20 лет после бомбардировок Югославии по-прежнему считает, что они были необходимыми и легитимными, заявили в пресс-службе альянса.
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Президент Индонезии открыл первую в стране ветку метро
Президент Индонезии Джоко Видодо открыл первую в стране линию метрополитена, передаёт The Jakarta Post.
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Канадский эксперт оскорбил российского хоккеиста Кузнецова
Известный канадский хоккейный эксперт Дон Черри оскорбил российского нападающего «Вашингтон Кэпиталз» Евгения Кузнецова за его «птичку» — празднование гола в матче Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5 ОТ).
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Во Львовской области в результате обвала погиб шахтёр
Горняк погиб в результате обвала породы на шахте «Надежда» во Львовской области Украины, сообщил депутат горсовета Игорь Зинкевич.
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Бывший футболист Ба о Погба: Поль убедил себя и остальных в том, что сможет добиться успеха
Экс-игрок «Милана» и сборной Франции Ибраим Ба поделился мнением относительно выступлений полузащитника «Манчестер Юнайтед» в клубе и национальной команде.
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Экс-полузащитник «Милана» Ба ответил на критику сборной Франции
Бывший футболист «Милана» Ибраим Ба прокомментировал путь сборной Франции к золотым медалям чемпионата мира по футболу — 2018 в России, заявив, что иногда ради достижения результата необходимо пожертвовать красивой игрой.
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Число жертв циклона в Мозамбике возросло до 446
Число жертв тропического циклона «Идаи» в Мозамбике увеличилось до 446, информирует CGTN со ссылкой на министра земель, окружающей среды и сельского развития страны Селсу Коррейу.
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Захарова ответила на заявление Помпео по Голанам и Крыму
Запад делает всё возможное, чтобы миру не было известно о реальной ситуации в Крыму, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
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В митинге в защиту Байкала в Иркутске приняли участие около 1 тысячи человек
В центре Иркутска в воскресенье, 24 марта, прошёл митинг в защиту озера Байкал, созванный гражданским движением «Спаси Байкал» и общественной организацией «Экозащита 365». В нём приняли участие около 1 тыс. человек, передаёт Интерфакс со ссылкой на местные власти.
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Загитова завершила ЧМ в образе Лары Крофт
Победительница чемпионата мира — 2019 в Сайтаме российская фигуристка Алина Загитова в последний день мирового первенства продемонстрировала показательный номер в образе героини голливудского фильма Лары Крофт.
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Синоптики рассказали о погоде в Москве на предстоящей неделе
Главный специалист метеобюро Москвы Татьяна Позднякова в беседе с RT рассказала, какая погода ожидается в столичном регионе на следующей неделе.
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Эксперт: тренер «Лос-Анджелеса» даёт понять, что Ковальчук ему не нужен
Двукратный обладатель Кубка Гагарина, а ныне хоккейный эксперт Алексей Бадюков считает, что нападающему «Лос-Анджелес Кингз» Илье Ковальчуку стоит попробовать свои силы в другом клубе Национальной хоккейной лиги (НХЛ), поскольку нынешний тренер команды не нуждается в услугах российского форварда.
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Постпредство России при НАТО: на Западе не усвоили урок трагедии в Югославии
В постоянном представительстве России при НАТО заявили, что страны Запада не усвоили урок трагедии в Югославии, когда республика подверглась бомбардировкам стран — членов Североатлантического альянса.
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В Госдуме оценили заявление о России как об энергетической сверхдержаве
Первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских прокомментировал RT заявление генсека Мирового энергетического совета Кристофа Фрая о том, что Россия останется энергетической сверхдержавой вне зависимости от развития международной энергетики.
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Фьюри проведёт следующий бой против немецкого боксёра
Экс-чемпион мира в тяжёлом весе Тайсон Фьюри проведёт поединок в США против непобеждённого немецкого спортсмена Тома Шварца.
