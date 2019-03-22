Экономист: Китай добивается мирового лидерства не войной, а инвестициями

Эпоха главенства США в мировой экономике, основанная на финансировании оборонных проектов и экспансии доллара, миновала, констатирует на страницах La Libre экономист и бизнесмен Бодуан Дюбуиссон. По словам автора, на смену США приходит новый лидер — Китай, лучше приспособленный к реалиям нового, многополярного мира. Как отмечает эксперт, в отличие от Вашингтона Пекин намерен добиться мирового господства не войнами, а инвестициями в развитие других стран.

В течение десятилетий США главенствовали в мировой экономике, финансируя оборонные проекты и пользуясь «баснословными привилегиями» своей валюты, пишет на страницах La Libre бизнесмен и экономист Бодуан Дюбуиссон. «Сегодня же всё говорит о том, что эта эпоха миновала», — замечает автор статьи. Со времён войны во Вьетнаме войны уже не приносят прежнего дохода, а американцы больше не соглашаются на то, чтобы их «мальчики» умирали по всему свету ради «величия Америки», как и на то, чтобы страна спускала миллиарды долларов на конфликты, не вызывающие ничего, кроме враждебности и желания отомстить у террористов.

«Мир больше не разделён на два лагеря и не гомогенен, сегодня он многополярен и имеет множество измерений», — полагает эксперт. Индия, к примеру, нуждается в США, однако закупает вооружения у России и приходит на помощь Венесуэле, покупая нефть, «бойкотируемую Дядей Сэмом». Турция, будучи членом НАТО, покупает у Москвы ракетные комплексы, однако яростно критикует её за «аннексию»* Крыма. Китай «раздражает» Россию своим «прицелом» на Байкальский регион, однако проводит совместные с той же Россией военные манёвры. Boeing и Space X тесно сотрудничают с NASA в области покорения космоса, однако покупают двигатели у российской госкорпорации.

Тем временем Китай, менее десяти лет назад бывший в десять раз менее влиятельным, чем США, не станет тратить ещё десять лет на то, чтобы догнать своего соперника, отмечает обозреватель. Не имея валюты, которую можно «печатать в своё удовольствие», Пекин в течение долгих лет накапливает торговый излишек, благодаря которому получает более чем достаточное «пространство для манёвра», — уверен автор.

После длительного периода скупки американского внешнего долга, а значит косвенного финансирования оборонных проектов своего конкурента, Китай нашёл другой способ потратить сэкономленные средства. Сегодня он скупает активы по всему миру: сельскохозяйственные земли в Африке, порт в Греции, аэропорт во Франции, бренд Volvo в Швеции. В ситуации повышенных рисков Китай финансирует строительство путей сообщения между Средиземным морем и Индийским океаном, известных как Новый шёлковый путь, с помощью кредитов. «Если скрытую логику этих разрозненных инвестиций и нелегко проследить, нет никаких сомнений в том, что они являются частью стратегии, которую европейцам не удастся понять до тех пор, пока не станет слишком поздно», — отмечает эксперт.

Очевидно, что новый китайский подход «адаптирован» к новому, сложному мироустройству, полагает Дюбуиссон. «Как и Вашингтон, Пекин не делает подарков», — отмечает обозреватель. Однако, в отличие от США, Китай не слишком забоится о том, чтобы получатели его кредитов имели рейтинг ААА по версии независимых агентств, и готов смириться с потерей большей части выделенных развивающимся странам (таким как Пакистан или Мьянма) средств, предпочитая вкладывать средства в инфраструктуру и развитие соседних государств, а не в военные действия, приносящие лишь желание отомстить.

От такой политики «Поднебесная выигрывает в любом случае: если кредит не будет выплачен, она приобретёт должника, если будет — друга», — поясняет специалист. Таким образом, Китай понял, что завоевание мира — дело не только военной стратегии, а значит, Пекин будет властвовать над нами, когда сам того захочет, заключает эксперт.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).