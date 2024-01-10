Скотт Риттер: США бросят Украину и забудут про неё так же быстро, как про Афганистан

Западу наплевать на Украину и её людей — если бы это было не так, он бы никогда не позволил конфликту случиться, заявил экс-морпех США Скотт Риттер в интервью Danny Haiphong. По его словам, США бросят Украину так же, как бросили Афганистан, — и после этого ни один генерал или чиновник про неё не вспомнит. Когда Россия достигнет своих целей, а Европа поймёт, что никто не собирается её захватывать, — всё стабилизируется и про Украину забудут за считаные дни.

Дамы и господа, позвольте мне представить вам реальность: Украина не важна для нас. Нам наплевать на Украину, мы не любим украинцев. Если бы мы любили украинцев, мы бы никогда не позволили этому случиться с ними. Не любишь народ — позволь ему пожертвовать 400-500 тысячами своих людей на поле боя. Если бы мы их любили, мы бы не бросали их так, как бросаем сейчас.

Мы уйдём с Украины, это абсолютно точно. Мы оттуда убежим. Мы бросим Украину, и она развалится. И ничего не произойдёт. Почему? Потому что Россия не собирается захватывать другие страны. Россия заботится о безопасности России. Россия решит проблему Украины таким образом, чтобы это было выгодно России, но не угрожало миру. Они скажут Европе: «Если вы хотите нормализовать отношения с нами, нам нужно вернуться к той дискуссии, которую мы хотели провести 17 декабря 2021 года, когда мы передали вам два проекта договора. Мы хотели бы возобновить эти переговоры о новой системе европейской безопасности и надлежащем балансе между законными интересами национальной безопасности России и Европы. Может быть, и о том, чтобы инфраструктура НАТО снова вернулась к модели 1997 года». И всё в таком духе.

Но Россия не собирается вторгаться в Польшу. Россия не собирается вторгаться в страны Балтии. Цель России заключается не в этом. А поскольку её цель заключается не в этом, то, когда мы оставим Украину, всё стабилизируется. Мы забудем об Украине. Вы будете удивлены, как быстро все люди в конгрессе, все генералы, все, кто говорил о том, что это конец света, перестанут говорить об этом. Они сосредоточатся на чём-то другом. Внезапно все они станут экспертами по Тайваню или по Северной Корее, экспертами по Африке или ещё по чему-нибудь — но они никогда больше не упомянут Украину.

Все те генералы, которые сделали карьеру во время 20-летней войны Афганистане, — эти генералы пришли в армию и отправились в Афганистан вторыми лейтенантами и построили всю свою карьеру вокруг Афганистана, считая, что это самое важное дело. Это было их карьерой. Всё, что они делали в Афганистане, определяло их карьеру. Но сегодня они больше не говорят об Афганистане — всё. И вот что я хочу вам сказать: мы избавимся от Украины, как от плохой привычки, и никогда больше о ней не заговорим.

Дата выхода в эфир 09 января 2023 года.