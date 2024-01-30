ABC News: украинцы пожаловались на нехватку «плащей-невидимок»

Один из создателей украинского «плаща-невидимки» в интервью ABC News пожаловался на сложности их производства. Речь идёт о накидке, позволяющей замаскировать тепловой след бойца и сделать его незаметным на экране тепловизора, сообщает американский канал.

На фоне продолжающегося конфликта с Россией украинцы развивают собственную экипировку, чтобы помочь своим военным.



ПАТРИК РИВЕЛЛ, корреспондент ABC News: Они называют это «плащом-невидимкой». Одна из угроз, с которой сталкиваются украинские военные на линии фронта, — наличие у России тепловизионных сканирующих устройств, которые позволяют обнаруживать их в укрытии. Этот плащ создан для того, чтобы блокировать тепло тела, сохраняя его внутри, тем самым позволяя украинским военным оставаться полностью скрытыми.



Так меня видно... а так нет.



За время конфликта Россия стала чаще использовать тепловизоры?



МАКСИМ БОРЯК, один из создателей «плаща-невидимки»: Конечно. Значительно чаще. В начале войны тепловизоры стояли преимущественно на танках, специальном транспорте и авиации. Это не было такой уж серьёзной проблемой. Разумеется, были и дроны. Но это не было чем-то обычным, обыденным. Сейчас это обыденность. С каждым месяцем, с каждым разом у них всё больше дронов. Да, на настоящий момент у нас больше дронов, больше тепловизоров и так далее. Но они также наращивают их количество.



Материал плаща отражает тепло и удерживает его внутри, при этом у него также предусмотрена вентиляция, которая предотвращает перегрев.



ПАТРИК РИВЕЛЛ: У Украины в настоящий момент достаточно таких плащей?



МАКСИМ БОРЯК: Разумеется, нет. Во время войны в армии всегда всего недостаточно.



ПАТРИК РИВЕЛЛ: По вашему мнению, сколько их имеется в настоящий момент? Сотни? Тысячи?



МАКСИМ БОРЯК: Нет, нет, нет. Их очень сложно производить. Один человек, работающий полный рабочий день, может изготовить один плащ за два дня. Поэтому не знаю: может, 40, может, меньше.



ПАТРИК РИВЕЛЛ: А деньги на это поступают от украинского правительства или вы получаете пожертвования из-за границы? Или как это работает?



МАКСИМ БОРЯК: Все потраченные деньги были нашими деньгами.



ПАТРИК РИВЕЛЛ: Вашими собственными деньгами?



МАКСИМ БОРЯК: Да.



ПАТРИК РИВЕЛЛ: Вашей собственной компании?



МАКСИМ БОРЯК: Из наших собственных карманов.



ПАТРИК РИВЕЛЛ: Вы делаете это ради военных усилий?



МАКСИМ БОРЯК: Конечно.



Дата публикации 29 января 2024 года.