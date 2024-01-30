Time: от отчаяния Зеленский становится непредсказуемым

В Киеве усиливается боязнь того, что Украине скоро будет нечем остановить российские войска на поле боя, поэтому Москве стоит готовиться к ударам беспилотников и атакам диверсантов. Как пишет Time, Владимир Зеленский от отчаяния становится непредсказуемым, однако эти действия являются скорее признаком страха Украины, нежели показателем её силы.

Так как в Киеве усиливается боязнь того, что Украине скоро будет нечем остановить российские войска на поле боя, России стоит ожидать атак украинских дронов и действий диверсантов на инфраструктурных объектах. Однако, как пишет внешнеполитический обозреватель и редактор Time Иэн Бреммер, эти удары в большей степени являются признаком страха Украины, нежели показателем её силы. Страна потеряла сотни тысяч человек убитыми, а сейчас у Владимира Зеленского появляются новые основания сомневаться в сохранении западной помощи, без которой Украине не выжить.

Как отмечает автор статьи, даже если конгресс утвердит дополнительную военную помощь на 2024 год, это наверняка будет последний дар от Вашингтона до президентских выборов. Если на них победит Дональд Трамп, он резко сократит объёмы предоставляемой помощи, и украинцы это знают. Прогнозы по Европе немногим лучше. Россия же, наоборот, перевела экономику на военные рельсы.

Из-за этого, отмечает автор материала, Киев стремительно впадает в отчаяние. Это заставит Зеленского всё чаще наносить удары дронами и ракетами по Крыму и по российской военно-экономической инфраструктуре. Не исключены удары по нефте- и зернохранилищам на Чёрном море, что чревато перебоями на мировом рынке. Возможны новые удары по Крымскому мосту. Всё это, несомненно, спровоцирует более интенсивные ответные российские удары.

«Любые такие украинские нападения чреваты возмездием. А это будет всё больше втягивать НАТО в российско-украинский вооружённый конфликт. Ни России, ни НАТО такая эскалация не нужна. Но конфликты живут собственной жизнью, особенно когда один из ключевых игроков (в данном случае Зеленский) становится непредсказуемым», — заключает автор Time.