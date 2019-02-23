Guardian: партию Сальвини заподозрили в «кремлёвском финансировании»

Итальянская оппозиции потребовала от правой партии «Лига Севера» во главе с Маттео Сальвини немедленно объяснить информацию о её «связях с Кремлём», пишет The Guardian. Как отмечает газета, хотя никаких доказательств этому нет, итальянский журнал L’Espresso уверен: некая российская энергокомпания продала неназванной итальянской фирме топливо, чтобы прибыль со сделки ушла на финансирование «Лиги Севера».
Итальянские оппозиционеры потребовали от правительства немедленно объяснить информацию о том, что крайне правая партия «Лига Севера» во главе с Маттео Сальвини якобы имеет связи с Кремлём, пишет The Guardian.
Ранее журнал L’Espresso сообщил о том, что «представители России, близкие к правительству Владимира Путина» заключили соглашении на поставку 3 млн тонн дизельного топлива итальянской нефтяной компании. При этом часть прибыли от сделки якобы предназначалась для «Лиги Севера».
Эти утверждения основываются на материалах готовящейся к печати «Чёрной книги Лиги», в которой поднимается тема отношений между Кремлём и этой антииммигрантской партией.
Эта информация обеспокоила группу оппозиционных сенаторов. «Россия финансирует «Лигу»? Правительство должно срочно проверить тревожное сообщение L’Espresso, — говорится в заявлении Демократической партии. — Утверждается, что российская энергокомпания продала топливо итальянской фирме с целью профинансировать европейскую кампанию Сальвини. «Лига» уже не в первый раз оказывается замешана в неловком положении в плане их особых связей с Путиным».
Авторы книги признают, что у них нет доказательств того, что условия сделки были выполнены, однако считают, что само соглашение было заключено на встрече в московском отеле в прошлом октябре. По их словам, это произошло в тот же день, когда Сальвини приехал в Москву на съезд представителей итальянского бизнеса, во время которого он обрушился на антироссийские санкции ЕС, назвав их «экономическим, социальным и культурным безумием». Кроме того, журналисты утверждают, что эта встреча произошла спустя всего несколько часов после того, как Сальвини провёл переговоры с заместителем премьер-министра России Дмитрией Козаком.
В прошлом июне Сальвини гневно отреагировал на предположение миллиардера Джорджа Сороса о том, что «Лига» получает деньги из Кремля. «От России я не получил ни единой лиры, ни единого евро или рубля», — ответил на это Сальвини.
По словам профессора политологии Свободного международного университета социальных наук Гвидо Карли Массимилиано Панари, хотя «Лига» очень бережно относится к своим финансам, с Кремлём её сближают «общее видение» ситуации. «Их интересы совпадают: национальный суверенитет и нападки на ЕС», — отметил он.
В то же время представитель Сальвини заявил, что подобные «домыслы» комментировать не собирается.
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