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NYTimes: Европа опасается, что Китай пришёл к ней не как экономический партнёр, а как завоеватель

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В Европе всё больше растёт насторожённость по отношению к Китаю: европейские страны опасаются, что Пекин пришёл к ним не как экономический партнёр, а как завоеватель, пишет The New York Times. Между тем КНР успешно вносит раздор между союзниками по ЕС, и остановить его не так-то просто, отмечается в статье.
NYTimes: Европа опасается, что Китай пришёл к ней не как экономический партнёр, а как завоеватель
Reuters
Италия устроила председателю КНР Си Цзиньпину королевский приём, пишет The New York Times. Китайский лидер в пятницу прибыл в президентский дворец в Риме в сопровождении кавалерийского эскорта, который обычно используют по случаю визита королевских особ.
 
К этому трёхдневному визиту, как отмечает издание, Италия сделала всё возможное для того, чтобы экономическая сверждержава пообещала предоставить миллиарды долларов в качестве инвестиций и торговых соглашений в обмен на участие Италии в масштабной инициативе Пекина «Новый шёлковый путь».
 
Однако в то самое время, когда господину Си и его жене на официальном обеде пел серенады оперный певец Андреа Бочелли, лидеры Франции, Германии и Европейского союза собрались в Брюсселе в надежде укрепить оборону континента против того, что они считают экономическим посягательством Китая.
 
Эта явная нестыковка между двумя событиями стала яркой демонстрацией разногласий и напряжённости в Европе, которая оказалась в центре торговой войны между США и Китаем, пытаясь найти ориентиры и укрепить свою власть во взрывоопасную эпоху, когда происходит изменение геополитических альянсов и ослабление влияния Вашингтона.
 
«Китай играет на наших разногласиях, — заявил в Брюсселе президент Франции Эммануэль Макрон. — Период европейской наивности закончился».
 
Однако остановить успешные действия Пекина по внесению раздора между европейскими союзниками на деле не так-то просто, отмечает издание. Италия отнюдь не первая страна, ставшая экономическим партнёром Китая в Европе. Однако она особенно важна, поскольку будет первым членом некогда доминировавшей в мире «Большой семёрки», который примет участие в масштабном инфраструктурном проекте КНР «Один пояс — один путь». Всё это демонстрирует, как набирающий силы Китай изменяет экономический и политический миропорядок.
 
Осторожное отношение Европы к китайским инвестициям — явление отнюдь не новое, однако её насторожённость лишь продолжает расти.
 
На самом деле европейские страны всё активнее выражают озабоченность по поводу того, что Китай прибыл в Европу не как экономический партнёр, а как завоеватель.
 
Руководство Евросоюза также высказало опасения по поводу того, что Италия, находящаяся под тяжестью долговых обязательств и искушаемая обещаниями сотен миллионов евро в качестве инфраструктурных инвестиций, может стать жертвой китайской стратегии «разделяй и властвуй». Критики назвали эту сделку очередным примером опасной наивности и некомпетентности итальянского правительства.
 
Между тем итальянское руководство утверждает, что беспокоиться не о чем. Рим, по их словам, избежит долговых ловушек Пекина, поскольку законодательство Италии не разрешает иностранцам брать под свой контроль порты, как это произошло с Пирейским портом в Греции.
 
Однако, как отмечает The New York Times, критики итальянского правительства считают, что подобных гарантий недостаточно.
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New York Times США Северная Америка
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