Time: на Землю обрушится китайский «Небесный дворец» — никто не знает куда Как прогнозируют учёные, в конце марта — начале апреля на Землю должна упасть вышедшая из эксплуатации китайская «космическая лаборатория» «Тяньгун-1». И хотя из-за текущей траектории движения аппарата невозможно предсказать, куда именно он приземлится, эксперты уверяют, что опасаться нечего: шансы попасть под обломки «Тяньгун-1» минимальны. 24 марта 2018 Time

Time: к созданию венесуэльской криптовалюты приложила руку Москва Запуск так называемого Petro — первой в мире национальной криптовалюты Венесуэлы, — был организован при непосредственном участии российских чиновников и предпринимателей, сообщает Time. По данным журнала, Москва, которая уже давно ищет способы обхода американских санкций и в этой связи интересуется криптовалютами, хочет использовать Венесуэлу в качестве своеобразного «испытательного полигона», дабы изучить плюсы и минусы эмиссии подобной валюты на государственном уровне. 22 марта 2018 Time

Британский депутат: Россия — «государство-изгой», и с ней надо обращаться соответственно «Шокирующий» инцидент в Солсбери, а также шаги России по «вмешательству» в выборы в США и распространению «пропаганды» в западных странах явно свидетельствуют о «растущем презрении Москвы к международному законодательству», убеждён член британского парламента Том Тугендхат. Как пишет политик на страницах журнала Time, Лондону не стоит оставлять подобное без ответа, опасаясь последствий, — ведь экономика России слабеет, а её авторитет в мире падает. 17 марта 2018 Time

Горбачёв: ядерная катастрофа снова реальна, и виноваты по-прежнему Москва и Вашингтон Достижения СССР и США по окончанию ядерной гонки сегодня поставлены под сомнение, считает бывший президент Советского Союза Михаил Горбачёв. По его словам лидеры России и США несут ответственность за возрастание уровня ядерной угрозы в мире. Мировое сообщество должно призвать руководство крупнейших ядерных держав к диалогу во имя предотвращения глобальной катастрофы, уверен политик. 10 марта 2018 Time

Time: в результате атаки на посольство США в Черногории погиб лишь нападавший В Черногории неизвестный бросил взрывное устройство на территорию американского посольства, а затем подорвал себя, сообщает Time. В результате атаки погиб лишь нападавший, никто из сотрудников диппредставительства не пострадал. 22 февраля 2018 Time

Time: Пентагон занимается разработкой ракеты, нарушающей договор РСМД Подписав новый законопроект об обороне США, Дональд Трамп также одобрил разработку новой ракеты, которая нарушает условия Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, пишет Time. Как отмечает журнал, такой шаг, мотивированный, по мнению Вашингтона, «нарушением» соглашения Россией, может вызвать серьёзные разногласия между Америкой и её европейскими союзниками. 4 января 2018 Time

Хейли: участие сборной США в Олимпиаде остаётся «открытым вопросом» Поездка американских спортсменов на зимнюю Олимпиаду в Пхёнчхане пока под вопросом, заявила постпред США при ООН Никки Хейли. Власти страны опасаются напряжённой обстановки на Корейском полуострове и подчёркивают, что их приоритетом остаётся обеспечение безопасности американских граждан. 8 декабря 2017 Time

Time: проамериканские силы сорвали планы Дамаска по контролю над сирийской нефтью Захват курдскими Демократическими силами Сирии, поддерживаемыми США, крупнейшего сирийского месторождения Аль-Омар вызвал «раздражение» Дамаска и Москвы и может спровоцировать их столкновение с Вашингтоном, пишет Time. Впрочем, до открытой конфронтации дело вряд ли дойдёт, скорее всего, между сторонами будет достигнуто соглашение, добавляет издание. 26 октября 2017 Time

Time: запуск советского спутника 60 лет назад стал шоком для США 60 лет назад Советский Союз запустил в космос первый в мире спутник, открыв новую эпоху в истории человечества и новую главу в холодной войне, пишет американский журнал Time. Для учёных и чиновников США это событие стало шоком, но даже они не могли не признать выдающийся успех СССР и важность этого научного достижения. 4 октября 2017 Time

Time: Путину в мире доверяют больше, чем Трампу Согласно опросу Pew Research Center, граждане многих стран — союзниц США, включая Японию, Южную Корею и семь европейских членов НАТО, больше доверяют Владимиру Путину, чем Дональду Трампу, сообщает Time. Как отмечает американское издание, по мнению опрошенных, именно российский президент «принимает правильные для мира решения». 17 августа 2017 Time