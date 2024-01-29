Washington Post: надежды Киева победить Россию тают

15:07
Ушаков: Россия готова к переговорам с Украиной, но разговаривать не с кем
Россия была и остаётся готовой к диалогу с Украиной, но беседовать там не с кем — Киев запретил себе вести переговоры, заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.
15:07
Шадаев объяснил отключение 4G в ряде областей СЗФО техническими мероприятиями
Глава Минцифры России Максут Шадаев заявил, что отключения работы 4G в ряде областей Северо-Западного федерального округа являются техническими мероприятиями.
15:06
Ушаков: визит Путина в Турцию состоится в феврале
Визит президента России Владимира Путина в Турцию состоится в феврале, сообщил его помощник по международным делам Юрий Ушаков.
15:05
Фильм «Туда и обратно» завоевал главную награду на кинофестивале в Бангладеш
Драматическая картина Олега Асадулина «Туда и обратно» с участием Владимира Вдовиченкова удостоилась главной награды в секции «Духовное кино» на международном кинофестивале в Дакке (Бангладеш).
15:01
«Салават Юлаев» победил «Адмирал» и вышел в плей-офф КХЛ
Уфимский «Салават Юлаев» одержал победу над владивостокским «Адмиралом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
15:00
IHA: 23 задержанных после стрельбы в церкви в Стамбуле будут депортированы
По факту стрельбы в церкви в Стамбуле задержан 51 человек, 23 из них будут депортированы. Об этом сообщило агентство İhlas Haber Ajansı (IHA).
14:58
Tasnim: в пригороде Дамаска два человека погибли в результате ударов ВС Израиля
Два человека погибли в результате ударов израильской армии в пригороде Дамаска в Сирии, пишет иранское агентство Tasnim.
14:56
Евросоюз ввёл санкции против главы Лиги безопасного интернета Мизулиной
Евросоюз ввёл санкции против главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной, а также против самой организации. Также в санкционные списки Брюсселя попали трое сотрудников российской судебной системы. По мнению ЕС, они причастны к «серьёзным нарушениям прав человека», в том числе в отношении Владимира Кара-Мурзы*, осуждённого на 25 лет колонии за госизмену.
14:56
Второго пилота потерпевшего крушение Falcon 10 поместили в реанимацию
Аркадия Грачёва, второго пилота потерпевшего крушение в Афганистане Falcon 10, поместили в реанимацию.
14:54
Совет ЕС продлил введённые в 2014 году экономические санкции против России
Совет ЕС принял решение продлить ещё на полгода введённые в 2014 году экономические санкции против России.
14:52
«Амур» обыграл «Металлург» в матче с 13 голами в КХЛ
Хабаровский «Амур» одержал победу над магнитогорским «Металлургом» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
14:51
Воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины
Воздушную тревогу объявили на территории семи украинских регионов, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
14:45
FA: Киев не в состоянии использовать Leopard из-за неспособности обслужить их
Журнал Foreign Affairs заявляет, что украинские военные не в состоянии использовать танки Leopard 2 из-за неспособности должным образом обслуживать их.
14:44
В Приморье ожидается похолодание до -20 °С 31 января
Глава Примгидромета Борис Кубай сообщил, что в последний день января над территорией Приморского края будет проходить холодный арктический фронт, который принесёт усиление ветра и похолодание.
14:43
Знак «Заслуженный артист Российской Федерации» вручили солисту Пермской оперы
Состоялась торжественная церемония вручения солисту Пермского театра оперы и балета Василию Ладюку знака «Заслуженный артист Российской Федерации», звание присвоено ему президентом Владимиром Путиным 24 октября прошлого года.
14:43
В Москве на 61% вырос спрос на курьеров в 2023 году
В Москве в 2023 году увеличился на 61% спрос на курьеров.
14:43
Синоптик Позднякова: в Москве на неделе будет на 3—5 градусов теплее нормы
Главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявила, что в Москве с 29 января температура воздуха будет выше климатической нормы на три — пять градусов.
14:40
Гришин заявил, что у Осинькина не будет секретов от Дзагоева во время стажировки
Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на решение экс-игрока армейцев Алана Дзагоева пройти стажировку у тренера Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».
14:39
Лихачёв анонсировал переговоры о ядерной безопасности с МАГАТЭ
На переговорах с гендиректором МАГАТЭ Рафаэлем Гросси будут обсуждаться вопросы ядерной безопасности, заявил глава «Росатома» Алексей Лихачёв.
14:39
«Сибур» в 2023 году нарастил объёмы продаж на внутреннем рынке России
Компания «Сибур» в прошлом году нарастила объёмы продаж на внутреннем рынке России за счёт сокращения экспорта.
14:36
Гладков: мирная жительница пострадала при обстреле ВСУ белгородского села
Женщина пострадала в результате обстрела украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области.
14:35
Алдонин считает, что для Дзагоева будет полезна стажировка в «Крыльях Советов»
Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин отреагировал на решение экс-игрока армейцев Алана Дзагоева пройти стажировку у тренера Игоря Осинькина в «Крыльях Советов».
14:27
Песков заявил, что Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах
Президент России Владимир Путин не будет участвовать в предвыборных дебатах. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
14:26
Захарова предложила Байдену собрать коалицию для освобождения жителей Техаса
Официальный представитель МИД России Мария Захарова предложила президенту США Джо Байдену «собрать международную коалицию» по освобождению техасцев на фоне ситуации в штате.
14:22
Бастующие в Эстонии учителя провели пикет у здания парламента
Устроившие забастовку эстонские учителя провели очередной пикет у здания парламента страны.
14:22
Губернатор: на сбитом в Ярославской области БПЛА обезвредили взрывчатку
Специалисты обезвредили взрывчатое вещество на сбитом в Ярославской области беспилотном летательном аппарате.
