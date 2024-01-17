TCN: финансировать бойню на Украине — это безумие

Американские консерваторы больше не хотят выделять деньги олигархам на Украине: теперь очевидно, что единственный результат этих трат — бессмысленные смерти и разрушения, рассуждает Такер Карлсон. Однако Никки Хейли, соперница Дональда Трампа на республиканских праймериз, призывает длить конфликт во что бы то ни стало. По мнению Карлсона, всему виной её тесные финансовые связи с военно-промышленным комплексом.

Стоит также задуматься, хотят ли нормальные люди, к примеру республиканцы, и впредь отправлять миллиарды коррумпированным олигархам на Украине. Когда-то многие республиканцы действительно хотели отправлять на Украину больше денег. Но на данном этапе, когда у нас есть факты, позволяющие судить о результатах, энтузиазма, пожалуй, поубавилось.



К тому времени, когда украинская катастрофа придёт к своему прискорбному и неизбежному концу, Соединённые Штаты из американских налогоплательщиков, вероятно, выкачают в общей сложности полтриллиона долларов. Так что справедливо спросить: а что они получат взамен? Ну, целое поколение мёртвых украинцев. Полностью стёртую с лица земли Украину. И прежде всего Америку, ставшую гораздо слабее и гораздо беднее. Бессмысленные страдания, смерти и разрушения. Вот и всё.



Но для Никки Хейли этих смертей и разрушений маловато. По причинам, разумеется, не имеющим ничего общего с её глубокими финансовыми связями с оружейной индустрией, Никки Хейли требует, чтобы мы длили бойню на Украине и отправляли туда новые миллиарды — больше, чем выделил конгресс. Даже если нам придётся урезать действующие программы, чтобы найти деньги.



Никки Хейли не просто думала или мечтала об этом — она высказала это вслух! Так как же это может быть разумной — и уж тем более консервативной — внешнеполитической позицией? Не может! Это безумие!



Дата публикации 16 января 2024 года.