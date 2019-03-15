SZ: Вашингтон испугался, что Италия пойдёт по Шёлковому пути

Италия может стать первой страной G7, поддержавшей китайский проект Шёлковый путь, сообщает Süddeutsche Zeitung. Этот факт беспокоит ЕС и США, опасающихся, что Китай использует Италию в качестве плацдарма. Отмечается, что Вашингтон, ранее видевший в Италии союзника, уже резко высказался против возможного сотрудничества Рима с Пекином.

С того момента как шесть лет назад Китай решил запустить проект «Один пояс — один путь», мир задался вопросом, не является ли это попыткой Пекина перевернуть мировую торговлю с ног на голову и бросить вызов Западу, пишет Süddeutsche Zeitung. Всего проект затрагивает 65 стран.

Издание информирует, что китайский лидер Си Цзиньпин в конце марта посетит Италию во главе делегации китайского бизнеса: в рамках визита запланировано подписание декларации о Новом шёлковом пути.

В данной связи отмечается, что важным терминалом китайской торговли может стать итальянский портовый город Триест. Эта перспектива вызывает серьёзное беспокойство Вашингтона и Брюсселя, опасающихся, что Китай использует Италию в качестве «дипломатического плацдарма», а города вроде Триеста, Таранто и Генуи — как «лазейки» в Европу.

Süddeutsche Zeitung информирует, что Италия является первой страной из G7, готовой поддержать проект Шёлкового пути декларацией о намерениях.

Издание предполагает, что в ходе своей поездки Си Цзиньпин может совершить дополнительную остановку в Палермо, чтобы встретиться с крупным лоббистом Китая Мишелем Гераси, работающим в Министерстве экономического развития Италии. Гераси бегло говорит по-китайски и имеет в КНР обширные связи.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, США крайне возмущены действиями Италии и дали понять, что Рим рискует нанести «серьёзный урон» своей международной репутации. Издание отмечает, что тон Вашингтона оказался удивительно жёстким, учитывая, что до этого Дональд Трамп видел в итальянском популистском правительстве своих союзников. При этом поддержка Шёлкового пути является не первым «демаршем» со стороны Италии: ещё до этого Рим отказался поддерживать общую линию Запада по Венесуэле, а также по китайской компании Huawei.

В Италии также не все довольны сотрудничеством с Китаем: оппозиция утверждает, что Шёлковый путь не поможет итальянскому экспорту. Кроме того, критики задаются вопросом о том, почему Движение пяти звёзд выступает против итальяно-французского проекта скоростной железной дороги между Турином и Лионом, однако не имеет никаких сомнений касательно эпохальной сделки с КНР. Даже внутри самого правительства нет единства: правая «Лига» Маттео Сальвини отметила, что сначала необходимо подробно ознакомиться со всеми документами. Мишель Гераси постарался сгладить беспокойство: по его словам, речь идёт не о международном договоре, а о совместном документе, который не будет обязывающим.