14:21
ЦСКА стал лучшим российским клубом 2023 года по версии IFFHS
Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) представила рейтинг лучших клубов мира за 2023 год.
14:20
WP: на атакованной в Иордании базе США расположены около 350 военнослужащих
На военной базе США в Иордании, по которой 28 января был нанесён удар беспилотником, расположены примерно 350 военнослужащих, этот объект носит название Tower 22, отмечает The Washington Post.
14:14
Злоумышленники заставили учительницу поджечь школу в Чебоксарах
Злоумышленники вынудили учительницу из Чебоксар поджечь школу и салютовать ВСУ, сообщает управление СК России по Чувашии.
14:13
На ВДНХ состоялась финальная жеребьёвка Игр Будущего
В понедельник. 29 января, на ВДНХ состоялась финальная жеребьёвка международного турнира по фиджитал‑спорту «Игры Будущего».
14:12
В сети выйдет книжный сериал Алексея Сальникова «Когната»
Книжный сериал Алексея Сальникова «Когната» о людях и драконах выйдет в конце февраля.
14:06
Участник «голой» вечеринки рэпер Vacío весной пойдёт в армию
Участник скандальной вечеринки Анастасии Ивлеевой рэпер Vacio (Николай Васильев) весной пойдёт служить в армию.
14:03
Специалист Никитина заявила о росте доли ищущих квартиры самостоятельно
Руководитель агентства недвижимости «PRO ОБМЕН» Екатерина Никитина рассказала, что за последние десять лет доля ищущих квартиры без помощи риелтора выросла в 2,5 раза.
14:03
Около 660 млн рублей перечислили ямальцы мошенникам в 2023 году
В прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа рассказали, что в 2023 году зафиксировано более 2 тыс. эпизодов дистанционных хищений денежных средств, жертвами которых стали жители региона. Они перечислили мошенникам около 660 млн рублей.
14:02
Экс-игрок «Барселоны» обвинил в двойных стандартах критиков перехода Угальде в «Спартак»
Бывший футболист сборной Нидерландов и «Барселоны» Ибрахим Афеллай отреагировал на критику перехода форварда «Твенте» Манфреда Угальде в «Спартак».
14:02
В Обручевском районе Москвы построят новый деловой центр
Глава Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский рассказал о строительстве в Обручевском районе столицы делового центра в составе жилого комплекса.
14:01
Аналитики спрогнозировали, каких значений курсов доллара и евро ждать в феврале
Опрошенные RT аналитики рассказали, каких значений курсов доллара и евро стоит ждать в феврале.
14:01
«Ростех»: российский аппарат ИВЛ успешно прошёл тесты в экстремальных условиях
Российский аппарат искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) «Авента-М» успешно прошёл тесты в экстремальных условиях. Об этом сообщила госкорпорация «Ростех».
14:01
Депутат: кампания Запада по изоляции России в спорте не приносит желаемых результатов
Член комитета Государственной думы по физической культуре и спорту Роман Терюшков в беседе с RT заявил, что кампания коллективного Запада по изоляции России в спорте высших достижений не приносит желаемых для врагов результатов.
13:57
СК: в центре Москвы мужчина распылил перцовый баллончик в лицо трём полицейским
Старший помощник руководителя столичного главка СК России Юлия Иванова заявила, что в центре столицы злоумышленник использовал перцовый баллончик против трёх полицейских.
13:57
Зеленский призвал дать Украине оружие, чтобы не допустить третьей мировой войны
Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD призвал другие страны предоставить Украине помощь, оружие или деньги для недопущения третьей мировой войны.
13:51
Правительство наградит премиями 30 человек за развитие внутреннего туризма
Правительство России наградит 30 человек, которые участвовали в реализации десяти инициатив по развитию внутреннего туризма, лауреаты уже определены. Авторы или коллективы получат 1 млн рублей за каждый проект.
13:49
В «Севилье» подтвердили интерес к форварду «Зенита» Кассьерре
Координатор «Севильи» Эмилио де Диос прокомментировал информацию об интересе клуба к колумбийскому нападающему «Зенита» Матео Кассьерре.
13:48
Гладков: пострадавшего при атаке дрона на Колотиловку рабочего подключили к ИВЛ
Состояние рабочего, который пострадал при атаке дрона-камикадзе ВСУ на село Колотиловка в Белгородской области, оценивается как тяжёлое, он подключён к аппарату ИВЛ.
13:47
Вице-губернатор Техаса: власти разместят колючую проволоку на всей границе штата
Вице-губернатор Техаса Дэн Патрик в интервью Fox News заявил, что власти планируют разместить колючую проволоку по всей границе штата.
13:45
BBC: «Манчестер Сити», «Бавария», «Реал» и «Ливерпуль» следят за Хаби Алонсо
Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо в летнее трансферное окно может возглавить топ-клуб Европы.
13:43
В Липецкой области возбудили дело после наезда машины на трёх пешеходов
В МВД Липецкой области заявили о возбуждении уголовного дела по факту наезда автомобиля на трёх пешеходов на остановке в городе Лебедянь.
13:40
Hürriyet: нападение на церковь в Стамбуле было «посланием» христианскому миру
Нападение на церковь в Стамбуле, в результате которого погиб один человек, было «посланием» христианскому западному миру. Об этом сообщила газета Hürriyet.
13:40
Методист Соколова: обучать ребёнка пользоваться деньгами следует постепенно
Руководитель методического отдела онлайн-школы Synergy Kids Анна Соколова рассказала, как научить ребёнка правильно распоряжаться карманными деньгами.
13:38
Собянин рассказал о мерах поддержки инновационных компаний Москвы
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о финансовой поддержке столичных инновационных компаний.