Десантис: США должны прекратить бессрочное финансирование украинских чиновников и бюрократов

08:27
В Харькове заявили о повреждении производственного предприятия
Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о повреждении производственного предприятия.
08:20
Армия Израиля ведёт бой с палестинским сопротивлением в Дженине
Вооружённые бои между бойцами палестинского сопротивления и военнослужащими Израиля возобновились в восточной части города Дженин.
08:20
«РБ Спорт»: Глушаков проведёт сбор в ОАЭ с «Ростовом»
Бывший футболист «Спартака» Денис Глушаков проведёт первый сбор в ОАЭ с «Ростовом».
08:15
Украинский БПЛА пробил кровлю нежилого здания в Воронежской области
Украинский беспилотник ночью пробил кровлю нежилого здания в одном из муниципалитетов Воронежской области, заявил губернатор региона Александр Гусев.
08:12
Володин: законопроекты о запрете треш-стримов рассмотрят в приоритетном порядке
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что законопроекты о запрете треш-стримов депутаты Госдумы рассмотрят в весеннюю сессию в приоритетном порядке.
08:06
Во время ЧП на станции «Рижская» в Москве были нарушены правила безопасности
В Московской транспортной прокуратуре сообщили RT, что расследование ЧП со сбитием людей на железнодорожной станции «Рижская» выявило нарушения правил эксплуатации железных дорог.
08:06
Рэпер Vacio заявил, что никогда не был приверженцем ЛГБТ-сообщества
Рэпер Николай Васильев, известный также под псевдонимом Vacio, заявил, что никогда не пропагандировал ЛГБТ*.
08:05
Касаткина без борьбы вышла в полуфинал турнира в Аделаиде
Российская теннисистка Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Аделаиде.
07:58
Марочко: ВСУ несут потери в неудачных контратаках на Купянском участке
Военный эксперт подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что армия Киева несёт потери в неудачных контратаках в районе населённого пункта Синьковка на Купянском участке фронта.
07:49
Ничушкин оформил дубль в матче НХЛ с «Вегасом»
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился забитыми шайбами в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Вегас Голден Найтс».
07:41
Fox News: тайная госпитализация Остина указала России на слабости США
Ситуация с тайной госпитализацией главы Пентагона Ллойда Остина указала России на слабости США.
07:36
Президент «Реала» заявил, что клуб нуждается в Мбаппе
Президент «Реала» Флорентино Перес в разговоре с фанатами команды прокомментировал возможность перехода нападающего «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
07:25
Bloomberg: Белый дом поддержал законопроект о конфискации российских активов
Администрация президента США Джо Байдена поддерживает законопроект о конфискации замороженных российских активов на сумму около $300 млрд для оплаты восстановления Украины.
07:24
Царукян пообещал нокаутировать Оливейру в первом раунде на UFC 300
Российский боец Арман Царукян поделился ожиданиями от поединка с бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.
07:09
Семь человек погибли в ДТП с минивэном и грузовиком в Пензенской области
Минивэн выехал на встречную полосу на трассе М-5 «Урал» в Пензенской области, где столкнулся с грузовиком, в результате погибли семь человек.
07:06
Российские теннисистки узнали соперниц по первому кругу Australian Open
Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года опубликовали турнирную сетку в женском одиночном разряде.
06:55
МО: силы ПВО перехватили БПЛА над Ростовской, Тульской и Калужской областями
Силы ПВО перехватили украинские беспилотники над Ростовской, Тульской и Калужской областями.
06:51
БПЛА взорвался над техническим сооружением насосной станции в Калуге
В Калуге над техническим сооружением насосной станции произошёл взрыв БПЛА.
06:48
Sports Zone: Бензема может продолжить карьеру в ПСЖ
Нападающий «Аль-Иттихада» Карим Бензема в зимнее трансферное окно может перейти в «Пари Сен-Жермен».
06:33
Российские теннисисты узнали соперников по первому кругу Australian Open
Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года опубликовали турнирную сетку в мужском одиночном разряде.
06:31
Трамп обещает устроить крупнейшую депортацию в истории США при победе на выборах
Бывший президент США Дональд Трамп в эфире телеканала Fox News пообещал устроить крупнейшую депортацию в американской истории в случае своей победы на предстоящих выборах главы государства.
06:28
Один человек погиб при хлопке газа в многоквартирном доме в Самаре
Один человек погиб в результате хлопка газовоздушной смеси в многоквартирном доме в Самаре.
06:21
Карацев официально снялся с Australian Open
Организаторы Открытого чемпионата Австралии 2024 года опубликовали турнирную сетку в мужском одиночном разряде.
06:18
AFP: российские сапёры крайне успешно действуют на фронте
Солдат ВСУ, представившийся Анатолием, заявил в интервью AFP, что российские сапёры крайне успешно действуют на фронте.
06:10
AS: «Реал» может купить Холанда вместо Мбаппе
«Реал» изучает возможность приобретения нападающего «Манчестер Сити» Эрлинга Холанда.
06:09
США возобновили импорт нефти из России после перерыва в полтора года
США в октябре 2023 года импортировали из России первую за полтора года партию нефти почти в 37 тыс. баррелей, а в ноябре было куплено ещё около 10 тыс. баррелей.
