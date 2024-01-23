Süddeutsche Zeitung: Европа настроилась на поражение Украины

Новая встреча глав МИД стран ЕС, посвящённая Украине, пройдёт совсем без хороших новостей: провал украинского наступления, проблемы с обороной, отсутствие американского финансирования из-за блокады в конгрессе. Многие страны ЕС «опасаются, что украинцы могут проиграть» и уже не готовы «инвестировать в проигрышную войну». Süddeutsche Zeitung указывает, что Берлин — один из немногих, кто пытается выступать против таких настроений и выдвигает серьёзные обвинения в адрес Франции.

После начала конфликта на Украине министры иностранных дел ЕС регулярно проводят встречи, где обсуждают оперативную ситуацию. Новая встреча в Брюсселе будет «более кризисной, чем обычно», — сообщает Süddeutsche Zeitung, «причиной этого является мрачная военная ситуация».

Немецкое издание повторяет, что наступление провалилось, «защитники (Украины. — ИноТВ) изо всех сил пытаются удержать оборону против наступающих», а помощи от главного союзника Киева — США ещё долго не предвидится.

«Поэтому в Европе опасаются, что украинцы могут проиграть войну в этом году или, по крайней мере, столкнуться с серьёзными трудностями». Ссылаясь на «высокопоставленного представителя европейского правительства», немецкая газета сообщает, что Киев перестал передавать Брюсселю достоверную информацию и вместо этого пытается внушить оптимизм «из-за страха усилить тех на Западе, кто утверждает, что нужно прекратить инвестировать в проигрышную войну».

Немецкие дипломаты хотят на встрече ещё раз выступить адвокатами помощи Украине, так как считают, что другие страны ЕС, прежде всего Франция, Италия, Испания, поддерживают только на словах, но не на деле, так как не верят в перспективы Киева.

«Разрыв между порой напыщенной проукраинской риторикой Парижа и ощутимым вкладом Франции в достижение этой цели, измеряемым в евро, является значительным», — приводит мнение официального Берлина Süddeutsche Zeitung. Схожее мнение разделяют и в Брюсселе: «немцы пообещали выделить на этот год восемь миллиардов евро, голландцы — два с половиной миллиарда», заявляет один из дипсотрудников ЕС, но «мы никогда не слышали ничего подобного из Франции».

Парижу вменяют в вину и провал с обещанными Киеву снарядами для артиллерии, так как именно Франция настояла, что на средства ЕС могут быть закуплены только снаряды, производимые в Европе, промышленность которой оказалась не в состоянии выполнить такой объём работ.

«Правительство в Париже возмущено такими обвинениями», — указывает Süddeutsche Zeitung, но сегодня главе МИД Франции Стефану Сежурне в Брюсселе и Эммануэлю Макрону в Берлине придётся давать на них ответ.