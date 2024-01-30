Time: от отчаяния Зеленский становится непредсказуемым

В Киеве усиливается боязнь того, что Украине скоро будет нечем остановить российские войска на поле боя, поэтому Москве стоит готовиться к ударам беспилотников и атакам диверсантов. Как пишет Time, Владимир Зеленский от отчаяния становится непредсказуемым, однако эти действия являются скорее признаком страха Украины, нежели показателем её силы.
Так как в Киеве усиливается боязнь того, что Украине скоро будет нечем остановить российские войска на поле боя, России стоит ожидать атак украинских дронов и действий диверсантов на инфраструктурных объектах. Однако, как пишет внешнеполитический обозреватель и редактор Time Иэн Бреммер, эти удары в большей степени являются признаком страха Украины, нежели показателем её силы. Страна потеряла сотни тысяч человек убитыми, а сейчас у Владимира Зеленского появляются новые основания сомневаться в сохранении западной помощи, без которой Украине не выжить.
Как отмечает автор статьи, даже если конгресс утвердит дополнительную военную помощь на 2024 год, это наверняка будет последний дар от Вашингтона до президентских выборов. Если на них победит Дональд Трамп, он резко сократит объёмы предоставляемой помощи, и украинцы это знают. Прогнозы по Европе немногим лучше. Россия же, наоборот, перевела экономику на военные рельсы.
Из-за этого, отмечает автор материала, Киев стремительно впадает в отчаяние. Это заставит Зеленского всё чаще наносить удары дронами и ракетами по Крыму и по российской военно-экономической инфраструктуре. Не исключены удары по нефте- и зернохранилищам на Чёрном море, что чревато перебоями на мировом рынке. Возможны новые удары по Крымскому мосту. Всё это, несомненно, спровоцирует более интенсивные ответные российские удары.
«Любые такие украинские нападения чреваты возмездием. А это будет всё больше втягивать НАТО в российско-украинский вооружённый конфликт. Ни России, ни НАТО такая эскалация не нужна. Но конфликты живут собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков (в данном случае Зеленский) становится непредсказуемым», — заключает автор Time.
У памятника в Ереване, посвящённого детям блокадного Ленинграда, снова появились венки после того, как мужчина осквернил мемориал, сбросив их на землю. Сейчас местные жители несут к памятнику цветы, пишет РИА Новости.
Проект «Единый портал записи в кружки, секции и дома культуры Подмосковья» победил в номинации «Основные бизнес-процессы, госуправление/социальные институты» Национальной премии в сфере цифровизации «КулибИТ-2023».
Почётный президент ОКР Александр Жуков высказался о вердикте Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
На Западе многие хотят знать, что происходит в Донбассе, и не настроены против России, рассказал итальянский журналист и блогер Андреа Лучиди, который приехал в ЛНР в рамках пресс-тура для иностранных СМИ.
RT узнал размер грантов, которые перечислила на внутрироссийские проекты американская НПО GlobalGiving Foundation*, признанная нежелательной в РФ 29 января 2024 года. Редакция проанализировала аудиторскую и годовую отчётности организации, полученные с серверов американской налоговой службы. Свой последний актуальный финансовый отчёт GlobalGiving Foundation сдала в ноябре 2023 года, он охватывал 2022-й финансовый год. Общий размер полученных в этом году пожертвований от аудитории и крупных спонсоров составил $158,6 млн. Из них в пользу «России и соседних государств» (СНГ. — RT) было перечислено $8,2 млн.
Ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН и научно-исследовательской лаборатории космических исследований, технологий, систем и процессов Натан Эйсмонт прокомментировал сообщения о мощном выбросе плазмы на Солнце.
Российская фигуристка Виктория Синицина высказалась о вердикте Международного союза конькобежцев (ISU) лишить российских фигуристов золотых медалей в командных соревнованиях на Олимпиаде 2022 года в Пекине.
Претендент в кандидаты на президентских выборах в России от непарламентской Демократической партии России (ДПР) Ирина Свиридова не смогла набрать необходимое количество подписей избирателей в свою поддержку.