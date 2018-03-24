Time
Time: на Землю обрушится китайский «Небесный дворец» — никто не знает куда
Как прогнозируют учёные, в конце марта — начале апреля на Землю должна упасть вышедшая из эксплуатации китайская «космическая лаборатория» «Тяньгун-1». И хотя из-за текущей траектории движения аппарата невозможно предсказать, куда именно он приземлится, эксперты уверяют, что опасаться нечего: шансы попасть под обломки «Тяньгун-1» минимальны.
Time: к созданию венесуэльской криптовалюты приложила руку Москва
Запуск так называемого Petro — первой в мире национальной криптовалюты Венесуэлы, — был организован при непосредственном участии российских чиновников и предпринимателей, сообщает Time. По данным журнала, Москва, которая уже давно ищет способы обхода американских санкций и в этой связи интересуется криптовалютами, хочет использовать Венесуэлу в качестве своеобразного «испытательного полигона», дабы изучить плюсы и минусы эмиссии подобной валюты на государственном уровне.
Британский депутат: Россия — «государство-изгой», и с ней надо обращаться соответственно
«Шокирующий» инцидент в Солсбери, а также шаги России по «вмешательству» в выборы в США и распространению «пропаганды» в западных странах явно свидетельствуют о «растущем презрении Москвы к международному законодательству», убеждён член британского парламента Том Тугендхат. Как пишет политик на страницах журнала Time, Лондону не стоит оставлять подобное без ответа, опасаясь последствий, — ведь экономика России слабеет, а её авторитет в мире падает.
Горбачёв: ядерная катастрофа снова реальна, и виноваты по-прежнему Москва и Вашингтон
Достижения СССР и США по окончанию ядерной гонки сегодня поставлены под сомнение, считает бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв. По его словам лидеры России и США несут ответственность за возрастание уровня ядерной угрозы в мире. Мировое сообщество должно призвать руководство крупнейших ядерных держав к диалогу во имя предотвращения глобальной катастрофы, уверен политик.
Time: в результате атаки на посольство США в Черногории погиб лишь нападавший
В Черногории неизвестный бросил взрывное устройство на территорию американского посольства, а затем подорвал себя, сообщает Time. В результате атаки погиб лишь нападавший, никто из сотрудников диппредставительства не пострадал.
Time: Пентагон занимается разработкой ракеты, нарушающей договор РСМД
Подписав новый законопроект об обороне США, Дональд Трамп также одобрил разработку новой ракеты, которая нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Time. Как отмечает журнал, такой шаг, мотивированный, по мнению Вашингтона, «нарушением» соглашения Россией, может вызвать серьёзные разногласия между Америкой и её европейскими союзниками.
Хейли: участие сборной США в Олимпиаде остаётся «открытым вопросом»
Поездка американских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане пока под вопросом, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Власти страны опасаются напряжённой обстановки на Корейском полуострове и подчёркивают, что их приоритетом остаётся обеспечение безопасности американских граждан.
Time: проамериканские силы сорвали планы Дамаска по контролю над сирийской нефтью
Захват курдскими Демократическими силами Сирии, поддерживаемыми США, крупнейшего сирийского месторождения Аль-Омар вызвал «раздражение» Дамаска и Москвы и может спровоцировать их столкновение с Вашингтоном, пишет Time. Впрочем, до открытой конфронтации дело вряд ли дойдёт, скорее всего, между сторонами будет достигнуто соглашение, добавляет издание.
Time: запуск советского спутника 60 лет назад стал шоком для США
60 лет назад Советский Союз запустил в космос первый в мире спутник, открыв новую эпоху в истории человечества и новую главу в холодной войне, пишет американский журнал Time. Для учёных и чиновников США это событие стало шоком, но даже они не могли не признать выдающийся успех СССР и важность этого научного достижения.
Time: Путину в мире доверяют больше, чем Трампу
Согласно опросу Pew Research Center, граждане многих стран — союзниц США, включая Японию, Южную Корею и семь европейских членов НАТО, больше доверяют Владимиру Путину, чем Дональду Трампу, сообщает Time. Как отмечает американское издание, по мнению опрошенных, именно российский президент «принимает правильные для мира решения».
Time: Путин не понимает, что Трамп не всемогущ
Владимир Путин рассчитывал, что Дональд Трамп на посту президента сможет действовать вопреки мнению представителей других ветвей государственной власти и осуществлять свою повестку дня, особенно в вопросе, касающемся смягчения санкций США против России. Однако, как пишет Time, российский президент до сих пор не понимает, что власть Трампа ограничена, поскольку он сталкивается с ограничениями, существующими в демократическом обществе.