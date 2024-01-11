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Десантис: США должны прекратить бессрочное финансирование украинских чиновников и бюрократов

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Во время республиканских дебатов в Айове кандидат в президенты США Рон Десантис вновь выступил с осуждением финансирования Украины, сообщает CNN. Губернатор Флориды отметил, что большая часть денег американских налогоплательщиков идёт в карманы украинских чиновников, бюрократов и на оплату пенсий, а также заявил, что вместо этого США должны сосредоточиться на своих проблемах и угрозе со стороны Китая.
Десантис: США должны прекратить бессрочное финансирование украинских чиновников и бюрократов
AP
Во время очередных дебатов кандидат в президенты США Рон Десантис выступил против дальнейшего финансирования Украины со стороны США, резко осудив неограниченный и бессрочный характер финансирования. Как сообщает CNN, губернатор Флориды заявил, что «десятки миллиардов долларов» были использованы «для выплаты зарплат украинским правительственным чиновникам и бюрократам», а американские налогоплательщики вынуждены «оплачивать пособия украинским пенсионерам»
 
Кроме того, политик осудил своего оппонента Никки Хейли за поддержку финансирования конфликта. По словам Десантиса, опыт Хейли в ООН «сильно повлиял на её позицию в отношении иностранной помощи».
 
Республиканец подчеркнул, что Америке важно сосредоточиться на внутренних проблемах и угрозе, которую для США представляет Китай, а также поставил под сомнение бессрочный характер обязательств по Украине. Он заявил, что США не могут взять на себя такие иностранные расходы из-за растущего государственного долга.
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CNN США Северная Америка
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