Десантис: США должны прекратить бессрочное финансирование украинских чиновников и бюрократов

Во время республиканских дебатов в Айове кандидат в президенты США Рон Десантис вновь выступил с осуждением финансирования Украины, сообщает CNN. Губернатор Флориды отметил, что большая часть денег американских налогоплательщиков идёт в карманы украинских чиновников, бюрократов и на оплату пенсий, а также заявил, что вместо этого США должны сосредоточиться на своих проблемах и угрозе со стороны Китая.

Во время очередных дебатов кандидат в президенты США Рон Десантис выступил против дальнейшего финансирования Украины со стороны США, резко осудив неограниченный и бессрочный характер финансирования. Как сообщает CNN, губернатор Флориды заявил, что «десятки миллиардов долларов» были использованы «для выплаты зарплат украинским правительственным чиновникам и бюрократам», а американские налогоплательщики вынуждены «оплачивать пособия украинским пенсионерам».

Кроме того, политик осудил своего оппонента Никки Хейли за поддержку финансирования конфликта. По словам Десантиса, опыт Хейли в ООН «сильно повлиял на её позицию в отношении иностранной помощи».

Республиканец подчеркнул, что Америке важно сосредоточиться на внутренних проблемах и угрозе, которую для США представляет Китай, а также поставил под сомнение бессрочный характер обязательств по Украине. Он заявил, что США не могут взять на себя такие иностранные расходы из-за растущего государственного долга.