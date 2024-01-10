NYT: поддержка Украины в Европе рушится так же, как и в США

Из-за финансовых трудностей и усталости большей части Европы от украинского конфликта поддержка военных усилий Киева начинает сходить на нет, пишет The New York Times. На этом фоне Владимир Зеленский отправился в турне по странам Балтии в надежде побудить союзников Украины настаивать на необходимости дальнейшей военной помощи в Вашингтоне и Брюсселе.

В среду с визита в Литву Владимир Зеленский начал турне по странам Балтии в надежде заручиться поддержкой своих военных усилий на фоне признаков того, что поддержка Украины в других частях Европы из-за усталости от конфликта и финансовых трудностей начинает рассыпаться, пишет The New York Times.

По словам самого Зеленского, поездка призвана стать выражением благодарности Литве, Латвии и Эстонии за «бескомпромиссную поддержку Украины». Однако бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин назвал целью поездки побудить союзников Киева в Балтии настаивать на необходимости дальнейшей военной помощи в Вашингтоне и Брюсселе.

При этом, как отмечает издание, даже если Европейский союз продолжит выделять Украине транши военной помощи, там не смогут компенсировать американскую помощь, которая сейчас находится под вопросом. Более того, изменение позиции США может также дать политическое прикрытие европейским чиновникам, стремящимся уменьшить поддержку военных действий в рамках украинского конфликта.

Общая поддержка военных усилий Киева в Европе ослабевает. Так, обнародованные в декабре результаты опроса Европейской комиссии показали, что поддержка европейцами предоставления Украине дополнительной финансовой и военной помощи осенью снизилась всего за несколько месяцев с лета 2023 года. Уже появляются и политические трещины: лидеры Венгрии, Словакии и Нидерландов призывают к сокращению помощи, а премьер-министр Италии Джорджа Мелони указывает на «сильную усталость» среди сторонников Украины.

«Лично я думаю, что нам нужно действовать быстрее и решительнее, чтобы поддержать Украину, потому что Россия представляет серьёзную стратегическую угрозу для Европейского союза, даже учитывая, что я должен признать, что не все государства-члены согласны с природой этой угрозы», — призвал в январе верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.

По словам специалиста по истории международных отношений Найджела Гулд-Дэвиса, даже если политическая поддержка Европы останется твёрдой, европейским странам, вероятно, будет трудно поддерживать уровень военной и экономической помощи, которая поступала Киеву до недавнего времени. «На данный момент реальная проблема заключается не в том, продолжит ли Запад, Европа поддерживать Украину, а в том, продолжит ли она на практике выделять необходимый объём ресурсов, особенно в военном отношении», — приводит The New York Times его слова.