Axios: «Попросите Зеленского» — глава ОАЭ отказал Нетаньяху в просьбе о выплатах палестинцам

Президент ОАЭ отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега реки Иордан, сообщает Axios со ссылкой на израильские источники. Глава ОАЭ саркастически предложил премьер-министру Израиля обратиться к Зеленскому, пояснив, что тот получает большие деньги от многих стран, и, возможно, смог бы помочь.

Президент ОАЭ отклонил просьбу премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху выплатить пособия по безработице палестинским рабочим с Западного берега реки Иордан, которым Израиль запретил въезд на свою территорию после нападения ХАМАС 7 октября, сообщает Axios со ссылкой на израильские источники. «Попросите денег у Зеленского», — саркастически ответил на это шейх Мухаммад ибн Заид.

Как отмечает издание, этот отказ ещё раз подчеркнул позицию многих арабских стран, которые заявили, что не будут платить по счетам за сохранение статус-кво на Западном берегу и в секторе Газа после войны.

«Представление о том, что арабские страны придут восстанавливать (палестинские территории. — ИноТВ) и заплатят по счетам за то, что происходит в настоящее время, — это принятие желаемого за действительное», — отметил в беседе с Axios эмиратский чиновник.

Как напоминает издание, вскоре после нападения ХАМАС израильское правительство закрыло въезд на территорию Израиля с Западного берега реки Иордан по соображениям безопасности. Таким образом, более 100 000 палестинцев, которые жили на Западном берегу, но работали в Израиле до войны, не могли больше добираться до места службы.

По сообщениям источников, Нетаньяху обратился к Мухаммаду ибн Заиду несколько недель назад с общей просьбой о помощи палестинцам. Президент ОАЭ заявил, что готов помочь, но «был ошеломлён», услышав конкретный вопрос о том, готовы ли Эмираты платить палестинским рабочим. Глава ОАЭ сказал, что не может этого сделать, а затем саркастически предложил премьер-министру Израиля вместо этого обратиться к Владимиру Зеленскому, пояснив, что тот получает большие деньги от многих стран, так что, возможно, смог бы помочь.

По словам израильских и американских официальных лиц, Иерусалим и Вашингтон хотели бы, чтобы ОАЭ, Саудовская Аравия и другие арабские страны взяли на себя ответственность за восстановление сектора Газа после войны. Однако ОАЭ публично заявили, что не будут платить за восстановление Газы, если это не будет частью соглашения на пути к решению о сосуществовании двух государств.