Judging Freedom: политический хаос в Киеве напоминает панику в горящем доме

Владимир Зеленский планирует сместить главкома ВСУ Валерия Залужного, заменив его более лояльным руководителем Главного управления разведки Кириллом Будановым, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom бывший аналитик ЦРУ. По его мнению, подобный шаг только обострит внутриполитические споры внутри украинского правительства и наверняка вызовет недовольство в рядах ВСУ.

Насколько близко правительство и армия Украины подошли к краю пропасти?

ЛАРРИ ДЖОНСОН, экс-аналитик ЦРУ: Согласно информации из открытых источников, поступившей за последние сутки, Зеленский собирается заменить Залужного. Такая вот борьба З против З. То есть Зеленский намерен избавиться от Залужного и заменить его главой разведки Кириллом Будановым.

Буданов — кадровый военный, но у него совсем нет опыта главкома, чтобы занимать должность, которую ему прочат. Так что в действительности его выводят на первый план за политическую преданность. И ходят слухи о том, что если Залужного вытеснят, то это вызовет негативную ответную реакцию во всей украинской армии.

Так что сейчас у них (в Киеве. — ИноТВ) хаос. И они не знают, что делать. Происходящее напоминает ситуацию, когда человек оказывается запертым внутри горящего здания, в котором заблокированы все выходы. Речь идёт именно о такой панике.

Насколько популярен в войсках нынешний главком Залужный?

ЛАРРИ ДЖОНСОН: Я думаю, что в некоторой степени он пользуется популярностью в войсках. Но в то же время возникали вопросы по поводу его решения отправить солдат через Днепр в ту маленькую деревню Крынки, которая стала смертельной ловушкой.

Они (бойцы ВСУ. — ИноТВ) умирают, пытаясь пересечь реку. Как только они выходят из лодок, они погибают. И с военной точки зрения это бессмысленный жест. Но Залужный, командующий армией, его позволяет.

Допустим, это не его идея. Но он не пытается ей помешать. Если высокопоставленный офицер не может терпеть действий политического руководства, то он должен встать и сказать: «Послушайте, я умываю руки. Я ухожу в отставку и буду публично выступать против этого». Он этого не сделал.

Дата публикации 22 января 2024 года.