06:05
Танкисты ВДВ уничтожили два наблюдательных пункта ВСУ на правом берегу Днепра
Танкисты воздушно-десантных войск из состава группировки войск «Днепр» уничтожили блиндаж с личным составом и два наблюдательных поста ВСУ на правом берегу Днепра.
06:00
Голубев: над Ростовской областью сбиты два БПЛА
Над территорией Каменского района Ростовской области были сбиты два БПЛА самолётного типа.
05:51
Кандидата на выборах в Пакистане застрелили при нападении
Малик Калим Улла Хан, независимый кандидат, зарегистрированный для участия в выборах в законодательное собрание пакистанской провинции Хайбер-Пахтунхва, был застрелен на северо-западе страны.
05:45
Число погибших при землетрясении в Японии выросло до 213
Число погибших в результате землетрясений в Японии выросло до 213.
05:34
МЧС: крупный пожар на востоке Москвы ликвидировали
Крупный пожар в административно-производственном здании на шоссе Энтузиастов в Москве потушен.
05:30
Трамп назвал Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми
Бывший президент США Дональд Трамп, выступая перед сторонниками в Айове, назвал российского и китайского лидеров Владимира Путина и Си Цзиньпина очень умными людьми.
05:27
RealClearDefence: Финляндия может получить американское оружие
Старший аналитик Лексингтонского института Сара Уайт заявила, что США могут поставить в Финляндию много оружия, чтобы усилить границу НАТО с Россией.
05:11
Минобороны: новороссийские десантники штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового
В Минобороны России сообщили, что подразделения Новороссийского гвардейского горного соединения ВДВ штурмом взяли позиции ВСУ у Вербового на Запорожском направлении.
05:05
Российские вертолёты поразили живую силу ВСУ на Краснолиманском направлении
Экипажи боевых вертолётов армейской авиации ВКС России поразили скопление живой силы, а также бронетехнику ВСУ на Краснолиманском направлении.
05:03
Группировка «Восток» пресекла шесть попыток ротации ВСУ на Южно-Донецком направлении
Авиация и артиллерия группировки войск «Восток» в течение суток сорвали шесть попыток ВСУ провести ротацию подразделений на Южно-Донецком направлении.
05:00
В новом году 78% россиян планируют сформировать финансовую подушку безопасности
Согласно данным опроса, 78% россиян планируют сформировать финансовую подушку безопасности в 2024 году. При этом в прошлом году это сделали лишь 52% опрошенных.
04:43
В Подмосковье ликвидировано открытое горение в цехе полимерной продукции
Пожарные ликвидировали открытое горение в цехе по производству полимерной продукции в посёлке Обухово Московской области.
04:40
Экс-морпех Берлетик: Зеленский попытается оправдать мобилизацию с помощью Крыма
Бывший морской пехотинец ВС США Брайан Берлетик выразил мнение, что идея операции против Крыма нужна Владимиру Зеленскому, чтобы оправдать повальную мобилизацию украинцев.
04:26
Песков заявил, что снегоболотоход «Хищник» необходимо доработать
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что остался не очень доволен поездкой на снегоболотоходе «Хищник» и считает, что машину надо дорабатывать.
04:08
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ под Купянском
Расчёты FPV-дронов 6-й общевойсковой армии группировки российских войск «Запад» уничтожили скрытый опорный пункт ВСУ на Купянском направлении.
04:05
Ивановские десантники поразили БМП и танк ВСУ на Артёмовском направлении
Подразделения БПЛА ивановских десантников вывели из строя БМП и танк ВСУ на Артёмовском направлении.
03:59
В Москве на шоссе Энтузиастов горит административно-производственное здание
На шоссе Энтузиастов в Москве горит одноэтажное административно-производственное здание.
03:47
Bloomberg: нефтедобыча в России в 2023 году показала устойчивость к санкциям Запада
Рекордная добыча нефти в России в 2023 году свидетельствует об устойчивости страны к западным санкциям против энергетического сектора.
03:27
ТАСС: США после выборов на Тайване намерены направить туда «неофициальную делегацию»
США намерены направить «неофициальную делегацию» на Тайвань после выборов главы администрации острова.
03:24
Белый дом: во время выборов на Тайване США будут поддерживать связь с КНР
В течение предстоящих выборов на Тайване и после них США будут поддерживать связь с Китаем по линии дипломатов и военных.
03:17
В Подмосковье локализован пожар на 8000 квадратных метрах
В Подмосковье огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 8 тыс. кв. м.
03:10
Генерал ВСУ Кривонос: самые мощные ракетные удары России ещё впереди
Бывший первый заместитель командующего Сил специальных операций ВСУ и генерал-майор в отставке Сергей Кривонос заявил в интервью YouTube-каналу Newsroom, что Украину ждут ещё более мощные ракетные удары России.
03:06
Небензя: за США тянется «шлейф превратных толкований» резолюций Совбеза ООН
Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что за США тянется целый «шлейф превратных толкований» резолюций Совета Безопасности всемирной организации.
02:57
ЦБ: мошенники стали предлагать россиянам разморозить активы за рубежом
Мошенники начали предлагать россиянам решить вопросы с активами, заблокированными иностранными учётными институтами.