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Певец Алессандро Сафина назвал Лазарева запоминающимся артистом
Итальянский тенор Алессандро Сафина в интервью РИА Новости рассказал, что, по его мнению, российский исполнитель Сергей Лазарев, который представит страну на Евровидении-2019, — это запоминающийся артист.
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Сборная России проведёт матч отбора ЧЕ с Казахстаном в белой форме
Футболисты сборной России выйдут на матч квалификационного турнира чемпионата Европы — 2020 с Казахстаном в белом комплекте формы.
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На Украине заявили об открытии КПП «Золотое» в Донбассе
Пропуск лиц и транспортных средств через КПП «Золотое» на линии разграничения в Донбассе восстановлен, сообщила Государственная пограничная служба Украины.
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Одноклубник вратаря «Рейнджерс» Георгиева восхитился игрой россиянина
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Бу Нивс считает голкипера свой команды Александра Георгиева невероятным.
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Три из четырёх двигателей лайнера Viking Sky удалось запустить
Членам экипажа круизного лайнера Viking Sky, терпящего бедствие у берегов Норвегии, удалось запустить три из четырёх двигателей корабля, передаёт AFP со ссылкой на представителя экстренных служб.
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Нетаньяху вылетел в США
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху вылетел в Вашингтон, где проведёт переговоры с президентом США Дональдом Трампом.
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Жертвой столкновений с израильскими военными в секторе Газа стал один человек
В ходе столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа погиб один палестинец, ещё трое получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя местного Министерства здравоохранения Вафаа Яги.
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Экс-вратарь сборной Казахстана: России будет тяжело на искусственном поле
Бывший голкипер сборной Казахстана по футболу Андрей Сидельников считает, что у российской команды возникнут трудности на искусственном покрытии стадиона «Астана Арена» в Нур-Султане во время отборочного матча чемпионата Европы — 2020.
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В ЦОДД призвали столичных водителей быть осторожнее из-за непогоды
Специалисты Центра организации дорожного движения (ЦОДД) обратились к московским автолюбителям с просьбой быть осторожнее за рулём из-за неблагоприятной погодной ситуации.
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Жителям Казахстана разрешили не менять документы после переименования столицы
Смена наименования столицы Казахстана с Астаны на Нур-Султан не требует от граждан замены документов. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции республики.
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Азар опроверг информацию о своём согласии перейти в «Реал»
Футболист лондонского «Челси» Эден Азар заявил, что информация о его согласии на переход в мадридский «Реал» не соответствует действительности.
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В результате ДТП в Москве погиб человек
Жертвой дорожно-транспортного происшествия на съезде с ТТК в Кутузовский тоннель стал один человек, ещё один пострадал, передаёт РИА Новости со ссылкой на представителя ГИБДД России по столице.
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Свечников обошёл Ягра в списке европейских снайперов НХЛ в возрасте до 19 лет
Российский нападающий «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поднялся на третье место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по количеству голов, забитых европейскими игроками в возрасте до 19 лет.
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Экс-глава МИД Югославии считает, что агрессия НАТО 1999 года была неизбежной
Бомбардировки Югославии силами НАТО 1999 года были неизбежны из-за планов альянса по расширению в сторону России, заявил министр иностранных дел Союзной Республики Югославия в 1998—2000 годах Живадин Йованович.
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Миссия ОБСЕ прибыла к КПП «Золотое» в Донбассе
Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ прибыли к пункту пропуска у населённого пункта Золотое в Донбассе.
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Экс-чемпион UFC Петтис вызвал Макгрегора на поединок
Боец смешанных единоборств Энтони Петтис заявил, что хотел бы встретиться с бывшим чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях Конором Макгрегором, однако не собирается долго ждать ответа от ирландца.
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Избирком Таиланда запретил жителям страны делать селфи на избирательных участках
Национальная избирательная комиссия Таиланда запретила жителям страны в день выборов делать фотографии в помещениях для голосования.