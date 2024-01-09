AP: сенаторы США не могут договориться о миграции, чтобы выделить помощь Украине

12:00
Биатлонистка Нигматуллина призналась, что столкнулась с послеродовой депрессией
Двукратный призёр Олимпийских игр по биатлону Ульяна Нигматуллина ответила на вопрос, была ли у неё послеродовая депрессия.
11:54
Бетербиев — о возможном поединке с Биволом: как можно подписать контракт, если у меня впереди ещё бой
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев высказался о возможном поединке с соотечественником Дмитрием Биволом.
11:53
Власти: отопление и горячую воду вернули в 22 жилых дома в Дмитрове
Подача отопления и горячего водоснабжения возобновлена в 22 жилых домах в микрорайоне Космонавтов в Дмитрове (Московская область), сообщил глава городского округа Илья Поночевный.
11:48
В результате удара израильского беспилотника погибли три бойца «Хезболлы» в Ливане
На юге Ливана погибли три бойца «Хезболлы» в результате удара израильского беспилотника. Об этом сообщила радиостанция Voice of Lebanon.
11:48
Канадский хоккеист СКА Лайпсик получил российский паспорт
Канадский нападающий СКА Брендан Лайпсик получил российское гражданство.
11:46
В Благовещенске мужчина упал в шахту лифта после конфликта с охранником бара
В Благовещенске в ночь на 31 декабря посетитель бара погиб после конфликта с охранником. Об этом информирует СУ СК по Амурской области.
11:44
Парламент Южной Кореи принял закон о запрете употребления мяса собак
Парламент Южной Кореи окончательно принял законопроект, предполагающий запрет на разделку и распространение собачьего мяса для употребления в пищу.
11:37
Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Джонсону
Президента РФ Владимир Путин предоставил российское гражданство американскому боксёру Кевину Джонсону.
11:34
Гашек: ни один представитель РФ не может участвовать в международных соревнованиях
Бывший вратарь московского «Спартака» и сборной Чехии по хоккею Доминик Гашек обратился к российским спортсменам и чиновникам.
11:31
В избирательный штаб Путина поступили подписи ещё из 19 регионов России
В центральный избирательный штаб президента России Владимира Путина ещё из 19 регионов страны поступили подписи в поддержку самовыдвижения российского лидера на президентских выборах 2024 года.
11:29
Родионенко рассказала, что Далалоян, Нагорный и Мельникова не планируют завершать карьеру
Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко сообщила, что Артур Далалоян, Никита Нагорный и Ангелина Мельникова не думают о завершении спортивной карьеры.
11:29
Резиденты технополиса «Москва» произвели продукции на 67 млрд рублей в 2023 году
Заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов заявил, что по итогам девяти месяцев 2023 года резиденты особой экономической зоны (ОЭЗ) «Технополис Москва» показали рост производства, в 2,5 раза превышающий показатель аналогичного периода предыдущего года. Он достиг 67,3 млрд рублей.
11:29
В Хабаровском крае санитарная авиация спасла 1168 человек за год
В Хабаровском крае в 2023 году санитарная авиация госпитализировала в больницы из отдалённых и труднодоступных районов региона 1168 человек.
11:26
В ЦИК зарегистрировали Харитонова кандидатом на пост президента России от КПРФ
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) зарегистрировала Николая Харитонова кандидатом на пост президента России от КПРФ.
11:24
El Chiringuito: «Реал» может продать Винисиуса в случае подписания Мбаппе
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть клуб в случае прихода форварда «Пари Сен-Жермен» Килиана Мбаппе.
11:22
Гладков: ВСУ атаковали Белгородскую область дронами-камикадзе дважды за сутки
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что Вооружённые силы Украины в течение суток атаковали территорию региона при помощи дронов-камикадзе дважды.
11:17
В Москве отреставрировали 220 памятников архитектуры за 2023 год
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в 2023 году в столице вернули исторический облик более чем 220 памятникам архитектуры разных эпох.
11:17
Психолог Мартынов: люди с низкой самооценкой подвержены хронической усталости
Руководитель экспертного совета Международного института психосоматического здоровья клинический психолог Сергей Мартынов рассказал, что в конце года человек может ощущать усталость, эмоциональное и физическое истощение, связанные с работой. Главное, чтобы это не приобрело хроническую форму.
11:17
Серебряный призёр Олимпиады 2016 года гимнаст Стретович завершил карьеру
Российский гимнаст Иван Стретович принял решение завершить спортивную карьеру.
11:16
Нацпарк Кисловодска посетили свыше 5 млн человек в 2023 году
Национальный парк «Кисловодский» принял более 5,4 млн посетителей по итогам минувшего, 2023 года. Это на 12% больше, чем в 2022-м.
11:16
В Удмуртии отремонтируют 72 автодороги в 2024 году
В Удмуртии запланирован ремонт 72 дорожных объектов в 2024 году в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».
11:16
В Москве инвесторы построили восемь соцобъектов в 2023 году
Руководитель Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин заявил, что в 2023 году в столице построили восемь социальных объектов в сфере здравоохранения, образования, культуры и спорта.
11:15
Бастрыкин поручил завести дело по факту избиения подростка в Нижнем Тагиле
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил завести уголовное дело по факту избиения школьника в Нижнем Тагиле.
11:15
Депутат Тумусов заявил о важности просвещения граждан на тему ЗОЖ
Первый зампред комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов прокомментировал в беседе с RT предложение о запрете уведомления о времени продажи алкоголя в магазинах.
11:13
Божена Рынска назвала проживающих в Латвии русских неграждан «животными»
Сбежавшая из России колумнистка Божена Рынска, которая выступает против СВО, назвала русских неграждан, проживающих в Латвии, «кончеными животными» и «днищем».
