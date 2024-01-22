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WSJ: без помощи Запада Киеву придётся печатать деньги — а это путь к коллапсу

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Если финансовая и военная помощь от США и Европы не поступит в ближайшее время, деньги на Украине закончатся в течение нескольких месяцев, пишет The Wall Street Journal. В этом случае, чтобы обеспечить работу правительства, Киеву придётся задержать зарплаты и начать печатать деньги — стратегия, которая привела к экономическому коллапсу в Венесуэле.
WSJ: без помощи Запада Киеву придётся печатать деньги — а это путь к коллапсу
AP

Киев может задержать зарплаты и вернуться к печатанию денег, если финансирование со стороны США и ЕС прекратится, отмечает The Wall Street Journal. По мнению экономистов и украинских чиновников, если помощь от США и Европы не поступит, деньги на Украине закончатся в течение нескольких месяцев, и правительство будет вынуждено пойти на болезненные экономические меры.

США и Евросоюз, крупнейшие финансовые спонсоры Украины, пообещали Киеву миллиарды долларов новой финансовой и военной помощи, но обещания обеих сторон были сорваны из-за междоусобиц в Вашингтоне и Брюсселе. Хотя политические лидеры настаивают на том, что эти пакеты помощи в конечном итоге будут приняты, для Украины критически важно время.

В этом году страна столкнётся с финансовым дефицитом в размере более $40 млрд. Ожидалось, что финансирование от США и ЕС покроет около $30 млрд из этой суммы. Эти деньги необходимы для поддержания работы правительства и используются для финансирования зарплат, пенсий и субсидий населению.

Задержки с пакетами военной помощи также нанесут удар по боевым действиям Украины, которые застопорились после неудачного контрнаступления. Тогда Киев сможет выиграть ещё несколько месяцев, задерживая зарплаты или занимая ещё больше у собственных банков и внутренних инвесторов. В конце концов, Киев может оказаться вынужден печатать деньги — стратегия, которая привела к экономическому коллапсу в Венесуэле.

Украинцы опасаются, что недавние неудачи предвещают новые неприятности. Обсуждения с международными партнёрами теперь сосредоточены на том, как Украина может достичь финансовой самодостаточности в условиях, когда боевые действия затягиваются на третий год.

Стабильность экономики — залог способности Украины продолжать борьбу. Гораздо более крупная российская экономика пострадала от западных санкций, но затем восстановилась, после того как Москва нашла новых покупателей на свою нефть и сосредоточила внутренние ресурсы на военном производстве. Украинские экономисты не решаются прогнозировать, как долго Украина сможет продержаться без иностранной помощи, опасаясь, что это ещё больше подорвёт интерес западных партнёров.

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