11:12
Гусев сообщил, что экс-игрок ЦСКА Шершун страдал от опухоли мозга
Бывший футболист ЦСКА Ролан Гусев рассказал, что ушедший из жизни экс-игрок армейской команды Богдан Шершун лечился от опухоли мозга.
11:12
Гладков: белгородских детей направят в оздоровительные лагеря ещё трёх регионов
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что детей из региона направят в оздоровительные лагеря Липецкой, Тульской и Пензенской областей.
11:11
Американский военный получил 27 месяцев тюрьмы за передачу секретных данных КНР
Служащего американских военно-морских сил Вэньхэна Чжао приговорили в Соединённых Штатах к 27 месяцам тюрьмы за передачу секретных данных разведке Китая.
11:08
Бочкарёв рассказал о ходе строительства станции «Вавиловская» Троицкой линии метро
На строящейся станции «Вавиловская» Троицкой линии Московского метрополитена выполнены основные конструкции большей части платформы, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
11:02
Хиддинк — о Беккенбауэре: он должен быть примером для многих мировых лидеров
Бывший тренер сборной России Гус Хиддинк прокомментировал новость о смерти легендарного немецкого футболиста Франца Беккенбауэра.
11:00
Представитель ВСУ заявил о дефиците управляемых зенитных ракет у армии Украины
Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат признал, что украинская армия в настоящий момент испытывает нехватку управляемых зенитных ракет.
11:00
Вартанян считает Царукяна фаворитом в поединке с Оливейрой на турнире UFC
Боец ММА Эдуард Вартанян высказался о поединке между россиянином Арманом Царукяном и бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 300.
10:58
Источник RT сообщил о задержании музыканта группы «Щенки» в Петербурге
Солиста группы «Щенки» Максима Моисеева задержали в аэропорту Санкт-Петербурга Пулково после скандального выступления.
10:55
Бетербиев: всегда хочу стать лучшим, но рейтинги — вещь субъективная
Чемпион мира по версиям WBC, IBF и WBO в полутяжёлом весе Артур Бетербиев прокомментировал своё отношение к популярности.
10:50
Пушилин: денацификацию Украины необходимо довести до конца
Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин выразил уверенность, что в вопросе денацификации Украины необходимо поставить точку.
10:47
В Курской области с начала СВО зафиксировали 1,9 тысячи обстрелов
В Курской области с начала специальной военной операции (СВО) зафиксировали более 1,9 тыс. обстрелов со стороны украинских войск.
10:45
Хачатрян: «Зенит» не интересуется игроком «Милана» Круничем
«Зенит» не заинтересован в приобретении полузащитника «Милана» Раде Крунича.
10:43
Тедеско заявил о желании встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ
Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско рассказал, что был бы рад встретиться со «Спартаком» на сборах в ОАЭ.
10:42
Чиновников и бюджетников Белгородской области обязали обучиться оказанию медпомощи
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков поручил провести обучение чиновников и бюджетников оказанию первой медицинской помощи.
10:41
МИД КНР: переговоры Путина и Си Цзиньпина являются одним из успехов 2023 года
Глава МИД Китая Ван И отметил переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина среди важнейших успехов китайской внешней политики в 2023 году.
10:31
Российская гольфистка Гусева заявила, что в США ей предоставили охрану
Российская гольфистка Наталия Гусева рассказала, что ей предоставили охрану в США.
10:31
Оливейра — о поединке с Царукяном: лев лёгкого дивизиона проголодался
Бразильский боец смешанных единоборств Чарльз Оливейра отреагировал на проведение поединка с россиянином Арманом Царукяном на турнире UFC 300.
10:29
Психолог Наджафова рассказала, как помочь детям вернуться к учёбе после праздников
Детский психолог и профориентолог онлайн-школы «Синергия» Ангелина Наджафова дала рекомендации, как детям вернуться к занятиям после праздников.
10:28
В метро Москвы поставили 360 вагонов «Москва-2020» в 2023 году
Метрополитен Москвы получил 360 инновационных вагонов «Москва-2020» в 2023 году.
10:28
HR-эксперт Чурусова посоветовала не умалчивать о карьерных амбициях
HR-эксперт, директор по стратегическому управлению персоналом Светлана Чурусова выразила мнение, что сотрудники, стремящиеся продвинуться по карьерной лестнице, должны заявлять о своём желании. Однако делать это нужно правильно.
10:28
Bloomberg: возможный конфликт на Тайване может обойтись миру примерно в $10 трлн
Возможный военный конфликт вокруг Тайваня может обойтись мировой экономике примерно в $10 трлн, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на собственные подсчёты.
10:27
Более 350 тысяч россиян посетили Казахстан за девять месяцев 2023 года
Число россиян, посетивших Казахстан за девять месяцев 2023 года, достигло почти 357 тыс. Об этом сообщило Министерство туризма и спорта республики.
10:27
СК расследует причины гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Челябинске
В пресс-службе следственного управления СК по Челябинской области заявили о возбуждении уголовного дела по факту гибели трёхлетнего мальчика при пожаре в Челябинске 9 января.
10:27
Более 61 тысячи человек на каникулах посетили Ёлку мэра Москвы в Гостином Дворе
Ёлку мэра Москвы в Гостином Дворе в период с 27 декабря 2023 года по 8 января 2024-го посетили более 61 тыс. человек.
10:26
Специалист Лавров: в работу после праздников следует входить постепенно
Эксперт по тайм-менеджменту Евгений Лавров посоветовал входить в рабочий ритм после праздников постепенно. По его словам, крупные задачи следует разделить на мелкие.